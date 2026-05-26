Режим повышенной готовности ввели в двух районах Новосибирска

В двух районах Новосибирска — Калининском и Заельцовском — объявлен режим повышенной готовности. Соответствующие документы появились на портале городской мэрии.

В Калининском районе причиной стала вода, скопившаяся на перекрёстке улиц Писемского и Кайтымовской. Там талые воды затопили проезжую часть. Мэр Максим Кудрявцев дал поручение предупредить водителей об аварийно опасном участке дороги.

В Заельцовском районе на улице Кавалерийской, 25, вода размыла и разрушила берег реки 1-я Ельцовка. Кроме того, частично перекрылось и само русло реки. Это и послужило основанием для введения особого режима.

Теперь администрация Центрального округа обязана раз в неделю проверять состояние размытого берега. А управляющей компании «Ваш сервис» городские власти дали рекомендацию — очистить водоотвод возле дома № 25 на Кавалерийской от мусора. Это нужно, чтобы система отвода воды работала без сбоев и жильцы многоквартирного дома не испытывали проблем.

