Промышленность стала драйвером зарплатной инфляции в Новосибирской области

В Новосибирской области сложилась парадоксальная ситуация: при общем количестве соискателей рынок труда испытывает острейший кадровый голод сразу в нескольких профсферах.

Медики в топе

Абсолютными антилидерами по нехватке персонала стали врачи, где конкуренция среди работодателей достигла критической отметки — показатель активных резюме на одну вакансию составляет всего 1,3 (при нормативе рыночного баланса от 4,0).

Фармацевты и провизоры — 1,6 резюме на вакансию.

Руководящий состав (главные врачи, заведующие отделениями) — 2,1.

Незначительно лучше, но все еще в зоне острого дефицита, находится ситуация со средним медперсоналом: на вакансии медсестер/братьев приходится 2,9 резюме, а на медицинских представителей — 3,1.

Стоит отметить, что эта ситуация сохраняется в регионе уже не первый год.

Не престижно

Рекордсменом по нехватке кадров в сфере ЖКХ стали дворники (2,2 резюме на вакансию). Это говорит о сохраняющемся кризисе в коммунальной сфере. Напомним, о дефиците дворников предприятия отрасли также говорят уже несколько лет. Особенно остро этот вопрос встает в зимнее время, когда дефицит доходит до 70%.

Участники рынка отмечают, что ранее дворниками в основном работали мигранты, которые сейчас предпочитают вакансии курьеров, где зарплаты выше в 2-3 раза.

Кадры нарасхват

Однако основной массив дефицита сосредоточен в производственном секторе:

Электромонтажники, электромонтеры, техники-электрики — 2,6.

Слесари и сантехники — 2,9.

Машинисты, автослесари и автомеханики — по 3,2.

Маляры, штукатуры, отделочники — 3,7.

Токари, фрезеровщики, шлифовщики — 3,8.

В список остро дефицитных также попали редкие инженерные специальности, в частности геологи (3,7), а также представители пищевой промышленности (повара, пекари, кондитеры — 2,4) и агропрома (агрономы — 3,5).

Эксперты hh.ru связывают этот дисбаланс с перекосом в структуре спроса и фиксируют рекордный рост зарплатных ожиданий для «синих воротничков».

Конкуренция зарплат

Екатерина Дегтярева, директор hh.ru в Сибири, связывает дефицит в названных сферах с макроструктурой спроса. По ее словам, на рабочий персонал в Новосибирской области приходится 26% всех открытых вакансий. Еще по 19% занимают производство, сервисное обслуживание и строительство.

— Это самые емкие направления, и именно здесь конкуренция за сотрудника выходит на первый план. Дефицит напрямую трансформируется в зарплаты — рынок перегрет, и работодатели вынуждены пересматривать бюджеты. Мы видим, что медианная предлагаемая зарплата для рабочих уже составляет 109,9 тысяч рублей, у производственников — 108,5 тысяч, а строители сегодня просят в среднем 142 тысяч рублей, что существенно выше общеобластных показателей, — констатировала Дегтярева.

Для сравнения, по данным Новосибирскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Новосибирской области за первые 4 месяца 2026 года составила 91 553 рубля.

Таким образом, на рынке труда региона укрепляется тренд на конкуренцию зарплатных предложений. Пока медицинский блок остается системной проблемой социальной сферы, рабочий сектор становится драйвером зарплатной инфляции, переманивая кадры деньгами и обостряя кадровую ситуацию в смежных отраслях.

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