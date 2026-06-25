«Идеальное время для диалога с искусством»: где в Новосибирске скрыться от жары и культурно обогатиться

Аномальная жара, установившаяся в сибирской столице, заставляет горожан искать не только физические, но и ментальные способы охлаждения. По мнению экспертов Новосибирского государственного педагогического университета, лучшей альтернативой душным пляжам и перегретым городским паркам становятся учреждения культуры. Как совместить приятное с полезным и пережить зной с комфортом, рассказала директор Института культуры и молодежной политики НГПУ Ольга Капустина.

Вопреки стереотипам, летний зной — это не повод отказываться от культурной программы.

— Современные музеи и театры — это не только храмы искусства, но и технически оснащенные пространства. Системы климат-контроля, поддерживающие стабильную температуру для сохранения экспонатов и комфорта зрителей, делают эти площадки настоящими «островками свежести» в городской среде. Провести там пару часов — значит не только обогатиться духовно, но и дать организму необходимую передышку от перегрева, — комментирует эксперт.

Лето в театральной афише Новосибирска — время «хитов». В репертуаре остаются самые кассовые, полюбившиеся зрителю постановки, однако ажиотаж вокруг билетов заметно спадает. Это дает возможность посетить премьеры и знаковые спектакли в спокойной обстановке, без привычного сезонного ажиотажа.

— Обратите внимание на демократизацию дресс-кода. Если в холодное время года поход в театр часто ассоциируется с вечерним платьем и строгими костюмами, то летом правила игры меняются. Достаточно придерживаться стиля casual или коктейльного варианта одежды. Это позволяет чувствовать себя уместно, но при этом не страдать от многослойности нарядов, — подчеркивает Ольга Капустина.

Особое внимание эксперт рекомендует уделить музейным пространствам. В летние месяцы здесь продолжают работать выставки, которые вызывали огромный ажиотаж в период открытия. В мае и июне потоки посетителей часто перегружены организованными группами школьников и студентов, что мешает сосредоточенному восприятию. Летом же, когда основная масса учащихся на каникулах, музейные залы пустеют.

— Это идеальное время для индивидуального диалога с искусством. Вы можете созерцать картины или экспонаты в своем темпе, останавливаясь у заинтересовавших деталей настолько долго, насколько захотите. Никакой спешки и давки — только вы, прохлада и высокое искусство, — отмечает эксперт НГПУ.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, зачем в театрах нужен дресс-код.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.