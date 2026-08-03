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Бизнес Медицина Общество Промышленность

Промышленность стала драйвером зарплатной инфляции в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

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Кадровый рынок в производственной сфере жестко перегрет и тренды на нем диктуют соискатели

В Новосибирской области сложилась парадоксальная ситуация: при общем количестве соискателей рынок труда испытывает острейший кадровый голод сразу в нескольких профсферах.

Медики в топе

Абсолютными антилидерами по нехватке персонала стали врачи, где конкуренция среди работодателей достигла критической отметки — показатель активных резюме на одну вакансию составляет всего 1,3 (при нормативе рыночного баланса от 4,0).

  • Фармацевты и провизоры — 1,6 резюме на вакансию.
  • Руководящий состав (главные врачи, заведующие отделениями) — 2,1.
  • Незначительно лучше, но все еще в зоне острого дефицита, находится ситуация со средним медперсоналом: на вакансии медсестер/братьев приходится 2,9 резюме, а на медицинских представителей — 3,1.

Стоит отметить, что эта ситуация сохраняется в регионе уже не первый год.

Не престижно

Рекордсменом по нехватке кадров в сфере ЖКХ стали дворники (2,2 резюме на вакансию). Это говорит о сохраняющемся кризисе в коммунальной сфере. Напомним, о дефиците дворников предприятия отрасли также говорят уже несколько лет.  Особенно остро этот вопрос встает в зимнее время, когда дефицит доходит до 70%.

Участники рынка отмечают, что ранее дворниками в основном работали мигранты, которые сейчас предпочитают вакансии курьеров, где зарплаты выше в 2-3 раза.

Кадры нарасхват

Однако основной массив дефицита сосредоточен в производственном секторе:

  • Электромонтажники, электромонтеры, техники-электрики — 2,6.
  • Слесари и сантехники — 2,9.
  • Машинисты, автослесари и автомеханики — по 3,2.
  • Маляры, штукатуры, отделочники — 3,7.
  • Токари, фрезеровщики, шлифовщики — 3,8.

В список остро дефицитных также попали редкие инженерные специальности, в частности геологи (3,7), а также представители пищевой промышленности (повара, пекари, кондитеры — 2,4) и агропрома (агрономы — 3,5).

Эксперты hh.ru связывают этот дисбаланс с перекосом в структуре спроса и фиксируют рекордный рост зарплатных ожиданий для «синих воротничков».

Конкуренция зарплат

Екатерина Дегтярева, директор hh.ru в Сибири, связывает дефицит в названных сферах с макроструктурой спроса. По ее словам, на рабочий персонал в Новосибирской области приходится 26% всех открытых вакансий. Еще по 19% занимают производство, сервисное обслуживание и строительство.

— Это самые емкие направления, и именно здесь конкуренция за сотрудника выходит на первый план. Дефицит напрямую трансформируется в зарплаты — рынок перегрет, и работодатели вынуждены пересматривать бюджеты. Мы видим, что медианная предлагаемая зарплата для рабочих уже составляет 109,9 тысяч рублей, у производственников — 108,5 тысяч, а строители сегодня просят в среднем 142 тысяч рублей, что существенно выше общеобластных показателей, — констатировала Дегтярева.

Для сравнения, по данным Новосибирскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Новосибирской области за первые 4 месяца 2026 года составила 91 553 рубля.

Таким образом, на рынке труда региона укрепляется тренд на конкуренцию зарплатных предложений. Пока медицинский блок остается системной проблемой социальной сферы, рабочий сектор становится драйвером зарплатной инфляции, переманивая кадры деньгами и обостряя кадровую ситуацию в смежных отраслях.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский ретейл наращивает спрос на роботов-уборщиков. Дефицит кадров заставляет бизнес тестировать автоматизированные решения в клининге. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Медицина Общество Промышленность

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : рынок труда дефицит кадров

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Новосибирский DoubleTree by Hilton отключили от международной сети отелей

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирский отель DoubleTree by Hilton отключили от глобальной системы управления, которая действует в сети гостиниц Hilton. Он по-прежнему входит в мировую сеть, но на главном сайте с доменом «.com» сейчас недоступны к бронированию номера в Новосибирске.

