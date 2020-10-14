В Новосибирской области сохраняется высокий спрос на лечащих врачей

«Медицина, фармацевтика» входит в пятерку самых динамичных профессиональных сфер региона: за последний месяц количество вакансий для медиков увеличилось на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а количество резюме – на 36%. К таким выводам пришли аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru, проанализировав вакансии в сфере медицины с июля по сентябрь 2020 года.

В разрезе специализаций в период с июля по сентябрь чаще всего требовались лечащие врачи и врачи-эксперты. Менее востребованными были младший и средний медперсонал, а также специалисты клинических и лабораторных исследований.

По количеству резюме в регионе лидируют младший и средний медперсонал (27% от общего объема резюме), а также лечащие врачи и врачи-эксперты (16%). На специалистов по клиническим и лабораторным исследованиям приходится 9% резюме. Большинство соискателей – люди с опытом работы более 6 лет (61%) и в возрасте от 18 до 30 лет (36%).

Несмотря на то, что количество резюме медиков стабильно увеличивается, профессиональная сфера «Медицина, фармацевтика» по-прежнему является одной из самых низкоконкурентных с точки зрения трудоустройства: на одну вакансию приходится 1,2 резюме. При этом нормой считается 5-6 резюме на вакансию: с одной стороны, у работодателей есть выбор, с другой – соискатели могут в комфортные сроки найти новое место трудоустройства.

Средняя зарплата, предлагаемая медикам в Новосибирской области, равна 40 тысячам рублей, что совпадает с ожидаемой соискателями.

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