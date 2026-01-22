Новосибирские энергетики легализовали 76% незаконных ВОЛС в 2025 году

Компания «Россети Новосибирск» подвела итоги масштабной деятельности по систематизации размещения оптоволоконных линий связи (ВОЛС) на объектах электросетевого хозяйства. В течение 2025 года специалисты энергокомпании провели обследования почти 28,5 тысяч километров линий электропередач (ЛЭП). В результате этих плановых инспекций было обнаружено более 35 тысяч случаев несанкционированного крепления ВОЛС к опорам. Более половины этих нарушений сосредоточено в Новосибирске и его ближайших окрестностях.

В целях снижения рисков повреждения энергетических объектов и обеспечения возможности проведения полноценного техобслуживания ЛЭП в соответствии с установленными нормами, специалисты систематически демонтируют незаконно размещенные ВОЛС.

Благодаря системной работе по борьбе с самовольными подключениями, регулярным проверкам и решительным действиям по демонтажу оборудования, установленного без согласования с энергетиками, в 2025 году количество нарушений со стороны недобросовестных операторов связи сократилось на 13% по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно с этим компания активно взаимодействовала с телекоммуникационными операторами, готовыми соблюдать законодательство, для легализации размещения ВОЛС. По итогам года было узаконено 76% незаконных подключений, обнаруженных энергетиками во время инспекций. Этому способствовала всесторонняя работа, включающая направление претензий и жалоб провайдерам и в органы власти, разъяснительные беседы о негативных последствиях несанкционированных подключений, а также использование юридических инструментов для разрешения спорных ситуаций.

В 2026 году энергетики продолжат выявлять и демонтировать незаконные ВОЛС. Компания намерена развивать конструктивный диалог с операторами связи и усилить меры по защите энергообъектов от несанкционированного использования, приоритетом остается обеспечение надежного электроснабжения потребителей и безопасности электроэнергетической инфраструктуры региона.