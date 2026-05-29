Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество Право&Порядок Финансы

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Эксперты предупреждают о рисках попадания в схемы инфомошенничества под видом эксклюзивных прогнозов и «таро для трейдеров»

Сделки по звездам

В России взлетел спрос на финансовых тарологов и астрологов. Они продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Как сообщили «Известия», крупнейшие профильные соцсети, ориентируясь на спрос, уже внедрили полноценную колоду «Таро для трейдеров» и «астрологические индикаторы», где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Реакция на неопределенность

Заместитель руководителя комитета по международным связям и экспорту НОО «Опоры России», исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что рост интереса к эзотерическим практикам в инвестиционной среде — это не смена парадигмы, а классическая поведенческая реакция на высокую макроэкономическую неопределенность.

— Когда фундаментальные факторы становятся труднопрогнозируемыми, часть участников рынка инстинктивно ищет альтернативные, простые ориентиры. Это явление хорошо описано в поведенческой экономике, где в условиях стресса рациональное мышление уступает место поиску иллюзии контроля, — говорит эксперт.

Адаптация под язык новой аудитории

Директор ИМиСК НГПУ Ирина Гронская уверена, что появление «Таро для трейдеров» и астрологических ориентиров на крупных платформах — это чистый маркетинг и геймификация, а не технология аналитики, так необходимая перед приятием решения.

— Площадки борются за вовлеченность пользователей, а внедрение шуточных или эзотерических инструментов снижает уровень стресса у трейдеров и превращает рутинный процесс торговли в интерактивную игру. Кроме того, молодое поколение инвесторов выросло в культуре поп-астрологии, и брокеры, и финтех-платформы просто адаптируют свой интерфейс под интересы и язык новой аудитории, чтобы монетизировать тренд. С другой стороны, рынок сейчас крайне волатилен, поэтому неудивительно, что появляются такие прогнозы и расклады — людям нужны хотя бы какие-то ориентиры, — комментирует Гронская.

Намер Ради также считает, что речь идет о психологической адаптации и маркетинговых предложениях, а не о новом классе аналитических инструментов.

 — Денежные расклады и астрологические индикаторы на торговых платформах — это элементы геймификации контента, созданные для вовлечения аудитории, а не лицензированные инвестиционные рекомендации. Крупные платформы, внедряя подобные функции, обычно прямо указывают на их развлекательный характер, — подчеркивает господин Ради.

Передача ответственности

Старший преподаватель кафедры практической и специальной психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), психолог Ольга Радзиховская констатирует, что российские инвесторы, предприниматели, люди, которые привыкли оперировать цифрами и графиками, теперь сверяются с картами Таро и лунными циклами.

— Казалось бы — абсурд. Но если копнуть, все не так просто. С точки зрения психологии, это не про веру в магию, а про невыносимость неопределенности. Когда мир штормит, а на кону большие деньги, включается древний механизм: «Я могу ошибиться, и отвечать придется мне». В такие моменты психика ищет, кому бы передать ответственность. Когда-то в этой роли были родители. Сегодня — карты, гороскопы, астропрогнозы. Они дают иллюзию, что решение принято не наобум, а с опорой на «высшие силы». И если что-то пойдет не так, то виноват не я, а ретроградный Меркурий. Удобно, — комментирует психолог.

Ирина Гронская добавляет, что, подсев на «денежные расклады», инвестор перекладывает ответственность на звезды, планеты и карты. Он перестает оценивать реальные риски бизнеса, полагаясь на «благоприятный период».

— Однако эзотерические советы часто концентрируют капитал в одном-двух активах, что категорически противопоказано на волатильном рынке, ведь золотое правило инвестора — диверсификация. Кроме того, под видом «астрологов» могут скрываться обычные инфоцыгане, которые манипулируют сознанием неквалифицированных инвесторов, продавая им бесполезные курсы или загоняя в сомнительные неликвидные активы, — предупреждает Гронская.

Намер Ради также назвал ключевые риски для инвесторов, которые обращаются к эзотерическим практикам:

  • отсутствие верифицируемой методологии и доказательной базы;
  • высокая вероятность попадания в схемы инфомошенничества под видом эксклюзивных прогнозов;
  • когнитивные искажения, когда случайные совпадения воспринимаются как закономерность;
  • правовая незащищенность: деятельность «финансовых тарологов» не регулируется ЦБ РФ, и в случае убытков инвестор остается один на один с проблемой.

Прибыль приносит только анализ

Ольга Радзиховская предупреждает, что, передавая ответственность за провалы, мы незаметно лишаем себя и авторства за победы.

— Если я заработал, потому что так легли карты, — это моя заслуга или карт? Взрослая позиция, на мой взгляд, — это способность принимать решения без гарантий и выдерживать связанную с этим тревогу. Это непросто. Но именно так рождается настоящий контроль и над своей жизнью, и над своими деньгами. Так что Таро для трейдеров — это занятный тренд. Но, возможно, лучший расклад, — это просто честно спросить себя: я ищу подсказку или того, кто примет решение за меня, — рекомендует Ольга Радзиховская.

Чтобы не пострадать от инфомошенников, Намер Ради рекомендует проверять статус советника. Эксперт предупреждает, что если этого человека нет в реестре инвестиционных советников Банка России, то это уже должно стать красным флагом. Также он советует разделять эмоциональную разгрузку и инвестиционные решения: гороскоп может быть частью досуга, но не основой портфеля.

— Тем, кто выходит на финансовый рынок, нужно делать ставку на финансовую грамотность, диверсификацию, дисциплину и работу с проверенными источниками данных. Это единственные доказанные способы снижения рисков на длинной дистанции. Тренд на эзотерический трейдинг — это симптом запроса на простоту в сложное время. Но инвестиции — это марафон, где выигрывают не те, кто верит в чудеса, а те, кто следует системному подходу. Магия может успокоить, но прибыль приносит только анализ, — резюмирует Намер Ради.

