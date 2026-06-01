ЕР подвела итоги праймериз в Новосибирской области

«Единая Россия» (ЕР) подвела в регионах итоги предварительного голосования по отбору партийных кандидатов на выборах в Госдуму РФ. Результаты размещены на сайте праймериз. Всего в голосовании, которое завершилось 31 мая, приняли участие более 190 тысяч жителей Новосибирской области.

Конкурс на одно место в Госдуме составил почти 12 человек, в регионах — порядка семи человек на место. По стране свои голоса отдали свыше 10 миллионов граждан. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что процедура прошла без нарушений.

По Новосибирскому округу №137 победу одержал действующий депутат Госдумы Олег Иванинский, участник специальной военной операции. За него проголосовали 28 551 человек. Второе место в округе занял глава Барышевского сельсовета Андрей Алексеев, третье — учительница из Довольного Виктория Зубикова.

В Центральном округе №138 лидером стал депутат Госдумы Дмитрий Савельев, член комитета по международным делам. Он набрал 32 748 голосов. На втором месте оказался замдиректора «СибПроектГруппа» Евгений Лебедев с 8924 голосами.

В Искитимском округе №139, который сейчас в Госдуме представляет справоросс Александр Аксёненко, победил кандидат от «Единой России» — индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнев. Ему отдали предпочтение 20 982 избирателя. Вторым стал коммерческий директор «РНГС-Академия» Александр Колесников с 8538 голосами, третьим — учитель гимназии №11 Владимир Егоров с 7507 голосами.

В Барабинском округе №140 уверенную победу одержал депутат Госдумы Виктор Игнатов, член комитета по вопросам собственности. За него проголосовали 29 388 человек. На втором месте — руководитель Орловского территориального подразделения Александр Агеев (5358 голосов), на третьем — исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ордынского района, депутат Совета депутатов рабочего поселка Ордынское на непостоянной основе Лариса Шевелева (4256 голосов).

Параллельно с голосованием по округам формировался федеральный список кандидатов, в который вошли 44 человека. Лидером стал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, набравший 37 775 голосов. Второе место занял заместитель начальника департамента РЖД Владимир Сайбель, участник СВО — 32 759 голосов. Третьим стал заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик с результатом 30 124 голоса.

Четвёртое место досталось главврачу Государственной Новосибирской клинической больницы Анатолию Юданову — 29 177 голосов. Пятёрку лидеров замкнул генеральный директор научного центра «Вектор» Александр Агафонов — 28 481 голос.

Далее расположились заместитель директора школы №144 Сергей Гром (27 014 голосов), директор «Молодежного центра» из Черепаново Ирина Ботвинко (25 971 голос), студентка педуниверситета Алина Евсейчева (24 075 голосов), военнослужащий Владимир Кутузов (22 878 голосов) и сотрудник Федерального исследовательского центра Николай Каньгин (21 699 голосов).

Всего в предварительном голосовании от Новосибирской области участвовали 80 кандидатов. Окончательное решение о том, кто представит партию на выборах в Госдуму осенью 2026 года, утвердит съезд «Единой России» в конце июня.

Напомним, в 2026 году партия ввела новые требования к голосованию. Теперь кандидатам запрещено одновременно баллотироваться по округу и по партийному списку. Кроме того, для прозрачности процедуры голоса избирателей привязывают к конкретному округу через верификацию на «Госуслугах».

