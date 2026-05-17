Ночь над колонным залом: в Новосибирске прошла акция «Ночь музеев»

В Новосибирской области прошла ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев». На этот раз в масштабном культурном мероприятии приняли участие более 80 площадок, в число которых вошли не только музеи областного центра и других населённых пунктов региона, но и театры, а также концертные залы. Главная тема акции в Год единства народов России звучала лаконично и в то же время близко и понятно — «Родное».

Традиционно главной и самой популярной площадкой «Ночи музеев» стал Новосибирский краеведческий музей. До двух часов ночи посетители могли прогуливаться по просторным залам, рассматривать представленные экспозиции, участвовать в мастер-классах и авторских экскурсиях.

Помимо этого, сотрудники музея организовали для ночных гостей интересный квиз, а также фотозоны и концертные выступления. Культурная программа также включала концерт Сибирского русского народного хора.

В этом году впервые для посетителей был открыт чердак исторического здания. Попасть в ранее закрытые для гостей помещения можно было только по предварительной записи. Посетители смогли не только подняться под кровлю музея, построенного по проекту архитектора Андрея Крячкова, но и заглянуть внутрь башен над колонным залом.

Не менее запоминающейся была «Ночь музеев» в Новосибирской зоопарке. Билеты на это мероприятие были распроданы за трое суток до старта акции, сообщили в пресс-службе зоопарка. В рамках мероприятия прошли интерактивные экскурсии и всевозможные развлекательные программы. Ночные посетители зоопарка смогли понаблюдать за животными в ночное время суток и даже покормить некоторых из них.

