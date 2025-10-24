Для завершения ремонта Октябрьского моста в Новосибирске нужно 1,5 млрд

Мэрия Новосибирска актуализировала документацию для ремонта Октябрьского моста и определила объём инвестиций. Об этом сообщил глава департамента дорожно-благоустроительного комплекса Александр Стефанов в прямом эфире «Новосибирских новостей».

Документация требовала обновления, так как была разработана в 2022 году, и часть работ уже выполнена. Реконструкция моста началась в мае 2022 года, но один из подрядчиков не справился, и в августе 2024 года контракт был расторгнут. На тот момент объект был готов на 60%.

— Мы расторгли контракт с подрядчиком из-за недобросовестности исполнения. Актуализацию мы сделали, определили перечень работ и стоимость завершения ремонта. Общая стоимость — это полтора миллиарда рублей. Надеемся на участие областного бюджета, — отметил Стефанов.

Напомним, первоначально капремонт Октябрьского моста оценивался в два миллиарда рублей.

В 2025 году на ремонт 53 дорожных объектов в Новосибирске выделили 2,3 млрд рублей. Работы выполнены, но этого недостаточно. По оценке главы департамента, нужно ремонтировать 200 км дорог. В этом году на ремонт тротуаров потратили 430 млн рублей, большинство работ выполнено досрочно. Заключён контракт на 25 объектов на 2026 год.

