В Маслянинском районе ликвидировали хостел-невидимку

В Маслянинском районе закрыли хостел, который работал в подвале жилого дома. Проверку организовала прокуратура вместе с полицией, МЧС, Роспотребнадзором и Росгвардией.

Речь идёт о хостеле под названием «Kazarma», который находился в подвальном помещении многоквартирного дома.

В прокуратуре Новосибирской области подчеркнули, что по закону, гостиницы и хостелы нельзя размещать в жилых помещениях. Также запрещено открывать номера в подвалах и цокольных этажах. Об этом сказано в санитарных правилах, которые утвердил главный санитарный врач России.

— В нарушение норм федерального законодательства, указанный хостел незаконно функционировал, чем представлял угрозу для проживающих в нем граждан, — уточнили в ведомстве.

По итогам проверки работу хостела прекратили.

