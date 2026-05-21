Жителей поселка Гавриловский предупредили о возможном подтоплении

Жителей поселка Гавриловский предупредили о паводковой ситуации на реке Каргат.

— Возможен подъём уровня воды на реке Каргат до опасной отметки 480 см в районе пос. Гавриловский с 21 по 26 мая 2026 года. Возможно затопление прибрежных территорий, — говорится в экстренном сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

Жителям, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, советуют заранее позаботиться о сохранности имущества. Наиболее ценные вещи рекомендуется поднять на вторые этажи или чердаки. При необходимости стоит создать или обновить насыпи, чтобы талые воды не попали к дому.

Если жилые дома все же окажутся затопленными, нужно незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.

Напомним, в 2026 году ход паводка имеет ряд особенностей. Малые реки региона вскрылись на 7–12 дней раньше обычных сроков, что привело к ранней первой волне паводка, которая практически сразу перешла во вторую волну. В этот период талые воды поступают с высокогорных районов Алтая, что приводит к наполнению Новосибирского водохранилища и, как следствие, дополнительному подъему уровня воды в реках, включая Каргат.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива.