В Новосибирскую область вернутся 20-градусные морозы

Плюсовые температуры, судя по данным погодных сервисов, задержатся в Новосибирске надолго — как минимум до конца рабочей недели. Но расслабляться не стоит, предупреждают специалисты.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марины Виноградовой, потепление связано с приходом арктического циклона.

— Происходит быстрая смена воздушных масс. Зоны осадков и без осадков меняются местами. Это следствие арктического циклона, который завис над севером Западной Сибири. А в южной части происходят завихрения — так называемая фронтальная воздушная зона, — рассказала Марина Виноградова в интервью VN.ru.

Движения этого вихря провоцируют чередование похолодания и потепления. До 25 ноября дневная температура будет составлять около ноля градусов, а уже с 26 числа в регион вернутся ночные морозы. В области вновь похолодает до −20 градусов.

Заморозки сохранятся до «очередного завихрения арктического циклона». После него в регион придут теплые воздушные массы.