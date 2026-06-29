Размещение складов и хостелов в домах Новосибирска предлагают утверждать жителям

Для размещения хостелов, общежитий, складов и организаций по проведению развлекательных мероприятий в многоквартирных жилых домах, бизнесу предлагают получать соответствующее разрешение у жильцов. Речь идет даже о нежилых помещениях. Законопроект направлен депутатами Госдумы на рассмотрение правительства РФ, сообщили «Известия». Депутаты заявляют, что к ним поступает много жалоб от жителей домов, где работают такие объекты. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов подтвердил изданию, что размещение таких объектов в жилых домах — стабильный источник социальной напряженности.

Изменения планируется внести в Жилищный кодекс РФ. Кроме того, регионам предлагают предоставить право вводить дополнительные требования к размещению такого бизнеса, а также формировать реестр сфер деятельности, которые будут согласовывать жители. Так же планируется создать механизм государственного контроля за использованием нежилых помещений в многоквартирных домах. Инициаторы законопроекта не исключают, что новые изменения затронут и уже действующие бизнесы в МКД.

Новосибирские предприниматели отмечают, что если такое решение будет принято, то оно больно ударит по малому бизнесу, который в регионах в основном работает в таких локациях.

— В любом МКД обязательно есть часть жильцов, которые против того, чтобы в их домах открывались хостелы, склады, квесты и т.д. Не важно, идет речь о жилом или нежилом помещении. Как правило, эти люди максимально активны и продавливают свое решение на общих собраниях. К сожалению, в Новосибирске не так много локаций вне МКД, где можно разместить такие объекты, — рассуждает собеседник редакции.

Он не исключил, что принятие законопроекта ударит по пунктам выдачи заказов маркетплейсов. Большинство из них расположены на первых этажах МКД, где также находятся их склады.

— Можно предположить, что этот бизнес постепенно начнет перебираться в пустующие районные и крупные торговые центры, а это приведет к сокращению сети ПВЗ, так как площадок в центрах меньше, чем вакантных площадей в МКД. В выигрыше будут владельцы таких торговых объектов, — говорит предприниматель.

В такой ситуации, по его словам, могут пострадать и инвесторы, которые вложились в коммерческую недвижимость на первых этажах зданий и у которых уже сформирована бизнес-модель использования нежилых помещений. С другой стороны, ужесточение требований к хостелам будет на руку гостиницам и собственникам апартаментов, количество которых в Новосибирске стремительно растет.

По данным 2ГИС, в Новосибирске на данный момент работают 36 хостелов. Из них большинство находятся в многоквартирных домах. Впрочем, в городе уже есть примеры размещения хостелов в бизнес-центрах (БЦ «Концепт»), торговых центрах (Галерея Fantasia) и административных зданиях.

Что касается квестов, то их в городе 105. Часть квестов по-прежнему расположены на цокольных этажах многоквартирных домов. При этом участники новосибирского рынка развлечений отмечают, что квесты из подвалов перебираются в торговые центры. В том числе, для выполнения современных ГОСТов.

Также в городе зарегистрировано 3335 пунктов выдачи заказов.

Ранее редакция сообщала о том, что на ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД. Региону рекомендовали изучить опыт Республики Алтай и Якутии по ограничению работы наливаек в многоквартирных домах. Кроме того, в Новосибирске мэрия решила взять под контроль нестационарные торговые объекты, расположенные на придомовых территориях.