Экс-мэр Новосибирска возглавил региональный список КПРФ на выборы в Госдуму

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) определилась с кандидатами на выборы в Госдуму от Новосибирской области. Решение было принято в ходе второго этапа XIX съезда партии, прошедшего 20 июня в подмосковных Снегирях. Региональную группу возглавил бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть, член президиума ЦК КПРФ и первый секретарь областного обкома.

В территориальную группу № 26, объединяющую Новосибирскую и Кемеровскую области, вошли Роман Яковлев (заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области), Елена Никулина (главный бухгалтер ЦК КПРФ, Кемеровская область), Леонид Бураков (Кемеровская область), Ренат Сулейманов (депутат Госдумы, Новосибирская область), Андрей Жирнов (Новосибирская область), Михаил Боборыкин (Кемеровская область) и Глеб Черепанов (Новосибирская область).

Помимо этого, КПРФ утвердила кандидатов по одномандатным округам. В Новосибирском округе (№ 137) выдвинут Андрей Жирнов, в Центральном (№ 138) — депутат Госдумы Ренат Сулейманов. От Искитимского округа (№ 139) заявился Глеб Черепанов, от Барабинского (№ 140) — Роман Яковлев. В партийной программе, как следует из документов съезда, заявлены тематические блоки, касающиеся социальной инфраструктуры, промышленности, экологии, жилья и транспорта. Детали реализации этих пунктов не раскрываются.

«Единая Россия» завершила этап предварительного голосования (праймериз) еще в мае — процедура проходила с 25 по 31 мая. В нем участвовали 80 кандидатов, свои голоса отдали около 200 тысяч жителей Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников назвал процедуру конкурентной и отметил, что она прошла без серьезных замечаний.

По итогам праймериз в трех одномандатных округах победу одержали действующие депутаты Госдумы: Олег Иванинский (округ № 137), Дмитрий Савельев (округ № 138) и Виктор Игнатов (округ № 140). В Искитимском округе (№ 139) наибольшее число голосов получил предприниматель Дмитрий Селезнев. В голосовании по региональному партийному списку лидирует первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, за ним следуют Герой России Владимир Сайбель и замруководителя Федерального казначейства Александр Михайлик. Окончательный список кандидатов от «Единой России» утвердят на съезде партии 28 июня в Москве.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что в федеральную политику хочет вернуться экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя. О планах сосредоточиться на выборах в Госдуму ранее заявлял и экс-депутат регионального парламента Новосибирской области Владимир Ворожцов.