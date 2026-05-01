По реке Обь поплывут бревна: владельцев маломерных судов Новосибирска попросили не выходить на воду

С 22 часов 30 минут 1 мая до 2 часов 30 минут 2 мая через водосливную плотину Новосибирской ГЭС из водохранилища в Обь будет произведён технологический пропуск плавающей древесины. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города.

— Бревна могут быть опасны для надувных лодок, катеров и гидроциклов. Прочим судовладельцев также необходимо проявлять предельную осторожность во время пропуска древесины, — отметили в мэрии.

В департаменте рекомендовали полностью отказаться от выхода на воду 2 мая.

Кроме того, древесина, которая будет скапливаться по берегам реки у кромки воды, может стать причиной травм. Это особенно опасно для детей.

Напомним, на минувшей неделе новосибирские спасатели эвакуировали 10 человек из зоны подтопления. В Колыванском районе и Маслянинском округе уровень воды поднялся в реках Бердь, Бакса и Шегарка, создавая опасную ситуацию.

Ранее редакция сообщала о том, что вторая волна половодья пройдет в Новосибирске в первой декаде июня.