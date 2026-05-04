В трёх районах Новосибирской области ограничено движение из-за паводка

Весенний паводок создаёт серьёзные испытания для дорожной инфраструктуры региона. В трёх муниципальных образованиях Новосибирской области из-за подтопления автомобильных дорог введены ограничения на движение транспорта. В зону риска попали Чулымский, Доволенский и Купинский районы.

Диспетчерская служба территориального управления автомобильных дорог сообщает, что наихудшая обстановка наблюдается в Чулымском районе, где выявлены три проблемных участка. В Доволенском и Купинском районах также зарегистрированы подтопленные участки. В результате вода заблокировала доступ к ряду населённых пунктов. Движение по этим маршрутам запрещено до тех пор, пока не будут устранены последствия наводнения.

— Проезд запрещён до особого распоряжения и устранения последствий паводка. Всего с начала паводка в области зафиксировано 106 паводковых случаев: 97 ликвидированы, 9 в работе, — говорится в сообщении.

Водителям, собирающимся в поездки по этим маршрутам, стоит заранее проверить условия на дорогах и выбрать другие пути.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления.