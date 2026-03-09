Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Перекрыли въезд

Жители села Козиха, расположенного в Ордынском районе, записали видеообращение о том, что в их населенном пункте объявили карантин (имеется в распоряжении редакции).

— В село оставили один въезд остальные заблокировали — засыпали большими кучами снега. Нам заявили, что скот болен при этом не говорят какой болезнью, — говорится в видеообращении, присланном местной жительницей Ксенией.

Жители заявляют, что у животных не брали на анализ ни кровь, ни молоко, хотя люди против этого не возражали.

— У нас здоровые животные. Они нормально кушают, пьют. Многие недавно отелились. Мы не дадим никому сжигать здоровых животных, —возмущаются жители села.

Люди подчеркивают, что в селе нет работы и для многих домашнее подворье — единственный способ заработка. Без него не будет возможности платить за свет и газ, не чем будет кормить детей, в том числе тех, кто учится в городе.

— У нас крик души, нас просто хотят уничтожить! В селе объявили какой-то карантин, то ли по бешенству, то ли по пастереллезу, но не одного подтверждённого случая заболевания нет, на сколько нам известно! И в связи с этим, приняли решение уничтожить всё поголовье КРС и МРС, а так же свиней! Документов нам никаких не предоставляют, распространение какой инфекции, тоже не говорят! Но самое то главное, наши коровы все в закрытых загонах, у нас нет свободного выгула скота по деревне! Друг с другом они не контактируют даже! В селе до сих пор нет никакой санитарной обработки! У наших животных не брались никакие анализы! — возмущается жительница села Козиха.

По ее словам, животных поручили сжечь до 13 марта.

— Мы согласны на карантин! Но не убивайте здоровых животных! Деревня просто погибнет…. и мы вместе с ней! Помогите пожалуйста! — продолжает она в посте в соцсетях.

Сегодня стало известно, что жители села Козиха перекрыли въезд в свой населённый пункт, чтобы не допустить массового забоя крупного рогатого скота. Об этом сообщил телеграм-канал АСТ54.

— Стоим, жители села Козиха, на контрольно-пропускном пункте. Будем ждать технику, которая должна подъехать рыть скотомогильник для сжигания коров. Люди бунтуют никого мы никуда не пустим, — говорится на видео, опубликованном в канале.

В комментарии Infopro54 жители села Козиха сообщили, что перегораживали проезд, но глава района Олег Орел обещал привезти документы, подтверждающие наличие карантина, а также специалистов ветеринарии. В итоге собрание жителей переместилось на площадку перед местным клубом. На момент подготовки материала известно, что встреча прошла. Однако, по словам Ксении, ответов на все свои вопросы жители так и не получили, документы люди тоже не увидели.

— Якобы очаг заболевания обнаружен у одного из местных фермеров из села, но там все животные уже выздоравливают. Пока люди выпросили, что частники сдадут анализы независимой экспертизе для оценки состояния своих животных. По срокам, которые отведены на это, не понятно, — рассказала собеседница редакции.

По ее словам, сейчас жители ожидают официальных документов, а также представителей прокуратуры, а также ищут экспертизу.

По данным Минсельхоза области, с начала 2026 года на территории региона выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы.

Компенсация мизерная

По информации АСТ54, пропускной режим также действует при въезде в сёла Верх-Ирмень, Плотниково, Поперечное и Новопичугово.

В видеозаписях комментариев представителей служб, опубликованных местными жителями, не уточняется о каком заболевании идет речь. В комментариях к постам люди подчеркивают, что не получают внятных объяснений по ситуации от органов власти, а также ответов из прокуратуры и следственного комитета.

Стоит отметить, что в комментариях называются суммы компенсаций, которые якобы жителям предлагают за изъятый скот: 170-190 рублей за кг живого веса. Эту информацию в разговоре с редакцией подтвердили жители села Козиха, отметив, что это мизерная компенсация. Напомним, на прилавках магазинов стоимость говядины еще в прошлом году перевалила за 1000 рублей за кг.

Дефицит мяса и экологические последствия

Между тем, последствия забоя скота ощущают на себе и жители Новосибирска. Причем речь идет не только о сокращении предложения на прилавках. Говядина начала исчезать из магазинов и с рынков с середины февраля.

Общественник Михаил Михайлов рассказал Infopro54, что коров сжигают хозяйства, расположенные недалеко от Новосибирска, а дым от костров накрывает окраины города. Президент Межрегиональной общественной организации охраны природы «Медведь» Никита Сабуров сообщил редакции, что к ним поступило обращение и видео о сжигании скота в районе Барышево.

Проблемы прогнозировали

Напомним, в 2020 году в РФ было принято решение прекратить строительство и ввод в эксплуатацию новых скотомогильников на территории страны, а также ликвидировать существующие. Требование распространяется на сибиреязвенные захоронения. На начало 2022 года на территории региона были выявлены 808 скотомогильников и термических ям, из них 9 ― с сибирской язвой. С тех пор их количество ежегодно сокращалось. В управлении ветеринарии Новосибирской области предлагали устанавливать в хозяйствах региона крематоры для утилизации биологических отходов. Их также предлагалось разместить на полигонах по утилизации ТБО.

Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин еще в 2024 году в комментарии Infopro54 предупреждал, что решение о ликвидации скотомогильников — ошибочно.

— Никто из сельских жителей не поедет сдавать умершую собачку или отходы забитых животных за десятки километров на полигон ТКО или на специализированное предприятие. В лучшем случае люди договорятся с котельной и сожгут эти отходы, хотя это неправильно. Но практика показывает, что большая часть таких отходов будет выброшена в ближайший лес…. Трупы, кожа, головы животных будут валяться вокруг населенных пунктов. Мы можем получить гораздо больше проблем, чем сейчас. Я лично этого боюсь, — признавался собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским фермерам в Минсельхозе региона пообещали компенсации за изъятый скот.