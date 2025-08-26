Для открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске нашли подрядчика

«Городская дирекция творческих программ» провела тендер по выбору организации, для технического обеспечения торжественного открытия станции метро «Спортивная». Как говорится в документации, подрядчик должен предоставить и смонтировать оборудования, обслуживать его в период подготовки и проведения мероприятия, а также демонтировать оборудование. Стартовая цена контракта — 1.6 млн рублей. Срок оказания услуг с 31 августа по 1 сентября. Проведение мероприятия намечено на 1 сентября. В этот же день после 21.00 подрядчик должен приступить к демонтажу оборудования.

— Мощность оборудования должна соответствовать нормам звукового покрытия и комфортного звучания для площадки у входа в ст. метро «Спортивная» при максимальной заполненности зрителями. Рядом с центральным входом должны быть установлены видеоэкраны, — говорится в проекте контракта.

Судя по документам тендера, на конкурс было подано две заявки: от ООО Агентство «Элкраф» — за 1,38 млн рублей и от ИП Кривченко Иван Евгеньевич — за 1,5 млн. Агентство признано победителем.

Напомним, точные сроки открытия станции «Спортивная» в мэрии официально не называли. На этой неделе появилась информация о том, что торжественное мероприятие может состояться 7 сентября, но в муниципалитете ее опровергли.

По данным сервиса Контур Фокус, учредителем ООО Агентство «Элкраф» является Виктор Ершов. В портфеле компании 67 контрактов по госзакупкам на общую сумму 58,5 млн рублей. К примеру, компания оказывала техническую поддержку проведению городского фестиваля национальных культур «Новосибирск — город дружбы», организовывала звуковое сопровождение Бессмертного полка, в рамках празднования Дня Победы в 2023 году, активно сотрудничает с «Агентством поддержки молодежных инициатив». Выручка компании в 2024 году составила 109,4 млн рублей (в 2023 – 134,2 млн), чистая прибыль – 9,6 млн (0).

Напомним, строительство станции «Спортивная» в Новосибирске стартовало в 2019 году. Городские власти неоднократно подчеркивали, что в процессе строительства были выявлены отклонения от проекта, что затягивало сроки сдачи объекта. В конце декабря 2024 года продление разрешения на строительство станции метро «Спортивная» перенесли до конца декабря 2025 года. С 28 января работа на объекте ведется в режиме повышенной готовности.

24 июля власти города сообщили о завершении настройки и технического обслуживания платформенных дверей (их на станции смонтировано 40 штук). Кроме того, с системой синхронного открывания дверей на «Спортивной» протестирован новый пятивагонный состав. Поставка таких вагонов начнется в конце 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что по мнению мэрии Новосибирска, ввод метро «Спортивная» поможет разгрузить центр города от пробок, так как жители смогут оставлять автомобили на просторной парковке рядом со станцией.