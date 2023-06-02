Потерявшихся домашних животных можно будет найти с помощью нейросети

Компания NtechLab выпустила первую версию системы распознавания домашних животных — кошек и собак и готовится к ее тестированию в нескольких регионах нашей страны, пишет ТАСС.

По словам официального представителя компании Александра Томаса, в качестве сценариев обсуждаются бесплатный Telegram-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт.

Таким образом, предполагается, что люди, которые потеряли своего питомца или нашли чужого, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки. Томас сообщил, что в перспективе возможен поиск животных по городским видеокамерам, но в настоящее время такой формат не рассматривается.

Кроме того, представитель NtechLab добавил, что также возможно сотрудничество с организациями, которые занимаются поиском пропавших животных.

NtechLab основана в 2015 году и занимается разработкой технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков.

Известно, что продукты компании используются в более чем 30 регионах РФ и 30 зарубежных странах. Штаб-квартира компании находится в Москве, офисы работают в Бразилии, ОАЭ и Таиланде.

Ранее редакция сообщала, что систему распознавания лиц закупают в центре Вектор.