«С чувством выполненного долга»: сенатор от Красноярского края уходит из политики

Александр Усс, сенатор Совета Федерации от Красноярского края, объявил об уходе из политики в своём телеграм-канале.

Ранее он не принимал участие в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму и краевое Законодательное собрание. Выборы состоятся в сентябре 2026 года.

— Было немало комментариев о том, почему я решил в них не участвовать. Причина проста: начатое когда-то нужно завершать. Желательно вовремя и с чувством выполненного долга, — заявил политик.

Александр Усс начал свою карьеру в администрации Красноярского края в 1993 году. Позже он был избран в Совет Федерации. В 1995 году он вернулся в администрацию, где занял должность заместителя губернатора на два года. С 1998 года Усс стал спикером Законодательного собрания Красноярского края. В 2002 году он участвовал в выборах губернатора, но уступил Александру Хлопонину.

В сентябре 2017 года Александра Усса назначили главой края после досрочной отставки Виктора Толоконского. В 2018 году он был избран на эту должность на выборах, получив 60,19% голосов.

Спустя пять лет, в апреле 2023 года, Усс сам был досрочно отправлен в отставку. В мае того же года он вернулся в Законодательное собрание края, а затем был избран сенатором от региона. В Совете Федерации Усс занимает пост заместителя председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Кроме того, он возглавляет совет по вопросам развития Сибири в СФ.

— По любым меркам в политике это большой путь. Насколько успешным он был, судить не мне. Возможно, другие сделают больше, — прокомментировал Усс.

Он продолжит представлять Красноярский край в Совете Федерации до следующих выборов. После этого планирует «продолжить работу в должности красноярца».

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