Стрит-ритейл в домах: сибиряки выбирают удобство и экономию времени

Согласно исследованию Авито Недвижимости*, более половины жителей Сибирского федерального округа (51%) и 58% новосибирцев активно пользуются коммерческими помещениями, расположенными непосредственно в их домах. Примечательно, что 25% жителей округа регулярно посещают магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты стрит-ритейла, находящиеся на первых этажах зданий, как минимум несколько раз в неделю.

Респонденты опроса отмечают, что ключевым преимуществом наличия такой инфраструктуры в шаговой доступности является экономия времени на передвижение (56%). Среди других преимуществ жители СФО выделяют оперативную доставку товаров непосредственно до квартиры (23%), наличие эксклюзивных предложений для жильцов (17%) и возможность построить доверительные отношения с персоналом заведений (16%).

Кроме того, россиянам задали вопрос о том, какие объекты коммерческой недвижимости они хотели бы видеть в своем районе в большем количестве. Наиболее востребованными оказались фитнес-центры, бассейны и спортивные секции (22%), кинотеатры и прочие развлекательные заведения (21%), кафе и рестораны (19%), кофейни и пекарни (18%), а также торговые комплексы (17%). Спрос на такие объекты озвучили 78% опрошенных, в особенности молодежь до 34 лет, что свидетельствует о значительных перспективах развития стрит-ритейла в жилых районах при условии высокого качества предлагаемых товаров и услуг.

Олег Изотов, управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости, подчеркнул, что коммерческая инфраструктура на первых этажах значительно повышает качество жизни в жилых комплексах, если она интегрирована в общую концепцию проекта и находится под управлением девелопера как сервис для жильцов. Застройщики все чаще самостоятельно привлекают арендаторов и формируют набор функций, отвечающих потребностям жителей в рамках концепции «15-минутного города». Это не только придает дополнительную ценность проекту для девелопера, но и открывает возможности для получения дохода от готового арендного бизнеса. Важно на этапе проектирования предусмотреть отдельные входы для коммерческих помещений и тщательно подходить к выбору арендаторов, учитывая потенциальное воздействие шума, запахов и особенностей разгрузки. Такой подход позволяет жителям воспринимать эти площади положительно, а бизнесу — выстраивать конструктивные добрососедские отношения.

* онлайн-опрос среди 1200 совершеннолетних жителей СФО проводился в феврале 2026 года