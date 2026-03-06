Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках

Банки просят больше полномочий

Блокировку операций по выдаче налички в отделениях и кассах банков предложили ввести в России. По аналогии с ограничениями в банкоматах. С таким предложением на Уральском форуме кибербезопасности в финансах выступил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов, а также представители Т-Банка и «Сбера». Идею поддержали в НСПК и правоохранительных органах, а также в банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком», сообщили «Известия».

Банки объясняют эту инициативу ростом вывода средств мошенниками через кассы. Сейчас кредитные организации по закону не могут отказать клиентам в выдаче денег на руки даже при явных признаках влияния злоумышленников. Гражданский кодекс обязывает банк выдать деньги по первому требованию.

— Надо давать больше полномочий банкам…. Например, мы арестовываем деньги <…>, но вопрос в их невыдаче наличными в офисах банков. То есть дроп может прийти в отделение банка и потребовать «свои деньги». Я думаю, что здесь нужен комплекс довольно жестких мер, которые направлены именно на противодействие, и дающих банкам полномочия самим принимать экстренные меры, — заявил на Уральском форуме Банка России глава ВТБ Андрей Костин.

Эксперты предлагают ввести период охлаждения на 48 часов и при этом ограничить сумму снятия — до 300 тысяч рублей в день, если до снятия наличных происходила подозрительная активность с использованием карты клиента. Благодаря такому подходу ожидается сокращение успешных обналичиваний мошенниками на 25–30% к концу 2026 года.

Меньше хищений

Руководитель программы НГУЭУ «Финансовая экономика: инвестиции, банки, страхование» Тамара Попова напоминает, что с 1 сентября 2025 года в России уже были введены подобные меры при выдаче наличных через банкомат и они доказали свою эффективность.

— При выдаче наличных через банкомат банки обязаны проверять определенные Банком России критерии. Если операция соответствует одному из признаков, то банк сообщает об этом клиенту и вводит запрет на снятие не более 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов. К середине февраля 2026 года хищения через банкоматы сократились на 40%. Теперь мошенники направляют своих жертв не в банкомат, а в отделения банков, где аналогичного механизма пока нет, — поясняет эксперт.

Если аналогичный алгоритм, в котором будут задействованы не только технические средства, но и банковские сотрудники, будет внедрён, то, по ее словам, можно ожидать, что мошеннические обналичивания через кассы банков также сократятся на треть и более в течение первых шести месяцев.

— Доверие к банковской системе подобные меры скорее повысят, чем подорвут. Человек, попавший в ситуацию ошибочно заблокированного доступа к наличным, безусловно, в первые часы будет испытывать сильный гнев по адресу конкретного сотрудника, банка, регулятора и всех законотворцев. Но чем больше мы будем узнавать о мерах защиты, тем более предсказуемо станем себя вести, и количество ложноположительных срабатываний механизма станет незначительным. Уверена, что в нашей стране нет законопослушных граждан, которые против снижения мошеннических операций вдвое, — заявила Тамара Попова.

Дополнительных рисков для предпринимателей, ведущих свою деятельность в соответствии с законом, эксперт не ожидает. По ее словам, банки различают личные траты и бизнес-операции.

— Чтобы возникла проблема, должно одновременно сложиться несколько обстоятельств: предприниматель обслуживается как физическое лицо (самозанятый), ему не подходит безналичный расчет, сумма нужна значительная, это экстраординарная для него ситуация. Дополнительно к этому предприниматель должен оказаться не способен убедительно объяснить операцию сотруднику. Только в такой ситуации возможна ложная блокировка, создающая проблему для предпринимателя, — подчеркнула Попова.

Руководитель новосибирской компании, работающей в сфере торговли, Александр, напротив, уверен, что ограничения по снятию наличных создадут проблемы, как для физлиц, так и для бизнеса.

— Нельзя исключать субъективный фактор, когда сотрудники банков будут перестраховываться, и чтобы не брать на себя лишнюю ответственность, отказывать клиентам в выдаче наличных. Для бизнеса блокировка на 48 часов — это очень много. Мы это уже почувствовали на себе после пары блокировок по счетам. Думаю, что торговля точно начнет оставлять у себя больше налички для подстраховки, — не исключил собеседник редакции.

Напомним, в январе 2026 года на рынке региона сформировался спрос на наличные среди бизнеса. Предприниматели признавались, что уходят от безнала из-за роста налогов.

Ранее управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина называла блокировку счетов одним из самых актуальных вопросов с которыми сегодня предприниматели обращаются к юристам.

Против тренда

Стоит отметить, что для новосибирцев проблема чрезмерного снятия наличных все-таки не очень актуальна. Как пояснил в ответ на запрос Infopro54 начальник центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания Сибирского ГУ Банка России Олег Брыкин, в январе 2026 года население региона получило из банкоматов и касс банков 69,4 млрд рублей наличными. Для сравнения, годом ранее — 82,2 млрд рублей.

— В январе 2026 года жители региона сняли на 12,8 млрд рублей меньше, чем в январе 2025-го. Снижение составило 16%. Основная причина — рост популярности безналичных расчетов и развитие платежной инфраструктуры, включая терминалы оплаты. Кроме того, растет популярность маркетплейсов, где оплата проводится онлайн. Это также снижает потребность в наличных деньгах, — уверен Брыкин.

Ранее редакция сообщала о том, что количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири в 2025 году выросло в 10 раз. Финразведка обнаружила, что бизнес прячет свои расчеты в платежи между выведенными за штат сотрудниками.