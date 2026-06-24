Экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова вошла в список ЛДПР на выборах в Госдуму

В Москве завершился предвыборный съезд ЛДПР, на котором партия утвердила кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу от Новосибирской области и Алтая. В тройку лидеров регионального партийного списка вошла директор Новосибирской филармонии и экс-вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. При этом она объяснила, что намерена остаться в регионе, поэтому уступила первую строчку коллеге.

Возглавила список Элина Сидоренко, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и профессор МГИМО. Вторую позицию заняла Анна Терешкова, а замкнул тройку новосибирский предприниматель и основатель бренда одежды «Клокси» Борис Захаров.

Также партия определилась с кандидатами по четырём одномандатным округам Новосибирской области. В округе №137 (Новосибирский) выдвинут бизнесмен и координатор первичного отделения партии Алексей Радкевич. В Центральном округе (№138) поборется за мандат Борис Захаров. Депутат Заксобрания Елена Гладышева представит партию в Искитимском округе (№139), а руководитель регионального отделения ЛДПР Михаил Михайлов — в Барабинском (№140).

Конкуренты ЛДПР также завершают формирование своих списков. «Единая Россия» в конце мая провела предварительное голосование, в котором приняли участие около 200 тысяч жителей области. В трёх округах победу одержали действующие депутаты Госдумы: Олег Иванинский, Дмитрий Савельев и Виктор Игнатов. В Искитимском округе большинство голосов получил предприниматель Дмитрий Селезнев. По региональному списку единороссов лидирует первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, за ним следует Герой России Владимир Сайбель.

Коммунисты утвердили свой список 20 июня. Региональную группу КПРФ возглавил экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В список вошли Роман Яковлев, Елена Никулина, Леонид Бураков, Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Михаил Боборыкин и Глеб Черепанов. По одномандатным округам от КПРФ выдвинуты Андрей Жирнов, Ренат Сулейманов, Глеб Черепанов и Роман Яковлев.

Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. В Новосибирской области создано четыре таких округа.

В преддверии голосования, которое состоится в сентябре, в регионе активно ведется подготовка. В новосибирском метро с августа начнет курсировать специальный брендированный поезд, который расскажет пассажирам о выборах и способах голосования. Всего в области будет работать более 1,7 тысячи избирательных участков, большая часть из которых будет оснащена камерами видеонаблюдения. Процедура голосования, как и в прошлые разы, продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

Ранее редакция сообщала, что о планах сосредоточиться на выборах в Госдуму ранее заявлял и экс-депутат регионального парламента Новосибирской области Владимир Ворожцов.