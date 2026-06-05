Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Новосибирск отбил 86 млн рублей у иркутского подрядчика Октябрьского моста

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил взыскание средств

Мэрия Новосибирска добилась отмены решения о взыскании 86 млн рублей в пользу подрядчика «ДК Клевер». Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите отправил дело о ремонте Октябрьского моста на пересмотр по правилам первой инстанции — разбирательство начнется заново.

Конфликт разгорелся вокруг муниципального контракта № 185-23 от 20.11.2023 года на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. Заказчиком выступало МКУ «Гормост», подрядчиком — ООО «ДК Клевер» (Иркутск). Эта компания зашла на объект после того, как прежний генподрядчик — ООО «СпецТрансСтрой» — не справился с выполнением обязательств, однако позже между сторонами возникли разногласия по объему и стоимости работ.

В декабре 2024 года стороны фактически объявили друг другу отказ от исполнения контракта. Заказчик посчитал, что работы выполнены с нарушениями, подрядчик настаивал на обратном и требовал оплатить уже сделанное. Сумма претензий достигла почти 86 млн рублей.

Арбитражный суд Иркутской области 19 февраля 2026 года полностью удовлетворил иск «ДК Клевер». Суд постановил признать односторонний отказ МКУ «Гормост» от исполнения муниципального контракта недействительным и взыскать с учреждения в пользу общества 85 997 850 рублей 72 копейки основного долга.

Однако «Гормост» с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил, поскольку выяснилось, что суд первой инстанции не обеспечил представителю мэрии полноценное участие в онлайн-заседании 5 февраля 2026 года.

Апелляционный суд запросил у провайдера данные по этому эпизоду. В компании сообщили: онлайн-заседание от 05.02.2026 в Арбитражном суде Иркутской области по делу №А19-2879/2025 не было запущено, соответственно подключений не было. Системой мониторинга сбоев в работе онлайн-заседаний 05.02.2026 зафиксировано не было.

В итоге суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что права ответчика были нарушены, и постановил перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным для суда первой инстанции. Это значит, что суд заново, с нуля, исследует все доказательства, выслушает стороны и вынесет новое решение.

Судебное разбирательство назначено на 29 июня 2026 года в Чите.

Ранее редакция сообщала, что четвёртый мост в Новосибирске достроят не раньше декабря 2026 года.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : Октябрьский мост Гормост арбитраж апелляция

92
0
0
Предыдущая статья
Россия внедряет эквайринг цифрового рубля через терминалы

Жителей Новосибирской области призвали активнее поддержать проекты

В Новосибирской области завершается Всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства. У жителей региона осталось семь дней, чтобы повлиять на то, какие парки, скверы и общественные пространства приведут в порядок в первую очередь. Голосование проходит на платформе «Госуслуги», участие в нем могут принять граждане старше 14 лет.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр региональной политики Роман Бурдин отметил, что государство уже много лет учитывает мнение людей при планировании благоустройства территорий. По словам министра, победу в голосовании одержат объекты, которые преобразят уже в 2027 году, однако власти также изучают запросы жителей и по другим точкам на карте региона. Это помогает выстраивать долгосрочные планы развития районов.

Читать полностью

Ксения Шойгу заинтересовалась разработками научных институтов Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует подключиться к развитию Ангаро-Енисейского кластера. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Андрея Травникова и генерального директора Фонда «Долина Менделеева» Ксении Шойгу в рамках ПМЭФ-2026. Шойгу заинтересовала возможность подключения научно-экспертного и инженерного потенциала региона к созданию технологий глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов для кластера.

По словам Травникова, для Новосибирска — это возможность встроить научный, образовательный и инженерный потенциал региона в крупный межрегиональный технологический проект с понятной промышленной задачей.

Читать полностью

Новосибирск попал в топ регионов по старению рынка труда

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области количество работников до 40 лет за 2025 год сократилось на 3,3% или на 20 тысяч человек. Такие данные привела аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании статистики Росстата. В абсолютных цифрах сокращения регион оказался на втором месте в Сибири.

Самую серьезную отрицательную динамику в округе показал Красноярский край. Здесь сокращение составило 6,3% или на 40953 человек. Далее идут:

Читать полностью

Карантин по пастереллёзу снят в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Важные итоги ветеринарных мероприятий озвучил губернатор Андрей Травников в рамках Петербургского международного экономического форума.

Все восприимчивые животные региона, включая скот крупных хозяйств и личных подворий, получили необходимые прививки против опасной инфекции. После успешной вакцинации в области полностью снят карантин.

Читать полностью

Бюджеты на поддержку сайтов для бизнеса в России резко вырастут

В профессиональном сообществе сложился устойчивый миф: появление инструментов визуальной разработки (так называемых low‑code/no‑code решений) и генеративных нейросетей сделало рынок создания сайтов доступным для неподготовленного пользователя. Опыт последних лет, а также анализ свидетельствуют об обратном: входной порог на рынок по технической составляющей снизился, но совокупная стоимость владения качественным сайтом выросла в три‑пять раз относительно показателей 2015 года.

Ценность сайта как бизнес-актива сегодня парадоксально высока. Причиной является не только инфляция и удорожание привлечения посетителей, но и фундаментальное усложнение экосистемы: сайт перестал быть самостоятельным продуктом, превратившись в ядро распределённой системы, включающей торговые площадки (маркетплейсы), программы обмена сообщениями (мессенджеры), товарные выгрузки (фиды) и сервисы аналитики.

Читать полностью

Нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки

Автор: Юлия Данилова

С июня в Новосибирской области начала работать система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая должна усилить контроль за импортными поставками и повысить прозрачность рынка. Участники ВЭД теперь должны вносить обеспечительный платеж равный сумме НДС и акцизов до ввоза товара в Россию из стран ЕАЭС, а не после.

В Сибирском таможенном управлении редакции Infopro54 пояснили, итоги первых суток работы в новом режиме в рамках СПОТ показали, что обстановка на пунктах пропуска спокойная, нареканий от международных перевозчиков нет, сбоев и очередей грузового транспорта  не возникает, необходимые программные средства и оборудование работают исправно. Напомним, СТУ работает на 12 автомобильных пунктах пропуска Сибирского федерального округа на границе с Казахстаном. В Новосибирской области — на МАПП Павловка.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Новосибирск отбил 86 млн рублей у иркутского подрядчика Октябрьского моста

Финансы

Россия внедряет эквайринг цифрового рубля через терминалы

Общество

В Новосибирской области задерживается сев яровой пшеницы — есть риски для урожая

Власть

Жителей Новосибирской области призвали активнее поддержать проекты

Финансы

Успешная трансформация: малый и средний бизнес России принял языковые требования

Бизнес Власть Наука Технологии

Ксения Шойгу заинтересовалась разработками научных институтов Новосибирска

Бизнес Общество

Новосибирск попал в топ регионов по старению рынка труда

Авто Общество

Крупная авария создала многокилометровую пробку под Новосибирском

Финансы

Банки фиксируют рост внешнеторговых контрактов с Китаем

Общество

Жаркие выходные с температурой до +34 градусов ждут новосибирцев

Власть Общество

Карантин по пастереллёзу снят в Новосибирской области

Бизнес ПроБизнес Технологии

Бюджеты на поддержку сайтов для бизнеса в России резко вырастут

Финансы

Новый ИИ-инструмент для частных инвестиций создали в России

Бизнес Власть

Нелегальным новосибирским импортерам придется обелять поставки

Бизнес

Кадровые головоломки: когда оптимизация встречается с дефицитом

Общество

Посылки из США снова будут приходить в Новосибирск

Власть

Юрий Петухов исчез из состава правительства Новосибирской области

Общество

Вернуть устные экзамены в школы Новосибирска предложил глава СПЧ

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности