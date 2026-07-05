На новосибирских водоемах рыбаков-браконьеров будут искать с помощью БПЛА

Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства получило беспилотные летательные аппараты «Геоскан 801». Приобретение техники состоялось в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Технику планируют применять для выявления незаконного вылова рыбы. БПЛА позволяют обследовать удалённые и труднодоступные участки акваторий, а также охватывать большие площади водоёмов за одно патрулирование. Полученные с беспилотников данные используются при проведении контрольных и профилактических мероприятий.

Сотрудники управления прошли обучение по программе «Оператор беспилотных авиационных систем» в 2025 году. В июне специалисты компании-производителя провели для инспекторов вводный инструктаж. После завершения обучения каждый сотрудник выполнил практический полёт и подтвердил навыки управления аппаратами.

Использование БПЛА в системе рыбоохраны направлено на сокращение времени реагирования при обнаружении нарушений и увеличение площади патрулирования водных объектов Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала, в транспортных вузах России появится единый курс по беспилотным системам.