От урагана пострадали три района Новосибирской области

Минувшей ночью ураганный ветер обрушился на Купинский, Чистоозерный и Куйбышевский районы Новосибирской области, сообщили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

— В первые часы после прохождения урагана удалось запитать потребителей Чистоозерного и частично Куйбышевского районов, а к 04:00 (по местному времени) 27 апреля энергетикам удалось возобновить электроснабжение уже 85% потребителей на западе региона, ранее оставшихся без света из-за порывов шквалистого ветра, достигавших 25–27 м/с, — говорится в сообщении.

С рассветом сотрудники компании продолжили обследование и устранение повреждений на отдельных участках электросетей в Куйбышевском районе.

В Купино стихийное бедствие повредило электросетевую инфраструктуру района. Металлические элементы, оторванные от крыш и ограждений, обрушились на подстанции и линии электропередач. В результате были повреждены провода, наклонились опоры и разрушились изоляторы.

По данным начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова, из-за урагана в целом без электричества остались 117 населённых пунктах 12 муниципальных образований, под отключение попали свыше 4,5 тыс. жилых домов. По состоянию на 8 утра 27 апреля в 72 населённых пунктах девяти муниципальных образований еоставались отключёнными жилые дома и соцобъекты.

— Зафиксировано 22 случая повреждения кровель зданий различного назначения на территории Чистоозёрного, Купинского районов и Северного муниципального округа, — добавил Орлов.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС предупредило новосибирцев о сильном ветре и грозах.