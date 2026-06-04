Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Отставки и назначения

«С чувством выполненного долга»: сенатор от Красноярского края уходит из политики

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Ранее он не заявился на участие в праймериз ЕР перед выборами в Госдуму и Законодательное собрание края

Александр Усс, сенатор Совета Федерации от Красноярского края, объявил об уходе из политики в своём телеграм-канале.

Ранее он не принимал участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму и краевое Законодательное собрание. Выборы состоятся в сентябре 2026 года.

— Было немало комментариев о том, почему я решил в них не участвовать. Причина проста: начатое когда-то нужно завершать. Желательно вовремя и с чувством выполненного долга, — заявил политик.

Александр Усс начал свою карьеру в администрации Красноярского края в 1993 году. Позже он был избран в Совет Федерации. В 1995 году он вернулся в администрацию, где занял должность заместителя губернатора на два года. С 1998 года Усс стал спикером Законодательного собрания Красноярского края. В 2002 году он участвовал в выборах губернатора, но уступил Александру Хлопонину.

В сентябре 2017 года Александра Усса назначили главой края после досрочной отставки Виктора Толоконского. В 2018 году он был избран на эту должность на выборах, получив 60,19% голосов.

Спустя пять лет, в апреле 2023 года, Усс сам был досрочно отправлен в отставку. В мае того же года он вернулся в Законодательное собрание края, а затем был избран сенатором от региона. В Совете Федерации Усс занимает пост заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Кроме того, он возглавляет совет по вопросам развития Сибири в СФ.

— По любым меркам в политике это большой путь. Насколько успешным он был, судить не мне. Возможно, другие сделают больше, — прокомментировал Усс.

Он продолжит представлять Красноярский край в Совете Федерации до следующих выборов. После этого планирует «продолжить работу в должности красноярца».

Ранее редакция сообщала о том, что ректором университета водного транспорта в Новосибирске стал Константин Мочалин.

Источник фото: Телеграм-канал Александра Усса

Актуальный разговор

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности

Все материалы

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Красноярский край

Теги : политика Александр Усс

676
0
0
Предыдущая статья
Новосибирские пчеловоды выступили против применения баковых смесей пестицидов
Следующая статья
Россияне активно используют бесконтактную оплату за границей

Правительство Новосибирской области заключило первые соглашения на ПМЭФ-2026

В первый день форума было заключено важное соглашение между руководством Новосибирской области, АО «Корпорация развития Новосибирской области» и Группой компаний «Дело». Это партнерство открывает путь к совместной разработке амбициозных транспортно-логистических проектов на территории региона.

Документ направлен на реализацию логистического потенциала региона. Церемонию подписания провели губернатор Андрей Травников, заместитель генерального директора ГК «Дело» по работе с госорганами Андрей Соколов и временно исполняющая обязанности генерального директора Корпорации развития НСО Ольга Молчанова.

Читать полностью

Подрядчикам строительной отрасли в России обещают поддержку

Автор: Юлия Данилова

На федеральном уровне обсуждается вопрос о мерах поддержки подрядчиков строительных организаций. В частности, об этом шла речь на встрече министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с президентом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антоном Глушковым.

— Предметно остановились на необходимости разработки и введения дополнительных мер поддержки малого и среднего строительного бизнеса. Именно МСП составляют абсолютное большинство подрядных и субподрядных организаций, которые остаются наиболее чувствительными к изменениям в отрасли, — отметила пресс-служба ведомства.

Читать полностью

Логистический холдинг «Дело» запустит новый проект в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область заключила соглашение с российским транспортно-логистическим холдингом «Дело». Документ был подписан в рамках ПМЭФ-2026.

— Мы видим в регионе большие возможности для развития логистической инфраструктуры и рассчитываем, что наше сотрудничество станет важным элементом усиления транспортного каркаса Сибири, — отметил генеральный директор по взаимодействию с государственными органами ГК «Дело» Андрей Соколов.

