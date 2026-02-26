Поиск здесь...
Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Суд округа отменил решения в пользу бизнеса и направил дело в первую инстанцию

История с попыткой изъятия в госсобственность санатория «Краснозёрский» вышла на новый виток. Прокуратура Новосибирской области добилась отмены решений судов, которые ранее вставали на сторону инвесторов, сообщает «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Теперь Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, что что вновь приковало внимание бизнес-сообщества к развитию событий.

Спор вокруг санатория длится с середины 2024 года. Надзорное ведомство настаивает на том, что приватизация здравницы в 2006 и 2008 годах была проведена с грубыми нарушениями. По версии прокуратуры, объект изначально находился в федеральной собственности, а решение о его продаже принимали неуполномоченные на то региональные чиновники. Кроме того, в деле фигурирует довод о запрете на приватизацию объектов здравоохранения.

Владельцы санатория, в свою очередь, придерживаются иной позиции. Они утверждают, что «Краснозёрский» строили местные колхозы для нужд работников сельского хозяйства, а значит, федеральным имуществом он не являлся. За почти два десятилетия частного управления предприятие полностью преобразилось благодаря вложениям инвесторов и превратилось в современный курорт.

В мае 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области, изучив все обстоятельства, отказал прокуратуре в удовлетворении иска. В августе того же года Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске подтвердил это решение. Бизнес и юридическое сообщество региона тогда позитивно восприняли вердикты, видя в них готовность судебной системы защищать права приобретателей, даже в спорах с государственными структурами. В обеспечение иска акции санатория были арестованы, что вынудило собственников свернуть инвестиционную деятельность.

Однако прокуратура не согласилась с таким исходом и подала кассационную жалобу. Суд округа, рассмотрев материалы, счёл доводы надзорного ведомства заслуживающими внимания и отправил кейс на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Это решение возвращает стороны спора в исходную точку: им предстоит заново представить доказательства в новосибирском арбитраже.

Из-за обеспечительного ареста акций, который действует на время нового разбирательства, владельцы санатория фактически лишены возможности развивать актив и распоряжаться им. Эта неопределенность, вызванная попыткой пересмотра итогов приватизации двадцатилетней давности, становится тревожным сигналом для всего регионального бизнеса.

Ранее редакция сообщала, что Конституционный суд разрешил пересмотр итогов приватизации в 1990-х в Новосибирске.

Источник фото: freepik.com, автор- rawpixel-com

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : Санаторий Краснозерский областная прокуратура апелляция

