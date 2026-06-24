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Власть

Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова вошла в список ЛДПР на выборах в Госдуму

Автор: Оксана Мочалова

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Возглавила список член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко

В Москве завершился предвыборный съезд ЛДПР, на котором партия утвердила кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу от Новосибирской области и Алтая. В тройку лидеров регионального партийного списка вошла директор Новосибирской филармонии и экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. При этом она объяснила, что намерена остаться в регионе, поэтому уступила первую строчку коллеге.

Возглавила список Элина Сидоренко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и профессор МГИМО. Вторую позицию заняла Анна Терешкова, а замкнул тройку новосибирский предприниматель и основатель бренда одежды «Клокси» Борис Захаров.

Также партия определилась с кандидатами по четырём одномандатным округам Новосибирской области. В округе №137 (Новосибирский) выдвинут бизнесмен и координатор первичного отделения партии Алексей Радкевич. В Центральном округе (№138) поборется за мандат Борис Захаров. Депутат Заксобрания Елена Гладышева представит партию в Искитимском округе (№139), а руководитель регионального отделения ЛДПР Михаил Михайлов — в Барабинском (№140).

Конкуренты ЛДПР также завершают формирование своих списков. «Единая Россия» в конце мая провела предварительное голосование, в котором приняли участие около 200 тысяч жителей области. В трёх округах победу одержали действующие депутаты Госдумы: Олег Иванинский, Дмитрий Савельев и Виктор Игнатов. В Искитимском округе большинство голосов получил предприниматель Дмитрий Селезнев. По региональному списку единороссов лидирует первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, за ним следует Герой России Владимир Сайбель.

Коммунисты утвердили свой список 20 июня. Региональную группу КПРФ возглавил экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В список вошли Роман Яковлев, Елена Никулина, Леонид Бураков, Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Михаил Боборыкин и Глеб Черепанов. По одномандатным округам от КПРФ выдвинуты Андрей Жирнов, Ренат Сулейманов, Глеб Черепанов и Роман Яковлев.

Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. В Новосибирской области создано четыре таких округа.

В преддверии голосования, которое состоится в сентябре, в регионе активно ведется подготовка. В новосибирском метро с августа начнет курсировать специальный брендированный поезд, который расскажет пассажирам о выборах и способах голосования. Всего в области будет работать более 1,7 тысячи избирательных участков, большая часть из которых будет оснащена камерами видеонаблюдения. Процедура голосования, как и в прошлые разы, продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

Ранее редакция сообщала, что о планах сосредоточиться на выборах в Госдуму ранее заявлял и экс-депутат регионального парламента Новосибирской области Владимир Ворожцов

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области, автор: пресс-служба

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Рубрики : Власть

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : политика кандидат в депутаты выборы в Госдуму

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У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли около 10 тонн арбузов и дынь

Автор: Артем Рязанов

В Октябрьском районе Новосибирска в ходе рейда по выявлению мест нелегальной торговли, у предпринимателей было изъято около 10 тонн бахчевых культур, которые реализовывались с нарушением закона.

Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Октябрьского района провели проверку торговых точек на Гусинобродском шоссе. В результате проверки были обнаружены нарушения возле торгового центра «Зима».

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Президент Российской Федерации обозначил стратегию по трансформации экономики страны, согласно которой главным фактором успеха станет подготовка высококвалифицированных кадров, способных к разработке и внедрению передовых технологий в промышленность. В связи с этим особое внимание уделяется развитию сотрудничества, налаживанию эффективных производственных связей и обеспечению кадрами Сибирского федерального округа.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев отметил, что Сибирь является ключевым научным и промышленным центром России. Если промышленность сибирских регионов будет развиваться опережающими темпами, это положительно скажется на смежных отраслях и уровне жизни сибиряков.

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В Новосибирске начали ремонт подпорной стенки на Ипподромской магистрали

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске заключён муниципальный контракт на строительно-монтажные работы по восстановлению подпорной стенки и участка автомобильной дороги на Ипподромской магистрали — одной из ключевых транспортных артерий города. Подрядчиком выступит ООО «ПК МВГ», сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Работы развернутся на участке от улицы Писарева до улицы Гоголя (справа по ходу движения в сторону улицы Фрунзе), в районе дома № 49. Согласно контракту, завершить восстановление планируется к февралю 2027 года, однако подрядчик рассчитывает сдать объект уже в текущем году.

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В Новосибирской области АЗС получили рекомендации по нормам реализации топлива

Автор: Артем Рязанов

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— По данным штаба, поставки топлива в Новосибирскую область идут в соответствии с планами. За минувшие сутки все сети АЗС в регионе стабильно обслуживали розничных покупателей. При этом на отдельных станциях временно отсутствовали некоторые виды бензина — это связано со сроками прибытия и разгрузки бензовозов, — говорится в сообщении.

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Новосибирск готовит первый в России научный туристический маршрут

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области утвердили состав объектов, которые войдут в маршрут «Наука на вкус. Новосибирск». Защита проекта на федеральном уровне запланирована на второе полугодие 2026 года. Это будет первый в России национальный туристический маршрут в сфере научно-популярного туризма.

— В этом году мы выходим на защиту первого в России национального маршрута в сфере научно-популярного туризма и во втором полугодии двадцать шестого года планируем его защитить, — рассказала на пресс-конференции  заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова.

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Автор: Оксана Мочалова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев утвердил постановление о заключении договора о комплексном развитии территории в Октябрьском районе — на улице Водопроводной, недалеко от Речного вокзала и Михайловской набережной.

Инвестором проекта выступает АО «Специализированный застройщик «Береговое», которое уже осваивает территорию рядом с берегом Оби.  Компании предстоит освоить участок площадью 8 337 кв. метров в кадастровом квартале 54:35:074265. Согласно условиям КРТ, здесь будет возведен жилой комплекс смешанной этажности — от 9 до 30 этажей, рассчитанный на 700 жителей. Общая площадь всех объектов застройки составит 35 тыс. кв. метров, из которых непосредственно жилая площадь (без балконов и лоджий) — 21 тыс. кв. метров.

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