В Маслянинском районе ликвидировали хостел-невидимку

В Маслянинском районе закрыли хостел, который работал в подвале жилого дома. Проверку организовала прокуратура вместе с полицией, МЧС, Роспотребнадзором и Росгвардией.
Речь идёт о хостеле под названием «Kazarma», который находился в подвальном помещении многоквартирного дома.
В прокуратуре Новосибирской области подчеркнули, что по закону, гостиницы и хостелы нельзя размещать в жилых помещениях. Также запрещено открывать номера в подвалах и цокольных этажах. Об этом сказано в санитарных правилах, которые утвердил главный санитарный врач России.
— В нарушение норм федерального законодательства, указанный хостел незаконно функционировал, чем представлял угрозу для проживающих в нем граждан, — уточнили в ведомстве.
По итогам проверки работу хостела прекратили.
