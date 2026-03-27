Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость Общество

Стрит-ритейл в домах: сибиряки выбирают удобство и экономию времени

Дата:

Почти 60% новосибирцев активно пользуются коммерческими помещениями, расположенными непосредственно в их домах

Согласно исследованию Авито Недвижимости*, более половины жителей Сибирского федерального округа (51%) и 58% новосибирцев активно пользуются коммерческими помещениями, расположенными непосредственно в их домах. Примечательно, что 25% жителей округа регулярно посещают магазины, кафе, пункты выдачи заказов и другие объекты стрит-ритейла, находящиеся на первых этажах зданий, как минимум несколько раз в неделю.

Респонденты опроса отмечают, что ключевым преимуществом наличия такой инфраструктуры в шаговой доступности является экономия времени на передвижение (56%). Среди других преимуществ жители СФО выделяют оперативную доставку товаров непосредственно до квартиры (23%), наличие эксклюзивных предложений для жильцов (17%) и возможность построить доверительные отношения с персоналом заведений (16%).

Кроме того, россиянам задали вопрос о том, какие объекты коммерческой недвижимости они хотели бы видеть в своем районе в большем количестве. Наиболее востребованными оказались фитнес-центры, бассейны и спортивные секции (22%), кинотеатры и прочие развлекательные заведения (21%), кафе и рестораны (19%), кофейни и пекарни (18%), а также торговые комплексы (17%). Спрос на такие объекты озвучили 78% опрошенных, в особенности молодежь до 34 лет, что свидетельствует о значительных перспективах развития стрит-ритейла в жилых районах при условии высокого качества предлагаемых товаров и услуг.

Олег Изотов, управляющий директор категории «Коммерческая недвижимость» Авито Недвижимости, подчеркнул, что коммерческая инфраструктура на первых этажах значительно повышает качество жизни в жилых комплексах, если она интегрирована в общую концепцию проекта и находится под управлением девелопера как сервис для жильцов. Застройщики все чаще самостоятельно привлекают арендаторов и формируют набор функций, отвечающих потребностям жителей в рамках концепции «15-минутного города». Это не только придает дополнительную ценность проекту для девелопера, но и открывает возможности для получения дохода от готового арендного бизнеса. Важно на этапе проектирования предусмотреть отдельные входы для коммерческих помещений и тщательно подходить к выбору арендаторов, учитывая потенциальное воздействие шума, запахов и особенностей разгрузки. Такой подход позволяет жителям воспринимать эти площади положительно, а бизнесу — выстраивать конструктивные добрососедские отношения.

* онлайн-опрос среди 1200 совершеннолетних жителей СФО проводился в феврале 2026 года

Фото: ru.freepik.com/Автор: prostooleh 

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики : Бизнес Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : стрит-ритейл Авито Недвижимость

29
0
0
Предыдущая статья
Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин

Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин

Автор: Артем Рязанов

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» обнародовало рейтинги регионов России по стоимости автомобильного топлива, опираясь на официальную статистическую информацию.

В феврале 2026 года стоимость автомобильного бензина по стране в целом, по сравнению с январём, увеличилась на 0,6%, а по сравнению с февралём предыдущего года — на 14,1%.

Читать полностью

Таяние снега спровоцировало подтопление на трассе в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области зафиксирован первый в этом сезоне перелив воды через автомобильную дорогу — на региональной трассе Н-1211 (объездная рабочего поселка Коченево). Уровень воды составил от 20 до 30 сантиметров.

— На участке организовано круглосуточное дежурство, установлены предупреждающие знаки и вешки. Проезд для транспорта пока сохраняется, — сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ГКУ НСО ТУАД).

Читать полностью

Квартиры на продажу в Новосибирске растут не только в цене, но и в размере

Аналитики «Авито Недвижимости» провели исследование рынка жилья в Новосибирске, выявив тенденцию к увеличению размеров приобретаемых квартир как в новых домах, так и на вторичном рынке.

В феврале 2026 года рынок новостроек Новосибирска достиг этапа стабилизации спроса. Этот период наступил после обновления условий программы «Семейная ипотека», которая вызвала значительный интерес к объектам с середины осени 2025 года по январь 2026 года. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках города в феврале 2026 года составила 164 тысячи рублей, что на 8% выше показателей февраля предыдущего года. Приобретение студии на первичном рынке обошлось в среднем в 6,4 млн рублей, «однушки» – в 7,3 млн, «двушки» – в 9,6 млн, а «трешки» – в 12,1 млн рублей. Средний размер предлагаемого жилья увеличился на 2 кв. м, достигнув 55 кв. м к февралю 2025 года. Также наблюдается незначительное увеличение средней площади проданных квартир – с 48,5 кв. м в 2024 году до 48,7 кв. м в 2025 году. Новосибирск демонстрирует рост средней площади квартир, что является отличительной чертой для многих российских городов.

Читать полностью

Почти 2,5 миллиарда рублей долгов по контрактам вернул новосибирский бизнес

Автор: Оксана Мочалова

Для предпринимателей, которые работают с государством, задержки оплаты по контрактам — одна из самых неприятных проблем. В этом году прокуратура Новосибирской области помогла бизнесу получить сотни миллионов рублей, которые задолжали госучреждения. Такие данные предоставили редакции Infopro54 в надзорном ведомстве.

— В текущем году прокурорами выявили более 60 нарушений в сфере оплаты по публичным контрактам, — сообщили в прокуратуре редакции.

Читать полностью

«Свой дом»: все для строительства и обустройства загородного дома

Более 10 000 гостей из Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областей и Алтайского края ежегодно приезжают на выставку за вдохновением, решениями и консультациями со специалистами компаний-поставщиков и производителей строительных и отделочных материалов, инженерных решений для дома, коттеджа, дачи.

В экспозиции лидеры строительного рынка: «Домология», «СК Реал», «Сибирский кедр», «Норд Хаус», «Кедр Пром», «Модуль Пар», СК «Теплый Бетон», «Акватермсервис», «Инжтех», «Водолей-Трейд», ВАНВЕНТ ПК, «Китурами», «Теплый дом»,  «Тепловоз», «Авитон», ТСК Прокситерм,  «Литейные детали», «Огнис», «Алтайские металлоизделия», «Идеи декора», «Сибирская усадьба» и другие.

Читать полностью

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Автор: Юлия Данилова

В числе проблемных территорий с точки зрения автоподстав и страхового мошенничества руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов назвал регионы Северного Кавказа, Приморский и Хабаровский края, Республика Марий Эл и Архангельская область.

— Логика повышенного тарифа связана не только с убыточностью ОСАГО, но и с попыткой побудить региональные власти и силовые структуры активнее реагировать на проблему страхового мошенничества, — цитирует эксперта проект «Страхование: Общественная экспертиза».

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Недвижимость Общество

Стрит-ритейл в домах: сибиряки выбирают удобство и экономию времени

Общество

Новосибирская область в топе регионов с самыми низкими ценами на бензин

Общество

Таяние снега спровоцировало подтопление на трассе в Новосибирской области

Недвижимость

Квартиры на продажу в Новосибирске растут не только в цене, но и в размере

Бизнес

Почти 2,5 миллиарда рублей долгов по контрактам вернул новосибирский бизнес

Недвижимость

«Свой дом»: все для строительства и обустройства загородного дома

Власть Право&Порядок

Экс-министр Новосибирской области снова дал подписку о невыезде

Власть Общество

Повышенными тарифами на ОСАГО в Новосибирске пугают другие регионы

Недвижимость ПроБизнес

Инвесторы, девелоперы, эксперты: Сибирский форум коммерческой недвижимости объединяет лучших

Бизнес

Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

Финансы

Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Общество

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Власть

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Телекоммуникации

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Общество

«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Спорт

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Бизнес

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности