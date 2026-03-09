Поиск здесь...
Новосибирцы отказываются запускать в села специалистов, усыпляющих скот

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В Ордынском районе жители устроили пикет около карантинного шлагбаума на въезде в населенный пункт

Перекрыли въезд

Жители села Козиха, расположенного в Ордынском районе, записали видеообращение о том, что в их населенном пункте объявили карантин (имеется в распоряжении редакции).

— В село оставили один въезд остальные заблокировали — засыпали большими кучами снега. Нам заявили, что скот болен при этом не говорят какой болезнью, — говорится в видеообращении, присланном местной жительницей Ксенией.

Жители заявляют, что у животных не брали на анализ ни кровь, ни молоко, хотя люди против этого не возражали.

— У нас здоровые животные. Они нормально кушают, пьют. Многие недавно отелились. Мы не дадим никому сжигать здоровых животных, —возмущаются жители села.

Люди подчеркивают, что в селе нет работы и для многих домашнее подворье — единственный способ заработка. Без него не будет возможности платить за свет и газ, не чем будет кормить детей, в том числе тех, кто учится в городе.

— У нас крик души, нас просто хотят уничтожить! В селе объявили какой-то карантин, то ли по бешенству, то ли по пастереллезу, но не одного подтверждённого случая заболевания нет, на сколько нам известно! И в связи с этим, приняли решение уничтожить всё поголовье КРС и МРС, а так же свиней! Документов нам никаких не предоставляют, распространение какой инфекции, тоже не говорят! Но самое то главное, наши коровы все в закрытых загонах, у нас нет свободного выгула скота по деревне! Друг с другом они не контактируют даже! В селе до сих пор нет никакой санитарной обработки! У наших животных не брались никакие анализы! — возмущается жительница села Козиха.

По ее словам, животных поручили сжечь до 13 марта.

— Мы согласны на карантин! Но не убивайте здоровых животных! Деревня просто погибнет…. и мы вместе с ней! Помогите пожалуйста! — продолжает она в посте в соцсетях.

Сегодня стало известно, что жители села Козиха перекрыли въезд в свой населённый пункт, чтобы не допустить массового забоя крупного рогатого скота. Об этом сообщил телеграм-канал АСТ54.

— Стоим, жители села Козиха, на контрольно-пропускном пункте. Будем ждать технику, которая должна подъехать рыть скотомогильник для сжигания коров. Люди бунтуют никого мы никуда не пустим, — говорится на видео, опубликованном в канале.

В комментарии Infopro54 жители села Козиха сообщили, что перегораживали проезд, но глава района Олег Орел обещал привезти документы, подтверждающие наличие карантина, а также специалистов ветеринарии. В итоге собрание жителей переместилось на площадку перед местным клубом. На момент подготовки материала известно, что встреча прошла. Однако, по словам Ксении, ответов на все свои вопросы жители так и не получили, документы люди тоже не увидели.

— Якобы очаг заболевания обнаружен у одного из местных фермеров из села, но там все животные уже выздоравливают. Пока люди выпросили, что частники сдадут анализы независимой экспертизе для оценки состояния своих животных. По срокам, которые отведены на это, не понятно, — рассказала собеседница редакции.

По ее словам, сейчас жители ожидают официальных документов, а также представителей прокуратуры, а также ищут экспертизу.

По данным Минсельхоза области, с начала 2026 года на территории региона выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы.

Компенсация мизерная

По информации АСТ54, пропускной режим также действует при въезде в сёла Верх-Ирмень, Плотниково, Поперечное и Новопичугово.

В видеозаписях комментариев представителей служб, опубликованных местными жителями, не уточняется о каком заболевании идет речь. В комментариях к постам люди подчеркивают, что не получают внятных объяснений по ситуации от органов власти, а также ответов из прокуратуры и следственного комитета.

Стоит отметить, что в комментариях называются суммы компенсаций, которые якобы жителям предлагают за изъятый скот: 170-190 рублей за кг живого веса. Эту информацию в разговоре с редакцией подтвердили жители села Козиха, отметив, что это мизерная компенсация. Напомним, на прилавках магазинов стоимость говядины еще в прошлом году перевалила за 1000 рублей за кг.

Дефицит мяса и экологические последствия

Между тем, последствия забоя скота ощущают на себе и жители Новосибирска. Причем речь идет не только о сокращении предложения на прилавках. Говядина начала исчезать из магазинов и с рынков с середины февраля.

Общественник Михаил Михайлов рассказал Infopro54, что коров сжигают хозяйства, расположенные недалеко от Новосибирска, а дым от костров накрывает окраины города. Президент Межрегиональной общественной организации охраны природы «Медведь» Никита Сабуров сообщил редакции, что к ним поступило обращение и видео о сжигании скота в районе Барышево.

Проблемы прогнозировали

Напомним, в 2020 году в РФ было принято решение прекратить строительство и ввод в эксплуатацию новых скотомогильников на территории страны, а также ликвидировать существующие. Требование распространяется на сибиреязвенные захоронения. На начало 2022 года на территории региона были выявлены 808 скотомогильников и термических ям, из них 9 ― с сибирской язвой. С тех пор их количество ежегодно сокращалось. В управлении ветеринарии Новосибирской области предлагали устанавливать в хозяйствах региона крематоры для утилизации биологических отходов. Их также предлагалось разместить на полигонах по утилизации ТБО.

Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин еще в 2024 году в комментарии Infopro54 предупреждал, что решение о ликвидации скотомогильников — ошибочно.

— Никто из сельских жителей не поедет сдавать умершую собачку или отходы забитых животных за десятки километров на полигон ТКО или на специализированное предприятие. В лучшем случае люди договорятся с котельной и сожгут эти отходы, хотя это неправильно. Но практика показывает, что большая часть таких отходов будет выброшена в ближайший лес…. Трупы, кожа, головы животных будут валяться вокруг населенных пунктов. Мы можем получить гораздо больше проблем, чем сейчас. Я лично этого боюсь, — признавался собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским фермерам в Минсельхозе региона пообещали компенсации за изъятый скот. 

Иллюстрация – скрин из видеообращения жителей села Козиха, предоставлено местными жителями.

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Деньги из новосибирского дорожного фонда заберут на общественный транспорт

Автор: Юлия Данилова

Федеральный Минтранс прорабатывает вопрос о дополнительных источниках финансирования обновления парка автобусов, троллейбусов и трамваев. Субъекты федерации, возможно, смогут направлять на эти цели часть денег, собранных за счет штрафов ГИБДД. Сейчас эти средства направляются только в дорожные фонды. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителя Минтранса Николая Шестакова. По его словам, профильная комиссия Госсовета уже изучает вопрос об источниках финансирования. Кроме того, до 1 июня по поручению президента прорабатывается вопрос о создании специального фонда для этих целей.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключают, что в отдельных субъектах за контроль над новыми финансовыми потоками могут начаться «соревнования лоббистов» — дорожных подрядчиков и производителей транспорта.

Читать полностью

Праздник 8 марта глазами мужчины: у жительниц Новосибирска падает интерес к цветам и растет к карьере

Листая в последние дни ленты новосибирских новостей, было невозможно пройти мимо статей о стремительно дорожающих тюльпанах и о том, что новосибирцы массово отказываются от традиционных букетов в пользу других подарков. При чтении подобных новостей мне вспомнился знаменитый «индекс Биг Мака» — пожалуй, самый простой и наглядный показатель динамики инфляции и общего уровня жизни. Подумалось, что по аналогии можно было бы придумать условный «индекс букета», показывавший бы степень роста цен на тюльпаны в преддверии 8 Марта.

Вообще говоря, мы каждый год в начале весны переживаем своеобразную «тюльпаническую атаку», когда мужчины бросаются скупать и дарить букеты, а женщины их столь же дружно принимают. И так же из года в год повторяются одни и те же разговоры о неоправданно дорогих букетах, о том, что 8 Марта превратилось в праздник продавцов тюльпанов и о том, что дарить цветы — это вчерашний день. Отчасти, наверное, все эти тезисы справедливы и имеют право на жизнь. Действительно, в нынешних экономических реалиях невольно задумываешься о том, стоит ли тратить деньги на цветы, которые не имеют практической пользы и простоят от силы несколько дней. Тем более что не только многие мужчины, но и значительная часть женщин нынче относится к цветам без особого энтузиазма. С другой стороны, цветы — символ заботы и внимания, и, на мой взгляд, дарить их всё-таки нужно, причём не только 8 марта, но и в другие дни. Впрочем, это личное дело каждого, и навязывать свою точку зрения в данном случае считаю неуместным.

Читать полностью

Больше газа: новую программу газификации разработают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

На сайте госзакупок размещен тендер на поиск подрядчика для подготовки научно-исследовательской работы по теме: «Разработка схемы газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2026 - 2045 годов».

Победитель тендера должен будет провести анализ существующей системы газоснабжения, определить основные направления перспективного и сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем региона для обеспечения прогнозной потребности области в природном газе до 2045 года. На основе этих данных будет формироваться региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций области.

Читать полностью

Нарушителей ПДД в Новосибирске ловят с помощью новых программных комплексов

Автор: Юлия Данилова

В декабре прошлого года патрульные автомобили Госавтоинспекции Новосибирской области были оснащены аппаратно-программными комплексами Azimut. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков.

— Система способна одновременно отслеживать несколько автомобилей и распознавать широкий спектр нарушений правил дорожного движения, включая самые распространённые: непристёгнутые ремни безопасности, использование телефонов без соответствующей гарнитуры во время вождения, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Очень тяжелый удар: новосибирским фермерам обещают компенсацию за изъятый скот

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин — Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональный Минсельхоз.

В карантинных районах также изымают домашний скот в личных подсобных хозяйствах. Животные уничтожаются. В ведомстве заверили, что за изъятый скот гражданам положена компенсация. Для этого нужно заполнить документы, которые выдаются при изъятии. Ранее аграрии-собеседники Infopro54 заявляли, что никакой информации о выплате компенсации у них не было. Публично эту тему собеседники не комментировали, ограничиваясь признанием, что «ситуация сложная».

Читать полностью

На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году новосибирцы потратили в аптеках на лекарственные препараты от ожирения 793 млн рублей. Это на 150% больше, чем в 2024 году (317,8 млн рублей). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в DSM Group. Объем продаж упаковками вырос на 107% — до 150 тысяч.

— Спрос сохраняется и в 2026 году. Так в январе жители региона заплатили за лекарственные препараты от ожирения уже 81 млн рублей, на 84% больше, чем годом ранее. Всего было приобретено 14,3 тысячи упаковок (+62%), — говорится в ответе, полученном редакцией.

Читать полностью
