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Потерявшихся домашних животных можно будет найти с помощью нейросети

  • 02/06/2023, 12:16
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Потерявшихся домашних животных можно будет найти с помощью нейросети
Отечественный разработчик системы распознавания лиц, NtechLab, создаст соответствующую систему.

Компания NtechLab выпустила первую версию системы распознавания домашних животных — кошек и собак и готовится к ее тестированию в нескольких регионах нашей страны, пишет ТАСС.

По словам официального представителя компании Александра Томаса, в качестве сценариев обсуждаются бесплатный Telegram-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт.

Таким образом, предполагается, что люди, которые потеряли своего питомца или нашли чужого, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки. Томас сообщил, что в перспективе возможен поиск животных по городским видеокамерам, но в настоящее время такой формат не рассматривается.

Кроме того, представитель NtechLab добавил, что также возможно сотрудничество с организациями, которые занимаются поиском пропавших животных.

NtechLab основана в 2015 году и занимается разработкой технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков.

Известно, что продукты компании используются в более чем 30 регионах РФ и 30 зарубежных странах. Штаб-квартира компании находится в Москве, офисы работают в Бразилии, ОАЭ и Таиланде.

Ранее редакция сообщала, что систему распознавания лиц закупают в центре Вектор.

Фото: freepik.com — wirestock 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : система распознавания лиц поиск домашних животный с помощью нейросети новые технологии


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