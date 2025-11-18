Росреестр планирует штрафовать владельцев участков с помощью дронов

Росреестр планирует использовать беспилотники, самолеты, вертолеты и космические аппараты для наблюдения за земельными участками. Ведомство предложило внести поправки в КоАП РФ, чтобы на основании данных, собранных этими средствами, можно было возбуждать административные дела.

Законопроект, подготовленный Росреестром, предусматривает повышение штрафов за несоблюдение предписаний надзорных органов. Для граждан штрафы могут составить от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей. Сейчас граждане платят за подобные нарушения от 300 до 500 рублей.

Авторы документа считают, что дополнительные проверки данных с дронов с участием контролируемых лиц не нужны, если есть достаточно доказательств нарушения.

— Современные технологии, включая беспилотники, позволяют надзорным органам получать точные данные, — подчеркнули создатели инициативы.

Как отмечает «Коммерсантъ», поправки могут вступить в силу с 1 января 2027 году в случае их принятия. Предполагается, что владельцы участков будут получать уведомление заказным письмом или на электронную почту, если против них возбудят административное дело.

Напомним, в апреле 2025 года Росреестр по Новосибирской области с помощью дронов обследовал 456 земельных участков площадью 200 га в поселке Тулинский Верх-Тулинского сельсовета. за 8 месяцев 2025 года в Новосибирской области частным собственникам и юрлицам выдано 349 предостережений в связи с выявлением признаков захламленных земельных участков. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году, сообщала руководитель Управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

По ее словам, часть нарушений выявляется с помощью беспилотников, которые проводят обследования земельных участков. О части сообщают соседи, которые недовольны заросшими участками рядом со своими дачами и огородами, в том числе и из-за риска возникновения пожаров.

Росреестр также сообщал, что данные, собранные с помощью беспилотников, будут использоваться для определения реального использования земельных участков, проверки координат их границ в Едином государственном реестре недвижимости и проведения профилактических мероприятий для землепользователей.

