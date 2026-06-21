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Власть

Экс-мэр Новосибирска возглавил региональный список КПРФ на выборы в Госдуму

Автор: Оксана Мочалова

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Список утвержден на съезде партии

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) определилась с кандидатами на выборы в Госдуму от Новосибирской области. Решение было принято в ходе второго этапа XIX съезда партии, прошедшего 20 июня в подмосковных Снегирях. Региональную группу возглавил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, член президиума ЦК КПРФ и первый секретарь областного обкома.

В территориальную группу № 26, объединяющую Новосибирскую и Кемеровскую области, вошли Роман Яковлев (заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области), Елена Никулина (главный бухгалтер ЦК КПРФ, Кемеровская область), Леонид Бураков (Кемеровская область), Ренат Сулейманов (депутат Госдумы, Новосибирская область), Андрей Жирнов (Новосибирская область), Михаил Боборыкин (Кемеровская область) и Глеб Черепанов (Новосибирская область).

Помимо этого, КПРФ утвердила кандидатов по одномандатным округам. В Новосибирском округе (№ 137) выдвинут Андрей Жирнов, в Центральном (№ 138) — депутат Госдумы Ренат Сулейманов. От Искитимского округа (№ 139) заявился Глеб Черепанов, от Барабинского (№ 140) — Роман Яковлев. В партийной программе, как следует из документов съезда, заявлены тематические блоки, касающиеся социальной инфраструктуры, промышленности, экологии, жилья и транспорта. Детали реализации этих пунктов не раскрываются.

«Единая Россия» завершила этап предварительного голосования (праймериз) еще в мае — процедура проходила с 25 по 31 мая. В нем участвовали 80 кандидатов, свои голоса отдали около 200 тысяч жителей Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников назвал процедуру конкурентной и отметил, что она прошла без серьезных замечаний.

По итогам праймериз в трех одномандатных округах победу одержали действующие депутаты Госдумы: Олег Иванинский (округ № 137), Дмитрий Савельев (округ № 138) и Виктор Игнатов (округ № 140). В Искитимском округе (№ 139) наибольшее число голосов получил предприниматель Дмитрий Селезнев. В голосовании по региональному партийному списку лидирует первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, за ним следуют Герой России Владимир Сайбель и замруководителя Федерального казначейства Александр Михайлик. Окончательный список кандидатов от «Единой России» утвердят на съезде партии 28 июня в Москве.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что в федеральную политику хочет вернуться экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя. О планах сосредоточиться на выборах в Госдуму ранее заявлял и экс-депутат регионального парламента Новосибирской области Владимир Ворожцов

Фото со страницы Анатолия Локтя в ВК

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Рубрики : Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : политика кандидат в депутаты выборы в Госдуму

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В проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники

Автор: Оксана Мочалова

В России продолжается масштабное обновление системы высшего образования. К пилотному проекту по изменению уровней профессионального образования присоединяются новые участники. Правительство утвердило правила проведения эксперимента на 2026/2027–2029/2030 учебные годы, и теперь в нем примут участие 17 вузов по всей стране. Среди них как те, кто уже тестирует новую модель с 2023 года, так и 11 новых университетов.

Новыми участниками проекта стали Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, медицинский университет имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

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Новосибирские литераторы получили официальный статус

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России официально вступает в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ, утвержденный приказом Минтруда от 10 ноября 2025 года, закрепляет права авторов: легализует их деятельность, позволяет подтверждать стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого момента законодательного определения профессии «писатель» в стране не существовало.

Инициатива исходила от профессионального сообщества. Разработкой занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени Горького.

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Новосибирцам грозит 8 лет за фальшивые справки о болезнях

Автор: Оксана Мочалова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который кардинально ужесточает ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Раньше такие действия квалифицировались по общей статье 327 УК РФ и максимум составлял два года колонии. Теперь за фиктивные документы можно получить до восьми лет тюрьмы.

Новую статью УК РФ внесли 427 депутатов разных фракций. Закон вступил в силу 10 июня 2026 года.

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Депутаты Госдумы готовят обращение к Мишустину по трудовым мигрантам

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума ожидает от кабинета министров официальных поправок к законопроекту, ужесточающему правила пребывания иностранных трудовых мигрантов в России. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обозначил жесткие временные рамки для принятия решения. Если в течение ближайших семи дней ответ из правительства не поступит, парламентарии направят официальное обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием ускорить межведомственные согласования.

Инициатива, изначально внесенная правительством РФ и принятая Госдумой в первом чтении, предполагает внесение изменений в профильный закон «О правовом положении иностранных граждан». Суть нововведений сводится к финансовому цензу: мигрант, работающий по патенту или разрешению, обязан подтвердить, что способен обеспечивать себя и своих родственников, находящихся на иждивении в России, на уровне не ниже регионального прожиточного минимума с применением повышающего коэффициента. В случае несоответствия этому требованию иностранцу откажут в продлении разрешительных документов, после чего ему с несовершеннолетними детьми придется покинуть территорию РФ в течение 15 дней.

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Застройщики Новосибирска начали оценивать варианты многоконтурных КРТ

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе на комиссию по градостроительству горсовета Новосибирска был вынесен резонансный вопрос о размере участков, которые можно будет включать в проекты комплексного развития территории по инициативе застройщиков. К единому мнению участники рынка, прокуратура и органы власти пока не пришли, а комиссия должна будет выдать свои рекомендации для рассмотрения на сессии горсовета уже в сентябре.

Что по поводу новых правил КРТ думают приглашенные участники комиссии: застройщики, эксперты, представители общественности?

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Режим повышенной готовности введут в жилом доме в Новосибирске после взрыва газа

Автор: Юлия Данилова

До конца сегодняшнего дня будет подписано решение комиссии по ЧС о введении режима повышенной готовности в доме №57 по улице Народной. Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города сообщил, что средства на ремонт общего имущества дома будут выделены из бюджета города.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Экс-мэр Новосибирска возглавил региональный список КПРФ на выборы в Госдуму

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