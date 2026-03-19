ПСБ запустил онлайн-бухгалтерию для малого бизнеса на налоговом режиме АУСН

Промсвязьбанк (ПСБ) предлагает субъектам малого бизнеса в Новосибирской области интегрированное решение для онлайн-ведения бухгалтерии. Эта услуга специально создана для компаний, которые уже работают или намереваются перейти на новаторский налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Суть АУСН заключается в максимальной автоматизации всей отчетности по налогам. Банки, прошедшие аккредитацию Федеральной налоговой службы (ФНС России) и внесенные в соответствующий перечень, напрямую обмениваются данными об операциях своих клиентов с налоговыми органами. ПСБ входит в число четырех уполномоченных финансовых учреждений, участвующих в этой программе, что обеспечивает его клиентам легкий доступ к преимуществам нового, упрощенного налогового режима.

АУСН открыта для компаний и индивидуальных предпринимателей, чей годовой оборот не превышает 60 миллионов рублей, а штат сотрудников — пяти человек. Важным условием является наличие расчетного счета в одном из банков-участников программы, включая ПСБ. Воспользоваться этим налоговым режимом могут как вновь созданные предприятия, так и те, кто уже ведет свою деятельность. Процесс подключения к АУСН начинается с открытия расчетного счета в ПСБ. Далее следует подача заявки через личный кабинет интернет-банка или мобильного приложения. После проверки ФНС и получения одобрения, клиенту необходимо подписать необходимые документы в электронном виде.

Роман Мерцалов, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ, отметил, что есть понимание, насколько существенным для бизнеса является упрощение рутинных задач. Именно поэтому, стремясь облегчить операционные процессы для клиентов, был внедрен сервис для работы с АУСН. Это дает возможность предпринимателям перевести расчет и совершение налоговых платежей в цифровой формат, а также контролировать все финансовые потоки через удобный личный кабинет в онлайн-банке ПСБ.