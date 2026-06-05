Новосибирск отбил 86 млн рублей у иркутского подрядчика Октябрьского моста

Мэрия Новосибирска добилась отмены решения о взыскании 86 млн рублей в пользу подрядчика «ДК Клевер». Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите отправил дело о ремонте Октябрьского моста на пересмотр по правилам первой инстанции — разбирательство начнется заново.

Конфликт разгорелся вокруг муниципального контракта № 185-23 от 20.11.2023 года на ремонт Октябрьского моста через реку Обь. Заказчиком выступало МКУ «Гормост», подрядчиком — ООО «ДК Клевер» (Иркутск). Эта компания зашла на объект после того, как прежний генподрядчик — ООО «СпецТрансСтрой» — не справился с выполнением обязательств, однако позже между сторонами возникли разногласия по объему и стоимости работ.

В декабре 2024 года стороны фактически объявили друг другу отказ от исполнения контракта. Заказчик посчитал, что работы выполнены с нарушениями, подрядчик настаивал на обратном и требовал оплатить уже сделанное. Сумма претензий достигла почти 86 млн рублей.

Арбитражный суд Иркутской области 19 февраля 2026 года полностью удовлетворил иск «ДК Клевер». Суд постановил признать односторонний отказ МКУ «Гормост» от исполнения муниципального контракта недействительным и взыскать с учреждения в пользу общества 85 997 850 рублей 72 копейки основного долга.

Однако «Гормост» с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу, которую суд удовлетворил, поскольку выяснилось, что суд первой инстанции не обеспечил представителю мэрии полноценное участие в онлайн-заседании 5 февраля 2026 года.

Апелляционный суд запросил у провайдера данные по этому эпизоду. В компании сообщили: онлайн-заседание от 05.02.2026 в Арбитражном суде Иркутской области по делу №А19-2879/2025 не было запущено, соответственно подключений не было. Системой мониторинга сбоев в работе онлайн-заседаний 05.02.2026 зафиксировано не было.

В итоге суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что права ответчика были нарушены, и постановил перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным для суда первой инстанции. Это значит, что суд заново, с нуля, исследует все доказательства, выслушает стороны и вынесет новое решение.

Судебное разбирательство назначено на 29 июня 2026 года в Чите.

Ранее редакция сообщала, что четвёртый мост в Новосибирске достроят не раньше декабря 2026 года.