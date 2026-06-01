Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Действующие депутаты набрали больше всех голосов

«Единая Россия» (ЕР) подвела в регионах итоги предварительного голосования по отбору партийных кандидатов на выборах в Госдуму РФ. Результаты размещены на сайте праймериз. Всего в голосовании, которое завершилось 31 мая, приняли участие более 190 тысяч жителей Новосибирской области.

Конкурс на одно место в Госдуме составил почти 12 человек, в регионах — порядка семи человек на место. По стране свои голоса отдали свыше 10 миллионов граждан. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что процедура прошла без нарушений.

По Новосибирскому округу №137 победу одержал действующий депутат Госдумы Олег Иванинский, участник специальной военной операции. За него проголосовали 28 551 человек. Второе место в округе занял глава Барышевского сельсовета Андрей Алексеев, третье — учительница из Довольного Виктория Зубикова.

В Центральном округе №138 лидером стал депутат Госдумы Дмитрий Савельев, член комитета по международным делам. Он набрал 32 748 голосов. На втором месте оказался замдиректора «СибПроектГруппа» Евгений Лебедев с 8924 голосами.

В Искитимском округе №139, который сейчас в Госдуме представляет справоросс Александр Аксёненко, победил кандидат от «Единой России» — индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнев. Ему отдали предпочтение 20 982 избирателя. Вторым стал коммерческий директор «РНГС-Академия» Александр Колесников с 8538 голосами, третьим — учитель гимназии №11 Владимир Егоров с 7507 голосами.

В Барабинском округе №140 уверенную победу одержал депутат Госдумы Виктор Игнатов, член комитета по вопросам собственности. За него проголосовали 29 388 человек. На втором месте — руководитель Орловского территориального подразделения Александр Агеев (5358 голосов), на третьем — исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ордынского района, депутат Совета депутатов рабочего поселка Ордынское на непостоянной основе Лариса Шевелева (4256 голосов).

Параллельно с голосованием по округам формировался федеральный список кандидатов, в который вошли 44 человека. Лидером стал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, набравший 37 775 голосов. Второе место занял заместитель начальника департамента РЖД Владимир Сайбель, участник СВО — 32 759 голосов. Третьим стал заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик с результатом 30 124 голоса.

Четвёртое место досталось главврачу Государственной Новосибирской клинической больницы Анатолию Юданову — 29 177 голосов. Пятёрку лидеров замкнул генеральный директор научного центра «Вектор» Александр Агафонов — 28 481 голос.

Далее расположились заместитель директора школы №144 Сергей Гром (27 014 голосов), директор «Молодежного центра» из Черепаново Ирина Ботвинко (25 971 голос), студентка педуниверситета Алина Евсейчева (24 075 голосов), военнослужащий Владимир Кутузов (22 878 голосов) и сотрудник Федерального исследовательского центра Николай Каньгин (21 699 голосов).

Всего в предварительном голосовании от Новосибирской области участвовали 80 кандидатов. Окончательное решение о том, кто представит партию на выборах в Госдуму осенью 2026 года, утвердит съезд «Единой России» в конце июня.

Напомним, в 2026 году партия ввела новые требования  к голосованию. Теперь кандидатам запрещено одновременно баллотироваться по округу и по партийному списку. Кроме того, для прозрачности процедуры голоса избирателей привязывают к конкретному округу через верификацию на «Госуслугах».

Ранее редакция сообщала, что экс-депутат от Новосибирска Вера Ганзя хочет вернуться в федеральную политику. Она намерена побороться за парламентский мандат на округе в Москве.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : предварительное голосование праймериз выборы в Госдуму

1 189
0
0
Предыдущая статья
Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август
Следующая статья
В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

В России изменились правила парковки для электромобилей

Автор: Артем Рязанов

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые правила парковки для электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Эти нормы разработаны МЧС, напоминает газета «Известия». Владельцам таких транспортных средств рекомендуется более тщательно выбирать место для стоянки.

Согласно новым правилам, электромобили и гибридные автомобили нельзя оставлять на парковках без систем пожарной безопасности. Это касается даже тех случаев, когда транспортное средство не подключено к зарядке. Теперь электрокары должны быть размещены группами не более 10 штук, а такие группы необходимо отделять от машин с традиционными двигателями специальными огнестойкими преградами и системами автоматического пожаротушения.

Читать полностью

В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году на исполнении у судебных приставов в Новосибирской области находится 20,5 тысяч исполнительных листов должников по алиментам. 15 тысяч из них перешли с предыдущего года так как исполняются по достижении детьми несовершеннолетия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ГУ ФССП России по Новосибирской области Федор Плесовских.

По его словам, в 2026 году значительно увеличилось количество исполнительных производств, которые окончены в связи с направлением соответствующих постановлений работодателям об удержании задолженности или текущих платежей по алиментам с их сотрудников.

Читать полностью

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

Читать полностью

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Автор: Юлия Данилова

АО «Спецавтохозяйство» и Ассоциация объединенных УК Новосибирска заключили соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе «Спецавтохозяйства», соглашение предусматривает совместную работу сразу по нескольким направлениям:

В ассоциацию входят 23 управляющие компании.

Читать полностью

Статус ремесленника перейдёт в ведение регионов

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесён законопроект, который предлагает передать российским регионам, в том числе Новосибирской области, полномочия самостоятельно определять критерии ремесленной деятельности. Документ разработан для систематизации подходов к поддержке малого бизнеса в этой сфере.

Сейчас, по данным авторов инициативы, из 85 субъектов РФ только 44 воспользовались правом утверждать перечни видов ремесленной деятельности. В остальных регионах чёткого статуса ремесленника не существует, что создаёт дополнительные барьеры.

Читать полностью

Подрядчик новосибирского военного училища проиграл суд на 100 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал иск военного прокурора Центрального военного округа к хабаровской компании ОО «Регион». Речь идет о контракте, заключенном в апреле 2024 года по ремонту казармы Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). На эти работы компания получила аванс в размере 88 млн рублей. Еще 15 млн рублей истец потребовал к возмещению в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Стоимость контракта составляла 147 млн рублей. Подрядчик должен был закончить работы до конца декабря 2025 года.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

Спрос на ипотеку для ИЖС растет: банки снижают ставки

Общество

«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

Стиль жизни

Премьера фильма «Ветер» состоится в Новосибирске

Финансы

В День защиты детей крупный банк анонсировал запуск детских проектов

Авто Власть Общество

В России изменились правила парковки для электромобилей

Финансы

Новая эра сбережений: как российская молодежь меняет свои финансовые привычки

Спорт

Вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь»

Власть Общество

В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

Власть

ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области

Бизнес Власть Общество

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Авто Общество

Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Бизнес

Конкурс «Сибирь.ПРО»: «Мультимедийные форматы и цифровые проекты в номинации «Мультимедиа ПРОект»

Общество

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке путевок в детские лагеря

Финансы

Банки идут против тренда: ставки по вкладам растут, несмотря на политику ЦБ

Бизнес

Почти 600 тысяч юных сибиряков познают азы финансовой грамотности с детской СберКартой

Общество Право&Порядок Финансы

Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

Бизнес Общество

Тренд на ЗОЖ изменил спрос на мороженое

Бизнес Власть Общество

«Спецавтохозяйство» и УК поделятся данными о проживающих в квартирах новосибирцах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности