Новосибирские энергетики легализовали 76% незаконных ВОЛС в 2025 году

Дата:

Всего было обнаружено самовольных подвесов более чем на 35 тысячах опор

Новосибирские энергетики легализовали 76% незаконных ВОЛС в 2025 годуКомпания «Россети Новосибирск» подвела итоги масштабной деятельности по систематизации размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства. В течение 2025 года специалисты энергокомпании провели обследования почти 28,5 тысяч километров линий электропередач (ЛЭП). В результате этих плановых инспекций было обнаружено более 35 тысяч случаев несанкционированного крепления ВОЛС к опорам. Более половины этих нарушений сосредоточено в Новосибирске и его ближайших окрестностях.

В целях снижения рисков повреждения энергетических объектов и обеспечения возможности проведения полноценного техобслуживания ЛЭП в соответствии с установленными нормами, специалисты систематически демонтируют незаконно размещенные ВОЛС.

Благодаря системной работе по борьбе с самовольными подключениями, регулярным проверкам и решительным действиям по демонтажу оборудования, установленного без согласования с энергетиками, в 2025 году количество нарушений со стороны недобросовестных операторов связи сократилось на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно с этим компания активно взаимодействовала с телекоммуникационными операторами, готовыми соблюдать законодательство, для легализации размещения ВОЛС. По итогам года было узаконено 76% незаконных подключений, обнаруженных энергетиками во время инспекций. Этому способствовала всесторонняя работа, включающая направление претензий и жалоб провайдерам и в органы власти, разъяснительные беседы о негативных последствиях несанкционированных подключений, а также использование юридических инструментов для разрешения спорных ситуаций.

В 2026 году энергетики продолжат выявлять и демонтировать незаконные ВОЛС. Компания намерена развивать конструктивный диалог с операторами связи и усилить меры по защите энергообъектов от несанкционированного использования, приоритетом остается обеспечение надежного электроснабжения потребителей и безопасности электроэнергетической инфраструктуры региона.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети

Завод безалкогольных напитков в Новосибирске получит стабильное электричество

В рамках программы технологического присоединения к электросетям, компания «Россети Новосибирск» предоставит заводу «Аквалайф», входящему в группу «Черноголовка», 3 МВт электроэнергии для его нужд.

Для гарантированного и бесперебойного питания производственных мощностей специалисты энергетической компании проведут работы по созданию кабельной сети 10 кВ протяженностью примерно 3,5 километра от подстанции «Оловозаводская» класса напряжения 110 кВ. Приблизительно половина кабеля будет проложена с использованием технологии горизонтально-направленного бурения. Также запланирована установка современной системы учета потребляемой электроэнергии. Общий объем финансовых вложений в данный проект оценивается в 44,4 миллиона рублей.

Читать полностью

Энергетики усилили контроль за энергообъектами перед новогодними праздниками

До наступления одного из самых любимых праздников россиян, Нового года, осталось немногим больше недели. В то время как большинство граждан заняты приятными предпраздничными приготовлениями, все экстренные службы переходят на усиленный режим работы. Энергетики начали подготовку к периоду новогодних каникул в свой профессиональный день, 22 декабря.

Компания «Россети Новосибирск», отвечающая за электроснабжение в Новосибирской области, реализовала комплекс мер для обеспечения бесперебойной работы электросетей во время праздничных дней. Усилен мониторинг состояния и функциональности энергообъектов, диспетчерские службы и оперативно-выездные бригады функционируют в режиме повышенной готовности, подготовлены специализированная техника и необходимые запасы материалов и оборудования. На период новогодних каникул также вводится режим технологической тишины, предусматривающий приостановку всех плановых работ и переключений в сетевом комплексе.

Читать полностью

Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров

В наукограде Кольцово компания «Россети Новосибирск» предоставит свыше 1,4 МВт добавочной электроэнергии для производства косметических товаров ООО «Лаборатория Ангиофарм».

Для гарантированного и стабильного энергоснабжения высокотехнологичного предприятия энергетики создали специальную схему питания с использованием высоковольтной подстанции 110 кВ «Барышевская». Подстанция является ключевым узлом энергосистемы наукограда, где параллельно ведется строительство Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Читать полностью

Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области

В 2025 году компания «Россети Новосибирск» осуществила масштабную модернизацию электросетевого комплекса региона, в рамках которой было заменено 85 трансформаторных подстанций, расположенных в ключевых районах Новосибирской области. На эти цели компания выделила около 45 миллионов рублей.

Работы по обновлению подстанций включали в себя комплекс мероприятий: от реконструкции фундаментов и монтажа поддерживающих конструкций до установки новых корпусов и современного оборудования. Все работы проводились с использованием передовых технологий и материалов высокого качества, произведенных в России. Завершение проекта было приурочено к началу отопительного сезона, и обновленные подстанции уже функционируют в Убинском, Баганском, Болотнинском, Колыванском, Каргатском, Кыштовском, Чулымском районах, а также в пригородной зоне Новосибирска.

Читать полностью

Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска

Компания «Россети Новосибирск» развернула широкомасштабную деятельность по демонтажу незаконно установленных линий оптико-волоконной связи (ВОЛС) на столбах электропередач (ЛЭП).

Стартовые работы по ликвидации несанкционированных ВОЛС были проведены в пригородной зоне Новосибирска. В микрорайоне Пашино специалисты осуществили демонтаж устройств, обнаруженных ранее на 75 опорах ЛЭП. Данные действия направлены на снижение вероятности повреждений энергообъектов и обеспечение полноценного техобслуживания линий электропередач в соответствии с установленными нормами. Устранена угроза стабильности электроснабжения для местного населения.

Читать полностью

Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики

Выбор будущей профессии – значимый и волнующий этап в жизни каждого учащегося. Сегодняшним школьникам недостаточно просто узнать о профессии из рассказа – им необходимо увидеть все своими глазами, прикоснуться к оборудованию, попробовать себя в деле. Именно поэтому компания «Россети Новосибирск» считает экскурсии на действующие энергетические объекты эффективным инструментом профориентации. Только за последний месяц более сотни школьников посетили энергообъекты.

Эти экскурсии популярны не только среди новосибирских школьников, но и среди учеников из районов области. Например, недавние посещения производственных площадок прошли в Барабинском и Каргатском районах.

Читать полностью
Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