В 2022 году, когда западные страны ввели санкции в отношении России, гостиничная сеть Hilton остановила новые проекты на территории РФ и закрыла корпоративный офис. Однако действующие отели продолжили работу под привычными названиями, сохранили доступ к международной программе Hilton Honors, и на Hilton.com можно было бронировать номера в российских городах, в том числе в Новосибирске. О невозможности забронировать через этот сайт новосибирский отель редакции Infopro54 сообщил представитель компании из Казахстана, который планируют приехать в Новосибирск в конце августа для участия в форуме «Технопром».

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Новосибирскому производителю пива добавили почти 400 млн рублей налогов

Автор: Юлия Данилова

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области была завершена выездная налоговая проверка в отношении участника пивоваренной отрасли, у которого объемы фактически произведенного и реализованного пива значительно превышали показатели, отраженные в налоговом и бухгалтерском учете. Эта работа проводится в рамках оценки деятельности участников рынка по отраслевому принципу, пояснили в пресс-службе УФНС региона в ответ на запрос Infopro54.

— Установлено, что указанный налогоплательщик реализовывал подакцизную продукцию под видом безалкогольной продукции. Сумма доначисленных налогов составила 397,8 млн рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

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Новосибирские школы введут лимит на внеурочную деятельность в новом учебном году

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 сентября 2026 года в школах Новосибирска, как и по всей стране, вступают в силу новые рекомендации Министерства просвещения, устанавливающие рамки внеурочной занятости учащихся. Образовательные учреждения региона ориентируются на письмо ведомства, регламентирующее как содержательную часть дополнительных занятий, так и предельную недельную нагрузку.

Согласно документу, школьникам будут доступны до девяти рекомендованных направлений внеурочной деятельности. Часть программ закреплена за конкретными возрастными группами. Так, цикл «Разговоры о важном» охватит всех учеников с 1 по 11 класс. Профориентационный курс «Россия — мои горизонты» предназначен для подростков 6–11 классов, а проект «Орлята России» сохранится в начальной школе. Для восьмиклассников и десятиклассников предусмотрены военные учебные сборы либо занятия по начальной военной подготовке.

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Глава СКР взял на контроль расселение столетнего аварийного дома в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчёта о проверке по факту многолетнего нерасселения аварийного дома на улице Обской в Новосибирске. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поводом для вмешательства главы СКР стали публикации в СМИ. Деревянный многоквартирный дом барачного типа построен в 1927 году. Централизованное отопление и санузлы в жилых помещениях отсутствуют, инженерные системы предельно изношены. Здание признано аварийным ещё в 2018 году, однако за прошедшие восемь лет жильцам так и не предоставили благоустроенное жильё.

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В Новосибирской области юрлицо заставляют убрать сорняки на 855 га сельхозземель

Автор: Мария Гарифуллина

В Усть-Таркском районе Новосибирской области арендатора шести земельных участков общей площадью 855 гектаров обязывают вернуть земли в сельскохозяйственный оборот. Поводом для проверки стало обращение местного жителя.

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование участков. Осмотр осуществлялся с помощью мобильного приложения «Инспектор» — сервиса, позволяющего сотрудникам надзорных органов в онлайн-режиме фиксировать нарушения, оформлять акты и оперативно передавать данные в ведомство.

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Самозанятые в Новосибирской области начали получать оплачиваемые больничные

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 августа 2026 года у самозанятых граждан, присоединившихся к эксперименту по добровольному социальному страхованию, появилась возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Первые выплаты стали доступны участникам, подавшим заявления в январе и приступившим к уплате взносов в феврале.

Эксперимент, запущенный 1 января 2026 года, позволяет самозанятым получать пособие по временной нетрудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России и начать перечислять страховые взносы.

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