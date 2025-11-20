Новосибирцам рассказали о самых популярных местах для зимней рыбалки

Зимняя рыбалка — это особенное удовольствие, а начинается она не со снастей, а с продуманного плана. Один из важных аспектов такого плана — выбор жилья: тёплого, уютного и удобного, чтобы утром можно было сразу отправиться на лёд. Редакция Infopro54 и «Авито Путешествия» выяснили, где в Новосибирской области чаще всего бронируют номера рядом с популярными рыболовными местами:

Новосибирск (34% от всех бронирований)

Верх-Тула (20%)

Бердск и Верх-Ирмень (по 11%)

Искитим (9%)

Все эти населенные пункты расположены рядом с водоемами.

Среди новосибирских рыбаков наиболее популярно зимой Обское водохранилище, река Обь, озеро Спартак и река Иня.

Так, например, на Обском водохранилище можно поймать щуку, окуня, леща, судака и ерша. Особенно ценятся крупные и жирные ерши, которые называют «королевскими». Пик уловов приходится на вторую половину зимы — с февраля по апрель. Рыбаки со стажем при этом рекомендуют проверять толщину льда, так как встречаются участки с тонким покровом.

В Оби около поселка Матвеевка можно встретить щуку, окуня, налима и плотву. Из особенностей этой локации завсегдатаи зимней рыбалки называют красивые виды природы и удобный подъезд к реке.

Также стоит обратить внимание и на место в Бердском заливе близ пляжа «Ремикс». Здесь зимой охотно клюет окунь и крупный судак.

С рыбалки на озере Спартак (Калининский район) домой можно принести карася, плотву, леща. Оно находится недалеко от города (10–15 километров от Новосибирска). В озере Глухое (Новосибирский район) водятся окунь, плотва и карась.

В реке Иня, в Первомайском районе, рыбаки ловят окуня, плотву, язя и судака. Здесь много глубоких участков и бровок, что позволяет экспериментировать со снастями.

Опрошенные Infopro54 рыбаки также дали рекомендации тем, кто только планирует попытать удачу на зимней рыбалке:

Безопасность на льду: всегда проверять толщину льда. Безопасной для одного человека считается не менее 10 см в пресной воде и 15 см в солёной воде. Стоит избегать мест с трещинами, пузырями и тёмными пятнами.

Правила рыбалки: в Новосибирской области есть суточная норма вылова — не более 10 кг.

Снаряжение: обязательно нужно брать термоодежду, зимнюю палатку, эхолот, ледобур и запасные снасти.

Стоит отметить, что Новосибирская область вошла в топ-15 регионов по количеству бронирований загородных домов осенью 2025 года. Средняя стоимость аренды квартиры в ноябре 2025 года составляет 3 200 рублей в сутки, а загородного дома — 10 800 рублей в сутки.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду.