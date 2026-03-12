Поиск здесь...
«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Болезненную для крестьян тему обсуждают на всё большем количестве площадок

В Новосибирской области, по сведениям фермеров, увеличивается число населенных пунктов, где проводится изъятие и забой коров, принадлежащих частным лицам. Тема уже вышла на федеральный уровень, но крестьяне говорят, что по-прежнему не получили ответы на свои вопросы.

Жители сел Новосибирской области пытаются сохранить своих животных, считая, что оснований для их изъятия и умерщвления нет. Сначала была предана огласке ситуация в селе Козиха Ордынского района, где 9 марта жители отказывались отдавать своих коров на убой. Позже выяснилось, что это не единственный эпизод. Ежедневно в соцсетях и телеграм-каналах появляются новые фотографии и видеокадры, снятые в селах области, куда в сопровождении полиции прибывает ветслужба для изъятия животных. Так, 11 марта были опубликованы кадры из Новопичугово. Владельцы КРС, пытающиеся предотвратить забой скота, заявляют, что им никто не называет истинной причины происходящего и не показывает официальные документы. Фермеры все чаще употребляют слово «неящур».

— Мы когда стали выяснять, что же такое происходит, что за секретная болезнь такая, которую ветврачи называть отказываются, наткнулись в интернете на слово «неящур». Так, например, в Казахстане называли похожую ситуацию, когда вроде с чем-то опасным борются ветврачи, вопросов у людей много, а ответов официальных нет или есть, но они только еще больше запутывают. Вот в такой ситуации мы сейчас и оказались. Все, у кого хоть какой-то скот есть, знают немного о болезнях и прививках и сейчас документы почитали. Понимаете, пастереллез, который у нас в области сейчас вроде нашли, лечится ведь. При нем требуется строгий карантин, препараты для лечения животных и наблюдать за ними, но никак не массовый забой. Пастереллезом болеют и кошки с собаками, и птица домашняя, но их никто не изымает. Про бешенство, которого и правда много среди лис и бродячих собак, и говорить нечего: здоровый скот, у которого никаких симптомов, из-за этого никогда на убой массово не отправляли. Не сходится что-то. Получается, что коровы у нас гибнут от «неящура», — сказал в беседе с журналистом Infopro54 один из фермеров из Ордынского района, попросивший не называть его.

Слово «неящур» в описании ситуации, складывающейся в Новосибирской области, используют не только местные фермеры. Его можно увидеть в комментариях общественников, политических блогеров, в соцсетях. Предположения о том, что сибирские регионы столкнулись не с пастереллезом, а с более опасным ящуром, высказывались еще в феврале. Но Минсельхоз Новосибирской области слухи опроверг и заявил, что ящура в регионе нет, предупредив, что «попытки обойти правила могут повлечь административное и уголовное преследование». Кстати, перекрытие дороги жителями Козихи ради спасения скота новосибирские власти тоже опровергали.

Обсуждение проблемы новосибирских аграриев стало более активным после того, как Следственное управление СКР по Новосибирской области инициировало проверку регионального Минсельхоза. Проверка проводится в отношении должностных лиц после обращений крестьян к главе СКР Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину.

— Можно только гадать, чем это закончится. Пока сельчанам самим приходится оправдываться за свои действия. Их чуть ли не задерживают, угрожают. Что-то не верится, что их бедой кто-то проникнется даже после огласки. Слишком много секретов. Ведь, говорят, никто не показал частникам ни постановлений, ни распоряжений. От этого слухов становится только больше. Посмотрите, что люди пишут и говорят: уже винят не ящур, а есть теории о вакцине какой-то не такой, о зачистке местного животноводства в интересах какого-то крупного инвестора. Явно же не хватает информации официальной. В нашем районе изъятий пока нет, но все, у кого скот есть, со страхом читают и смотрят на то, что у соседей происходит, — рассказал редакции еще один фермер.

11 марта на сайте регионального правительства был опубликован материал под заголовком «Управление ветеринарии разъясняет порядок действий при проведении изъятия животных». Там указано, что решение об изъятии животных принимается правительством Новосибирской области. Далее идут семь пунктов с перечислением действий собственников животных и представителей ветслужбы.

Добавим, что последняя справка об эпизоотической ситуации в Новосибирской области была опубликована 10 марта. В ней говорится о пастереллезе и бешенстве. Населенные пункты, где скот с частных подворий подлежит изъятию и забою, не указаны. Количество выявленных заболевших животных и изъятых животных не называется. Также 10 марта был опубликован официальный комментарий министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрея Шинделова о поддержке крестьян, лишившихся сельскохозяйственных животных. Кроме компенсационных выплат за коров им обещают выплаты, связанные с частичной потерей доходов семей, поддержку семей с детьми и господдержку на приобретение молодняка КРС.

Ранее редакция рассказывала, что на фоне карантинных мероприятий и забоя скота на рынках Новосибирска стало меньше мяса, а цена на него выросла. О том, что говорят о происходящем депутаты Заксобрания Новосибирской области, можно прочитать здесь

Фото Infopro54

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сокращение поголовья КРС карантин животноводство вспышка заболевания

