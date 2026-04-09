Аэромобильная группировка действует в Новосибирской области на реке Карасук

В Новосибирской области река Карасук продолжает освобождаться от ледяного покрова. По информации гидрологических станций, в Кочковском районе уровень воды в низменных участках достиг критической отметки. В Краснозёрском районе ситуация также тревожная: вода приближается к опасным значениям. Спасательные службы оперативно устраняют ледовые преграды и следят за движением паводковых вод, чтобы предотвратить возможные последствия.

За последние сутки в Кочковском районе затопило 16 приусадебных участков в селе Решёты и 4 участка в Черновке. По данным на 9 апреля, жилых домов, пострадавших от подтопления, нет. Однако один низководный мост в Жуланке до сих пор остаётся под водой.

На реке Карасук в Краснозёрском районе продолжается подъём воды, при этом дрейфующие льдины перемещаются по её поверхности. За последние 24 часа новых затоплений не зафиксировано, жилых домов и дачных участков, пострадавших от воды, не обнаружено.

Дороги в обоих районах остаются доступными для проезда, несмотря на периодические подтопления. В этих зонах могут передвигаться транспортные средства с усиленной проходимостью.

Спасатели, представляющие аэромобильную группировку МЧС России, провели воздушную разведку реки Карасук на участке от села Кочки до села Чернаки. Анализ показал, что 90% водного потока уже освободилось ото льда. Тем не менее, в узких и извилистых местах русла ещё сохранились небольшие ледовые участки.

8 апреля аэроботы ликвидировали три ледовых затора в Черновке и Решётах. Планируются ледовзрывные работы ниже Букреево Плёсо. Спасатели помогают населению, эвакуируя мебель и продукты на возвышенности. В операции участвуют 57 человек и 23 единицы техники. В Новосибирске и районе остаются затопленными участки садовых обществ, население информируют о мерах безопасности.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 10 по 13 апреля 2026 года прогнозируется ледоход на реке Каргат в районе посёлка Гавриловский. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, которое может достигнуть критических значений (480 см и 506 см), что приведёт к подтоплению прибрежных территорий населённых пунктов. Это может стать причиной чрезвычайной ситуации, связанной с высоким уровнем воды в реке Каргат.