Ранее редакция сообщала о том, что за «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей. Для проведения обряда пострадавшая занимала деньги. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество Право&Порядок Финансы

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Эзотерические услуги финансовый рынок мошенничество Астролог

931
1
0
Предыдущая статья
Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске
Следующая статья
Банк Уралсиб принял участие в работе III съезда Союза «Новосибирской городской торгово-промышленной палаты»

Крупный град побил огороды под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Первый крупный град в этом году в Новосибирской области прошел в Карасуке. Как сообщают местные жители и садоводы, основной удар стихии пришелся на улицы Демьяна Бедного и Осеннюю. В соцсетях люди сообщают, что размер горошин был аналогичен крупному жемчугу.

Стоит отметить, что многие огородники уже успели высадить в открытый грунт рассаду помидоров и перцев. Люди надеялись, что заморозков и погодных сюрпризов больше не будет, но ледяной удар уничтожил молодые побеги, пишет VN.ru. Издание отмечает, что юго-западные районы Новосибирской области, включая Карасукский, находятся в степной зоне, где весенние атмосферные фронты часто приносят такие резкие перепады.

Читать полностью

Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские производители начали переговоры с Tsingtao Brewery — пивоваренным гигантом, занимающим второе место в КНР по объёмам выпуска и лидирующим по экспорту китайского пива. Об этом стало известно по итогам B2B-встреч делегации новосибирских предпринимателей в Центре международных проектов в КНР.

— Стороны обсуждают возможную кооперацию, включая поставки сырья и готовой продукции для крупнейшего пивного фестиваля в провинции Шаньдун, — пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Читать полностью

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» запатентовал набор рекомбинантных плазмидных ДНК и псевдотипированных вирусов, предназначенный для оценки эффективности противовирусных препаратов и вакцин. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Авторы разработки указывают, что она закрывает существовавший в мировой практике пробел — отсутствие стандартизированной панели для тестирования средств против рекомбинантной формы ВИЧ-1, которая активно циркулирует на территории Сибири. ВИЧ-1 — это наиболее распространенный в мире тип вируса иммунодефицита человека, вызывающий подавляющее большинство случаев СПИДа.

Читать полностью

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 29 мая в Новосибирской области и городе ожидаются дожди, местами грозы. При грозах синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, крупный град, а также усиление ветра до 17-22 м/с. При этом температура будет колебаться от +15 до +25 градусов.

В связи с резким ухудшением погоды энергетики уже перешли на работу в режиме повышенной готовности. В «Россети Новосибирск» пояснили, что режим будет действовать до утра 30 мая.

Читать полностью

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Автор: Юлия Данилова

В апреле в Новосибирской области, впервые с начала 2026 года, был зафиксирован рост индекса промышленного производства — 100,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Однако, по итогам четырех месяцев все еще наблюдается просадка индекса — 95,2% к уровню 2025 года.

Судя по данным статистики, рост показателя в апреле обеспечили компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (108%) и предприятия обрабатывающих производств (100,2%). По итогам четырех месяцев лидируют предприятия, обеспечивающие новосибирцев электроэнергией, газом и теплом.

Читать полностью

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Примерно каждый третий работающий житель России выражает желание получать зарплату еженедельно, хотя на практике большинство компаний производят выплаты дважды в месяц. К таким выводам пришли специалисты ВТБ в ходе опроса, проведенного накануне ПМЭФ-2026.

Исследование* показало, что свыше половины жителей Сибири (52%) получают доход два раза в месяц, а каждый пятый — один раз в месяц. Лишь 5% опрошенных выплачивают заработок еженедельно, еще 4% — ежедневно. При этом около трети участников опроса хотели бы видеть деньги на счету раз в неделю, почти каждый десятый — ежедневно, а 5% — сразу по завершении выполненных задач.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Не стоит доверять свою защиту искусственному интеллекту

Впервые в России компанию из Кемеровской области оштрафовали за неуважение к суду из-за документов, подготовленных нейросетью

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Крупный град побил огороды под Новосибирском

Власть

Новосибирская область укрепляет позиции в сфере грузоперевозок

Бизнес Промышленность

Пивоваренный гигант из Китая заинтересовался продукцией новосибирских компаний

Наука Общество

«Вектор» запатентовал псевдовирусы для оценки препаратов против «сибирского» варианта ВИЧ

Бизнес Общество Право&Порядок Финансы

«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Авто Город Общество

Штормовое предупреждение передали службы в Новосибирске

Бизнес Власть Промышленность

Индекс промышленного производства в Новосибирской области вышел «в плюс»

Финансы

Сибиряки хотят получать зарплату раз в неделю

Общество

Вандалы испортили лавочки и трибуны в новосибирском парке «Арена»

Власть Общество

Убежища Новосибирска появились на публичной карте

Недвижимость Общество

В Новосибирске на улице Якушева памятники восстановят за 160 миллионов рублей

Общество

Новосибирский проект «От сердца к сердцу» раскрыл потенциал 500 женщин

Общество

НГУ открывает третий совместный институт в Китае

Культура Отставки и назначения

Новосибирское хореографическое училище возглавила прима-балерина НОВАТа

Бизнес Общество

К цене кофе в Новосибирске добавится маркировка

Бизнес

Компания из Новосибирска проиграла суд на 300 млн

Финансы

ПСБ рассказал бизнесу, как организовать безналичные расчеты с физлицами

Бизнес Общество

Новосибирский рынок труда превращает подработку в стратегию

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности