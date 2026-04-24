За 2100 изъятых коров новосибирские аграрии пытаются получить страховое возмещение

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе также стартовал отбор получателей субсидий по двум направлениям господдержки

На 1 апреля 2026 года в Новосибирской области застраховано 62,3 тысяч голов КРС (24% поголовья в области), 280 тысяч голов свиней (96%) и 4,3 млн голов птиц (57%). Страховым компаниям, по данным на начало апреля, заявлены убытки по 2,1 тысяч голов КРС, об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

—  В НСА еще в марте был создан оперштаб по вопросам координации процессов и контроля урегулирования убытков, возникающих у животноводов в зонах ветеринарного неблагополучия. Союз и страховые компании прилагают все усилия для того, чтобы со стороны системы агрострахования сельхозпроизводителям было оказано максимальное содействие, —  добавил Биждов.

23 апреля НСА и Минсельхоз региона договорились о дальнейшей координации действий по вопросам урегулирования заявленных аграриями страховщикам убытков в животноводстве.

Опрошенные Infopro54 страховщики ранее заявляли, что частники своих животных в регионе практически не страхуют.

Между тем, в России на этой неделе объявлен отбор получателей субсидий по двум направлениям господдержки:

Отбор проводится с 22 апреля по 12 мая, сообщил региональный Минсельхоз.

Напомним, на оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей. Поправками также предлагается выделить 70 млн рублей на компенсацию расходов муниципальных образований на проведение карантинных мероприятий.

Через резервный фонд ЛПХ уже выплачено около 100 млн рублей в качестве компенсации за изъятый скот, 140 млн доведены в качестве субсидии по выпадающим доходам граждан.

Ранее редакция сообщала о том, по каким причинам страховщики выплачивают возмещение за КРС. 

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

В хозяйствах карантинных районов под Новосибирском идет вторая волна дезинфекции

Автор: Юлия Данилова

Первая дезинфекция в хозяйствах, которые вошли в карантинную зону по пастереллезу, уже проведена. Сейчас идет вторая: в ЛПХ и сельхозорганизациях. Об этом на заседании комитета по АПК сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

— В ряде сёл при завершении второй дезинфекции сняты ветеринарные посты, —подчеркнул он.

Банду страховых мошенников обвиняют в 25 инсценированных авариях в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области завершено следствие по делу о группе страховых мошенников. Первый зампрокурора региона Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение против тринадцати мужчин. Им вменяется 25 эпизодов мошенничества в сфере страхования. Одного из фигурантов также обвиняют в побеге из-под стражи.

Следствие выяснило, что для создания видимости дорожно-транспортного происшествия участники искали два автомобиля. Один из них обязательно нуждался в дорогостоящем ремонте, включая замену кузовных элементов и запасных частей. После этого сообщники выбирали место для инсценировки аварии, отдавая предпочтение участкам без камер видеонаблюдения, и затем проводили контролируемое столкновение. Заранее был выбран водитель, который по заранее разработанному плану должен был нарушить Правила дорожного движения и стать ответственным за аварию.

Карантин по пастереллезу в Новосибирской области планируют снять к 1 мая

Автор: Юлия Данилова

Когда в Новосибирской области будет снят карантин? Этот вопрос был задан на заседании комитета по АПК регионального парламента. Как отметили депутаты, экономика области сегодня серьезно страдает от введенных ограничений.

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров пояснил, что движение скота внутри области разрешено с четверга прошлой недели: на убой, на выбытие и перемещение.

В поправках бюджета заложили компенсацию потерь новосибирским аграриям

Автор: Юлия Данилова

На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей. Об этом сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на заседании комитета по АПК регионального парламента.

— Эта сумма просчитана исходя из веса изъятого поголовья и его стоимости. Управление ветеринарии ведет работу по оформлению процедур и предоставлению компенсации. Пока речь идет о прямой компенсации, — подчеркнул чиновник.

Новосибирские фермеры, лишившиеся скота, продолжают платить налоги

Автор: Юлия Данилова

Новосибирское реготделение партии «Яблоко» обратилось к спикеру регионального парламента Андрею Шимкиву. Представители партии заявили, что «меры поддержки, предусмотренные правительством области фермерам за изъятый скот, не решают задачи сохранения производственного потенциала и предотвращения разорения фермерских хозяйств как бизнеса».

— Установленная компенсация за изъятый скот 171–173 руб./кг живого веса покрывает не более 50-55% его рыночной стоимости (в среднем 320 руб./кг без учета НДС). Это означает, что даже после получения разовой выплаты изъятие каждой головы оборачивается для хозяйства прямым убытком, по нашим оценкам, не менее 65 000 рублей с одной головы КРС, — говорится в обращении.

В Новосибирской области зафиксированы более 70 очагов бешенства

Автор: Артем Рязанов

С начала 2026 года в Новосибирской области выявлен 71 случай бешенства. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

— 49 из них находятся в режиме карантина, — уточнили в Управление.

