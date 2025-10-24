Новосибирская область в топ-10 регионов по цене размещения на ноябрьские праздники

Ноябрь 2025 года станет популярным месяцем для семейных поездок по России. По данным сервисов Яндекс Путешествия и Отелло, аналитики выделили самые бюджетные варианты размещения и самые популярные туристические направления.

Согласно исследованию Яндекс Путешествий, в топ-10 регионов с наиболее доступным размещением (с учётом снижения цен по сравнению с 2024 годом) вошли:

Тюменская область (−72%, 5 470 руб./ночь); Кемеровская область (−31%, 10 780 руб./ночь); Мурманская область (−18%, 9 650 руб./ночь); Ростовская область (−15%, 6 790 руб./ночь); Свердловская область (−15%, 7 920 руб./ночь); Вологодская область (−14%, 6 270 руб./ночь); Нижегородская область (−13%, 8 470 руб./ночь); Новосибирская область (−12%, 6 580 руб./ночь); Калининградская область (−9%, 7 690 руб./ночь); Смоленская область (−7%, 7 280 руб./ночь).

В России количество бронирований для семейного отдыха осенью увеличилось на 17%. В среднем семьи останавливаются на 2–3 ночи. Большинство (68%) выбирают гостиницы, а 13% предпочитают апартаменты.

По данным Отелло, лидерами по количеству бронирований на ноябрьские праздники 2025 года стали:

Санкт-Петербург (12% всех бронирований);

Москва (чуть менее 12%);

Сочи;

Казань;

Нижний Новгород;

Новосибирск;

пгт Сириус;

с. Эстосадок (Адлерский район, Сочи);

Краснодар.

Бюджетные варианты среди топовых направлений:

Санкт-Петербург и Краснодар (≤ 6 000 руб./ночь);

Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Москва (≤ 7 000 руб./ночь).

Самая дорогая ночь — в Анапе (14 590 руб.).

Средняя стоимость ночи в ноябрьские праздники выросла на 26% из-за увеличения спроса на размещение на 3-дневные выходные. Нижний Новгород поднялся с 14-го на 5-е место среди популярных направлений.

За рубежом популярны Турция, Узбекистан и Таиланд. Владивосток и Екатеринбург опустились в топ-15 в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирскую область посетили более 35 тысяч иностранных туристов.