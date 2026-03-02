Выезжать на лёд водоемов запретили в Новосибирской области

С 1 марта в Новосибирской области вводится запрет на выезд автотранспорта на лед водоемов, кроме ледовых переправ. Исключение составляют машины оперативных служб, которые выезжают для спасения людей, и суда на воздушной подушке. Это решение принято для обеспечения безопасности и предотвращения трагедий, связанных с проваливанием автомобилей под лед.

Причины запрета:

С приходом весны лёд тает, и его прочность уменьшается.

Автомобили, застрявшие или провалившиеся под лёд, могут привести к трагедиям как для водителей, так и для спасателей.

Правительство стремится защитить жизнь и здоровье людей, поэтому предпринимает меры для предотвращения бедствий.

— Запрет касается всех владельцев любых транспортных средств, включая мотоциклы и иные средства передвижения по льду. Важно помнить, что нарушение данного ограничения будет караться штрафами и другими административными мерами, — говорится в сообщении спасателей МАСС.

