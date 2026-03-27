Квартиры на продажу в Новосибирске растут не только в цене, но и в размере

Аналитики «Авито Недвижимости» провели исследование рынка жилья в Новосибирске, выявив тенденцию к увеличению размеров приобретаемых квартир как в новых домах, так и на вторичном рынке.

В феврале 2026 года рынок новостроек Новосибирска достиг этапа стабилизации спроса. Этот период наступил после обновления условий программы «Семейная ипотека», которая вызвала значительный интерес к объектам с середины осени 2025 года по январь 2026 года. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках города в феврале 2026 года составила 164 тысячи рублей, что на 8% выше показателей февраля предыдущего года. Приобретение студии на первичном рынке обошлось в среднем в 6,4 млн рублей, «однушки» – в 7,3 млн, «двушки» – в 9,6 млн, а «трешки» – в 12,1 млн рублей. Средний размер предлагаемого жилья увеличился на 2 кв. м, достигнув 55 кв. м к февралю 2025 года. Также наблюдается незначительное увеличение средней площади проданных квартир – с 48,5 кв. м в 2024 году до 48,7 кв. м в 2025 году. Новосибирск демонстрирует рост средней площади квартир, что является отличительной чертой для многих российских городов.

Объем предложения нового жилья остался на прежнем уровне. При этом показатель распроданности объектов к моменту готовности в Новосибирске превышает средние значения по федеральному округу, что свидетельствует о крепких позициях девелоперов. К февралю 2026 года уровень продаж в готовых домах в городе составлял 67%, а по области – 65%, приближаясь к оптимальному показателю в 70% к моменту ввода в эксплуатацию.

Ольга Клещеева, руководитель аналитического центра Авито Недвижимости, отмечает увеличение доли квартир, продаваемых застройщиками после завершения строительства. Если два года назад таких сделок было 15%, то в начале 2026 года – уже 24%. Это дает покупателям возможность немедленно заселиться в новое жилье, сохранив при этом преимущества покупки в новостройке, включая возможность использования льготной ипотеки.

В четвертом квартале 2025 года значительная часть спроса на квартиры в Новосибирске (32%) приходилась на жителей других регионов. Наибольший интерес проявили покупатели из Кемеровской области (32%), Алтайского края (19%) и Иркутской области (6,5%). Высокая межрегиональная активность делает рынок более конкурентным, усложняя для девелоперов процесс привлечения покупателей.

По словам Владислава Дмитрука, коммерческого директора направления «Новостройки» в Авито Недвижимости, цикл поиска и выбора недвижимости в среднем занимает 4,5 месяца. Для застройщиков важно поддерживать интерес потенциальных клиентов к своим объектам.

Вторичный рынок восстанавливается

Рынок вторичного жилья в Новосибирске также демонстрирует оживление благодаря снижению ключевой ставки ЦБ РФ и росту доступности ипотеки. В феврале 2026 года количество заключенных договоров купли-продажи в Новосибирской области выросло по сравнению с предыдущим годом, а интерес к вторичному жилью увеличился на 10%. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке оказалась на 22% ниже, чем в новостройках. Средняя площадь квартир на вторичном рынке увеличилась на 1 кв. м, достигнув 54 кв. м.

Доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 66%, а на вторичном – 31%. Жители региона реже используют накопленные средства при покупке новостроек.

Рынок долгосрочной аренды в Новосибирске активно расширяется (+31% год к году) благодаря высоким темпам строительства. При этом ставки аренды остаются стабильными, составляя в среднем 29,2 тыс. рублей в феврале 2026 года.