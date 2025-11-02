Рекламодателям

Лизинг новых автомобилей рухнул в Новосибирской области

  • 02/11/2025, 09:00
Автор: Артем Рязанов
Лизинг новых автомобилей в Новосибирской области рухнул на 62 %
Покупатели переключились на подержанные машины

За девять месяцев 2025 года в Новосибирской области лизингодатели передали в лизинг 1,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 62% меньше, чем в прошлом году. Тогда новосибирские предприниматели заключили договоры лизинга на 3,3 тысячи новых машин, пояснили редакции Infopro54 в ответ на запрос в Национальном Агентстве Промышленной Информации (НАПИ).

Доля лизинга на рынке новых корпоративных автомобилей также снизилась: с 75,5% в 2024 году до 58,2% в 2025 году.

Напомним, весной редакция Infop054 сообщала о том, что склады новосибирских лизинговых компаний переполнены простаивающей автомобильной техникой, особенно грузовым транспортом, который оказался практически не востребован. В России ситуация аналогичная: автомобильные стоки составляли около 30 тысяч штук. Объем изъятых автомобилей на балансах лизинговых компаний увеличился более чем в три раза за прошлый год. Причина затоваривания — снижение платежеспособности бизнеса.

Перевозчики в разговоре с корреспондентом редакции отмечали, что к осени 2025 года ситуация не изменилась. Многие предприниматели отказываются от лизинга и сдают автомобили, так как не могут их оплачивать.

— Объем грузоперевозок упал. На сайтах много объявлений о продаже грузовиков с лизингом. Бизнес умирает,  — сообщил редакции один из участников рынка.

Он также пояснил, что стоянки в Сибири, на Дальнем Востоке забиты китайскими фурами. Многие из них стоят уже достаточно долго, так как начали ржаветь. По его словам, возникли проблемы с допуском этих машин на российские дороги.

Несколько иная ситуация с рынком подержанных легковых автомобилей.

— В 2025 года в Новосибирске в лизинг было выдано около 600 подержанных легковых машин. Это на 22,7% больше, чем годом ранее. За девять месяцев 2024 года новосибирцы взяли в лизинг около 500 подержанных легковушек, — рассказали в НАПИ.

За год доля лизинга на рынке подержанных корпоративных легковых авто также увеличилась: с 26,8% в 2024 году до 35,2% в 2025 году.

Напомним, за первые девять месяцев 2025 года жители Новосибирской области взяли автокредитов на 2,5 миллиарда рублей. Для сравнения: в сентябре 2024 года объем кредитования составлял 3,6 миллиарда рублей, а в октябре — 3,7 миллиарда рублей, — сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Ранее редакция сообщала о том, что из-за недостатка информации 80% покупателей в России избегают новых автобрендов.

Источник фото: Freepik, автор — senivpetro

2 264

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : лизинг автомобиль


