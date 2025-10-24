Новосибирская область в топ-10 регионов по цене размещения на ноябрьские праздники

Ноябрь 2025 года станет популярным месяцем для семейных поездок по России. По данным сервисов Яндекс Путешествия и Отелло, аналитики выделили самые бюджетные варианты размещения и самые популярные туристические направления.
Согласно исследованию Яндекс Путешествий, в топ-10 регионов с наиболее доступным размещением (с учётом снижения цен по сравнению с 2024 годом) вошли:
В России количество бронирований для семейного отдыха осенью увеличилось на 17%. В среднем семьи останавливаются на 2–3 ночи. Большинство (68%) выбирают гостиницы, а 13% предпочитают апартаменты.
По данным Отелло, лидерами по количеству бронирований на ноябрьские праздники 2025 года стали:
Бюджетные варианты среди топовых направлений:
Средняя стоимость ночи в ноябрьские праздники выросла на 26% из-за увеличения спроса на размещение на 3-дневные выходные. Нижний Новгород поднялся с 14-го на 5-е место среди популярных направлений.
За рубежом популярны Турция, Узбекистан и Таиланд. Владивосток и Екатеринбург опустились в топ-15 в 2025 году.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирскую область посетили более 35 тысяч иностранных туристов.
