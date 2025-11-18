Рекламодателям

Росреестр планирует штрафовать владельцев участков с помощью дронов

  • 18/11/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Росреестр планирует штрафовать владельцев участков с помощью дронов
Минимальный платеж за нарушения для граждан при этом вырастет в 33 раза

Росреестр планирует использовать беспилотники, самолеты, вертолеты и космические аппараты для наблюдения за земельными участками. Ведомство предложило внести поправки в КоАП РФ, чтобы на основании данных, собранных этими средствами, можно было возбуждать административные дела.

Законопроект, подготовленный Росреестром, предусматривает повышение штрафов за несоблюдение предписаний надзорных органов. Для граждан штрафы могут составить от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей. Сейчас граждане платят за подобные нарушения от 300 до 500 рублей.

Авторы документа считают, что дополнительные проверки данных с дронов с участием контролируемых лиц не нужны, если есть достаточно доказательств нарушения.

— Современные технологии, включая беспилотники, позволяют надзорным органам получать точные данные, — подчеркнули создатели инициативы.

Как отмечает «Коммерсантъ», поправки могут вступить в силу с 1 января 2027 году в случае их принятия. Предполагается, что владельцы участков будут получать уведомление заказным письмом или на электронную почту, если против них возбудят административное дело.

Напомним, в апреле 2025 года Росреестр по Новосибирской области с помощью дронов обследовал 456 земельных участков площадью 200 га в поселке Тулинский Верх-Тулинского сельсовета. за 8 месяцев 2025 года в Новосибирской области частным собственникам и юрлицам выдано 349 предостережений в связи с выявлением признаков захламленных земельных участков. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, сообщала руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

По ее словам, часть нарушений выявляется с помощью беспилотников, которые проводят обследования земельных участков. О части сообщают соседи, которые недовольны заросшими участками рядом со своими дачами и огородами, в том числе и из-за риска возникновения пожаров.

Росреестр также сообщал, что данные, собранные с помощью беспилотников, будут использоваться для определения реального использования земельных участков, проверки координат их границ в Едином государственном реестре недвижимости и проведения профилактических мероприятий для землепользователей.

Ранее редакция сообщала о том, что в России предлагают пересмотреть налоговые льготы при продаже жилья.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

585

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия

Теги : участки Россети дроны


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын

Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений

Шеринговая экономика или «жизнь в долг» становится вызовом для российского государства
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новую схему мошенников на сайтах знакомств выявили в Новосибирске
18/11/25 17:30
Общество Право&Порядок
Росреестр планирует штрафовать владельцев участков с помощью дронов
18/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
На распродажах в День холостяка новосибирцы предпочитали делать дорогие покупки
18/11/25 16:01
Бизнес Общество
«К вам придут за долгами»: новосибирцы накопили просрочку по кредитам свыше 30 млрд рублей
18/11/25 15:30
Недвижимость Общество Финансы
Новосибирский автоэксперт рассказал о ситуации с топливом в регионе
18/11/25 15:00
Фаза резкого торможения: шансов избежать рецессии в России почти не осталось
18/11/25 14:30
Бизнес Власть Общество
Дмитрий Куницын: Выбирая аренду вместо собственности зумеры создают риски для будущих поколений
18/11/25 14:00
Власть Общество Экономика
ХК «Сибирь» потерпел рекордное количество поражений в КХЛ
18/11/25 13:00
Спорт
Бизнес ищет таланты: крупные компании «воспитывают» сотрудников со школьной скамьи
18/11/25 12:23
Бизнес
Названы самые большие налоги на недвижимость физлиц в Новосибирской области
18/11/25 12:00
Недвижимость Общество
Пятилетнему Ярославу Глушанову с диагнозом ДЦП требуется дорогостоящее лечение
18/11/25 11:51
Общество
Требование о пересмотре правил парковки в Толмачево устояло в апелляции
18/11/25 11:30
Бизнес Общество
Новые рулежные дорожки в Толмачево откроет министр транспорта России
18/11/25 11:07
Бизнес Транспорт
Очаг бешенства нашли в одном из районов Новосибирска
18/11/25 11:00
Общество
Дорожное предприятие мэрии Новосибирска закупает бензин на 2026 год
18/11/25 10:30
Бизнес Власть Город
В Новосибирской области зарегистрировано свыше 300 тысяч самозанятых (видео)
18/11/25 10:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Мэр Новосибирска получил представление прокуратуры за уборку города
18/11/25 9:30
Власть Город Общество
В Новосибирске распространяется РС-вирус, чаще всего болеют дети до двух лет
18/11/25 9:00
Медицина Общество
Два месяца безвизового режима: новосибирцы выбирают для путешествий пять городов Китая
18/11/25 8:00
Бизнес Туризм
В Новосибирске резко взлетели цены на помидоры и перец
17/11/25 19:00
Общество Экономика
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Новосибирские энергетики обеспечили электроэнергией свыше 4 300 объектов
18/11/25 10:55
Новогодний кешбэк 26% для бизнеса за покупки на маркетплейсах от Уралсиба
18/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил ветеранов уголовно-исполнительной системы с праздником
14/11/25 10:56
Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей
13/11/25 10:52
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять