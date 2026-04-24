За 2100 изъятых коров новосибирские аграрии пытаются получить страховое возмещение

На 1 апреля 2026 года в Новосибирской области застраховано 62,3 тысяч голов КРС (24% поголовья в области), 280 тысяч голов свиней (96%) и 4,3 млн голов птиц (57%). Страховым компаниям, по данным на начало апреля, заявлены убытки по 2,1 тысяч голов КРС, об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

— В НСА еще в марте был создан оперштаб по вопросам координации процессов и контроля урегулирования убытков, возникающих у животноводов в зонах ветеринарного неблагополучия. Союз и страховые компании прилагают все усилия для того, чтобы со стороны системы агрострахования сельхозпроизводителям было оказано максимальное содействие, — добавил Биждов.

23 апреля НСА и Минсельхоз региона договорились о дальнейшей координации действий по вопросам урегулирования заявленных аграриями страховщикам убытков в животноводстве.

Опрошенные Infopro54 страховщики ранее заявляли, что частники своих животных в регионе практически не страхуют.

Между тем, в России на этой неделе объявлен отбор получателей субсидий по двум направлениям господдержки:

«Финансовое обеспечение части затрат на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных».

«Возмещение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества».

Отбор проводится с 22 апреля по 12 мая, сообщил региональный Минсельхоз.

Напомним, на оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей. Поправками также предлагается выделить 70 млн рублей на компенсацию расходов муниципальных образований на проведение карантинных мероприятий.

Через резервный фонд ЛПХ уже выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан.

Ранее редакция сообщала о том, по каким причинам страховщики выплачивают возмещение за КРС.