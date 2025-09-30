Новосибирцы удвоили число бронирований отелей на ноябрьские праздники

Жители Новосибирска активно готовятся к ноябрьским праздникам. Участники туррынка говорят о двукратном увеличении количества ранних бронирований отелей и апартаментов по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью у путешественников из Новосибирской области пользуются российские направления (64% от всех бронирований), показывают данные Яндекс Путешествий.

Среди популярных направлений для отдыха в ноябре Краснодарский край — занимает первое место. Здесь бронируется 26% всего российского жилья. В пятерку лидеров также входят Москва и Подмосковье (13%), Республика Алтай (12%), Санкт-Петербург (11,5%) и Новосибирская область (11%). В Новосибирске для остановки туристы выбирают отели и апартаменты.

В ноябре новосибирцы чаще выбирают отели и апартаменты в Санкт-Петербурге и Москве. Доля этих направлений в общем объеме бронирований выросла на 8% и 6% соответственно.

Внутри Новосибирской области количество бронирований снизилось на 11%. Тем не менее, регион остался в топ-5 популярных мест для ноябрьских путешествий среди местных жителей.

Что касается зарубежных направлений, то в этом году новосибирцы чаще всего выбирают для ноябрьского отдыха Таиланд (37% забронированных зарубежных отелей), Китай (9,4%) и Турцию (9,3%).

Напомним, что в ноябре жителей Новосибирской области ждут длинные выходные. С 2 по 4 ноября россияне смогут отдохнуть благодаря переносу выходного дня с 1 ноября на 3 ноября. Следующая рабочая неделя будет короткой — с 5 по 7 ноября.

