В регионах Сибири подтоплено более 800 приусадебных участков

Сложная паводковая обстановка сохраняется в семи регионах Сибирского федерального округа: Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской областях и Кузбассе.

Группировка спасателей из 439 человек и 173 единиц техники работает на местах подтоплений. При этом из 2,7 тысяч подготовленных пунктов временного размещения активно используется только один — в Кемеровской области, где размещены пять человек. Об этом сообщили пресс-служба полпреда в Сибирском федеральном округе.

Масштаб подтоплений на сегодняшний день:

20 жилых домов (16 в Красноярском крае)

798 приусадебных участков (270 в Кузбассе, 198 в Красноярском крае, 174 в Новосибирской области)

53 участка автодорог

4 низководных моста

Во всех регионах спасатели ведут активную работу по отводу воды: очищают каналы и кюветы, роют траншеи, используют мотопомпы и пожарные насосные станции для откачки воды из домов.

Особое внимание уделяется предстоящему вскрытию рек. Во второй декаде мая ожидается вскрытие среднего течения Енисея, рек Подкаменной и Нижней Тунгуски. В районе города Киренска для ослабления ледовых полей дежурит вертолет Ми-8 МЧС России.

— Ситуация находится под контролем, паводковая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. Специалисты продолжают ежедневный мониторинг ситуации во всех регионах округа, — подчеркнули в полпредстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в трёх районах Новосибирской области ограничено движение из-за паводка.