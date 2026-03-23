Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»

Дата:

Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 000 рублей

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии» для граждан, получающих пенсионные и социальные выплаты от Социального фонда России, а также силовых и военных ведомств. Гражданам, которые переведут выплаты в ПСБ, будет начислено до 3000 приветственных бонусных баллов — до 1000 бонусов за каждый месяц начисления выплаты. Их можно конвертировать в рубли по курсу 1:1 с возможностью дальнейшего распоряжения средствами. Максимальное количество бонусов начисляется при ежемесячной выплате от 18 000 рублей.

Для участия в акции достаточно зарегистрировать промокод «ПСБ3000» в мобильном или интернет-банке при переводе выплаты СФР либо обратиться в контакт-центр ПСБ. При подаче заявления на перевод социальных выплат или пенсии непосредственно в офисе банка промокод не требуется.

Оформить перевод пенсии или социальной выплаты СФР в ПСБ можно в любом отделении банка, а также дистанционно — в личном кабинете мобильного и интернет-банка. Военные пенсионеры могут подать заявление о переводе в соответствующее силовое или военное ведомство.

«Мы активно развиваем социально значимые финансовые сервисы, которые помогают клиентам комфортно решать повседневные вопросы и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На постоянной основе банк проводит различные акции, которые позволяют получать дополнительные преимущества. Наше новое предложение ориентировано на широкий круг граждан, получающих социальные выплаты, включая пенсии, и направлено на повышение лояльности действующих клиентов и привлечение новой аудитории. Мы решили поощрить участников акции привлекательным приветственным бонусом при переводе социальных выплат в банк, что позволит получить дополнительный доход», – отметил Михаил Ефремов, вице-президент, директор департамента некредитного розничного бизнеса ПСБ.

Акция действует во всех регионах России, для получения вознаграждения необходимо, чтобы первое зачисление выплаты произошло в период с 1 апреля по 31 августа 2026 года. Подробные условия акции смотрите на сайте.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ПСБ Промсвязьбанк Пенсия

1 404
0
0
ПСБ запустил онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса на налоговом режиме АУСН

Промсвязьбанк (ПСБ) предлагает субъектам малого бизнеса в Новосибирской области интегрированное решение для онлайн-ведения бухгалтерии. Эта услуга специально создана для компаний, которые уже работают или намереваются перейти на новаторский налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Суть АУСН заключается в максимальной автоматизации всей отчетности по налогам. Банки, прошедшие аккредитацию Федеральной налоговой службы (ФНС России) и внесенные в соответствующий перечень, напрямую обмениваются данными об операциях своих клиентов с налоговыми органами. ПСБ входит в число четырех уполномоченных финансовых учреждений, участвующих в этой программе, что обеспечивает его клиентам легкий доступ к преимуществам нового, упрощенного налогового режима.

Читать полностью

Накопления сибиряков подросли в феврале

В феврале общий объем средств, размещенных населением Сибири в банке ВТБ на депозитах и накопительных счетах, увеличился на 11,1 миллиарда рублей, достигнув отметки в 808,2 миллиарда рублей, что составляет рост в 1,4%. Наиболее активно сбережения прирастали у жителей Республики Тыва, Красноярского края, а также республик Хакасия и Алтай. Если же рассматривать абсолютные показатели прироста, то наибольший вклад внесли Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

В масштабах всей страны в феврале наблюдался рост общего объема привлеченных средств на 2%, что эквивалентно 1,3 триллиона рублей, и составил 65,9 триллиона рублей. Ключевым фактором увеличения рынка стали вклады и накопительные счета в рублях. По итогам февраля, общий объем рублевых сбережений граждан России превысил 62,5 триллиона рублей, увеличившись на 2% или 1,2 триллиона рублей.

Читать полностью

Штрафовать за отсутствие ОСАГО через камеры в Новосибирске будут раз в сутки

Автор: Артем Рязанов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий размер штрафа для водителей, которые выезжают на дорогу без ОСАГО, до одного раза в сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте парламента.

Согласно предложенным поправкам, изменения будут внесены в статью 12.37 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), касающуюся требований обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Читать полностью

Новосибирское предприятие получило крупную банковскую гарантию

ВТБ оказал содействие новосибирскому предприятию ООО «Новые технологии», предоставив банковские гарантии на сумму 62 миллиона рублей, которые служат обеспечением по льготному займу, выданному Фондом развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Средства, полученные от ФРП, будут использованы для закупки оборудования, необходимого для производства косметической продукции и ее компонентов.

Предприятие занимается возведением передового завода, предназначенного для выпуска высококачественных медицинских изделий, ориентированных на профессиональную косметологию. Реализация данного проекта является частью стратегии импортозамещения и направлена на повышение доступности отечественной медицинской продукции. Конечная цель проекта — обеспечить российский рынок конкурентоспособной и безопасной продукцией собственного производства, тем самым сокращая зависимость от импортных товаров.

Читать полностью

Обновленная купюра со скрытыми изображениями появится в Новосибирске

В Новосибирск вскоре поступит обновленная купюра номиналом 1000 рублей. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

— Совсем скоро она начнет поступать в кредитные организации Новосибирской области, — говорится в комментарии, полученном редакцией.

Читать полностью

Новосибирцы сняли в банках более 150 млрд рублей налички

Автор: Юлия Данилова

За два месяца 2026 года новосибирцы сняли в банкоматах и кассах банков почти 152 миллиарда рублей налички. Причем в феврале эта сумма увеличилась до 82,3 млрд (в январе 69,4 млрд).

Впрочем, по сравнению с предыдущими годами, интерес к наличным средствам в регионе падает. Так за два месяца 2024 года жители региона сняли почти 180 млрд (из них 98 в феврале), за два месяца 2025 — около 170 млрд (87,3 млрд). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Недвижимость

«Это убьет малый бизнес»: площадь участков для реализации КРТ в Новосибирске предлагают ограничить

Недвижимость

В тренде центр: малый и средний бизнес покупает офисы на Красном проспекте

Финансы

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»

Общество

На Линейной в Новосибирске появится новое общественное пространство

Общество

Новосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров

Авто Общество

«Это даже похуже гололеда»: на улицах Новосибирска со сходом снега образовались тысячи ям

Бизнес Промышленность

Каталог производителей из локальных брендов формируют в Новосибирске

Власть Общество

Новосибирским селам, где изъяли скот, пообещали поддержку на восстановление

Общество

Платформа Тын, созданная в 1940 году, перестанет принимать электрички

Общество

Новосибирцам рассказали о возможности получить 11 дней отдыха в мае

Общество

В Госдуме предложили создать рейтинг управляющих компаний

Общество

В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

Спорт

Впереди плей‑офф: «Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ двумя победами

Бизнес

Чистая прибыль новосибирского аэропорта достигла 5 миллиардов рублей

Общество

Мэр Новосибирска представил проект школы на 1100 мест в Клюквенном

Общество

Новый епископ Новосибирский и Бердский провел первую литургию в городе

Общество

Губернатор Травников объявил о выплате 40 млн рублей семьям, потерявшим скот

Бизнес Общество

«У всех упадническое настроение»: новосибирские фермеры считают, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности