ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии» для граждан, получающих пенсионные и социальные выплаты от Социального фонда России, а также силовых и военных ведомств. Гражданам, которые переведут выплаты в ПСБ, будет начислено до 3000 приветственных бонусных баллов — до 1000 бонусов за каждый месяц начисления выплаты. Их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 с возможностью дальнейшего распоряжения средствами. Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 000 рублей.

Для участия в акции достаточно зарегистрировать промокод «ПСБ3000» в мобильном или интернет-банке при переводе выплаты СФР либо обратиться в контакт-центр ПСБ. При подаче заявления на перевод социальных выплат или пенсии непосредственно в офисе банка промокод не требуется.

Оформить перевод пенсии или социальной выплаты СФР в ПСБ можно в любом отделении банка, а также дистанционно — в личном кабинете мобильного и интернет-банка. Военные пенсионеры могут подать заявление о переводе в соответствующее силовое или военное ведомство.

«Мы активно развиваем социально значимые финансовые сервисы, которые помогают клиентам комфортно решать повседневные вопросы и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На постоянной основе банк проводит различные акции, которые позволяют получать дополнительные преимущества. Наше новое предложение ориентировано на широкий круг граждан, получающих социальные выплаты, включая пенсии, и направлено на повышение лояльности действующих клиентов и привлечение новой аудитории. Мы решили поощрить участников акции привлекательным приветственным бонусом при переводе социальных выплат в банк, что позволит получить дополнительный доход», – отметил Михаил Ефремов, вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ.

Акция действует во всех регионах России, для получения вознаграждения необходимо, чтобы первое зачисление выплаты произошло в период с 1 апреля по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции смотрите на сайте.