Читать полностью

Аграрное рейдерство: более 500 новосибирцев исключили из числа пайщиков сельхозкооператива

Автор: Юлия Данилова

По материалам прокурорской проверки в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении нескольких сотен граждан — членов СХПК «Верх-Мильтюшихинский». Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, проверка установила, что в 2019 году группа лиц по предварительному сговору провела собрание членов кооператива, где был незаконно избран новый председатель.

После этого новое руководство совместно с иными лицами незаконно приняли решение об исключении из числа пайщиков более 500 граждан. Их имущество на сумму более 130 млн рублей, а также права пользования сельскохозяйственными земельными участками площадью более 8 тысяч гектаров были присвоены.

Читать полностью

Новосибирская область как пример: губернатор представил опыт реализации проектов развития региона и страны

2 июня в Совете Федерации прошла научно-практическая конференция, посвященная значимости проведения «Дней субъектов РФ» для укрепления государственной власти и обеспечения устойчивого развития страны и ее регионов. Мероприятие возглавил Андрей Шевченко, председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Опыт Новосибирской области в выполнении постановлений Совета Федерации и реализации проектов осветил губернатор Андрей Травников. Он напомнил, что «Дни Новосибирской области» в Совете Федерации состоялись в декабре 2019 года, по итогам чего было принято постановление о государственной поддержке социально-экономического развития региона. В рамках этого постановления были намечены 14 капиталоемких проектов, в которые за семь лет было инвестировано более 90 миллиардов рублей.

Читать полностью

В Новосибирске ужесточат требования к перевозчикам общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Департамент транспорта мэрии Новосибирска попросил депутатов дополнить индикаторы риска, которые учитываются при осуществлении контроля перевозчиков на общественном транспорте.

— Сейчас законодательство позволяет нам осуществлять функции муниципального контроля без взаимодействия с контролируемым лицом и с взаимодействием с контролируемым лицом. В первом случае, если мы выявили нарушение, можем ПРИГЛАСИТЬ перевозчика для воспитательной беседы и написать ему соответствующее письмо: «Нарушил — будь любезен исправляй». Если нарушение не исправляется, то никаких последствий не подразумевается. Во втором случае перевозчика уже вызывают в муниципалитет. Чтобы использовать второй вариант, должны быть индикаторы риска, которые нарушает перевозчик, — констатировал на комиссии по горхозу начальник департамента транспорта мэрии города Новосибирска Павел Ивахненко.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Большинству таких специалистов не удается снова устроиться по специальности

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Недвижимость

Потолки 3,6 метра и панорамные окна: какие резиденции предлагают в новом бизнес-квартале ГК «Расцветай»

Финансы

Россияне стали чаще переводить деньги за границу

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Бизнес

Сбер поможет Экспомобилити с внедрением ИИ в практические бизнес-процессы

Общество Право&Порядок Финансы

Сотрудница банка похищала деньги со счетов жителей Новосибирской области

Финансы

Россияне активно используют бесконтактную оплату за границей

Власть Отставки и назначения

«С чувством выполненного долга»: сенатор от Красноярского края уходит из политики

Общество

Новосибирские пчеловоды выступили против применения баковых смесей пестицидов

Бизнес

Билайн продолжит развивать магистральную сеть на востоке России

Финансы

Финансовая «подушка» растет: россияне заработают 7 трлн на вкладах

Бизнес

ПМЭФ-2026: Сбер и SkyGroup Development подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Финансы

Российский рынок сбережений вырастет на 10% в 2026 году

Медицина Общество

Цены на контрацептивы и противоаллергические препараты выросли в Новосибирске

Мировые и федеральные новости

Андрей Безруков: В России будет два поколения, которые можно считать практически воюющими

Власть

Правительство Новосибирской области заключило первые соглашения на ПМЭФ-2026

Общество

В Новосибирске в седьмой раз пытаются продать недостроенный ТРК «Подсолнух»

Актуальный разговор Бизнес Общество

Алла Литвинова: На рынок труда в Новосибирске массово пошли «белые воротнички»

Общество

Российский мессенджер MAX удалили из App Store

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности