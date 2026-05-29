«Гороскоп — часть досуга, а не основа портфеля»: новосибирцев, выходящих на финансовый рынок, подстерегают финансовые тарологи

Сделки по звездам

В России взлетел спрос на финансовых тарологов и астрологов. Они продают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Как сообщили «Известия», крупнейшие профильные соцсети, ориентируясь на спрос, уже внедрили полноценную колоду «Таро для трейдеров» и «астрологические индикаторы», где движение акций и криптовалют объясняют солнечными циклами, затмениями и положением планет.

Реакция на неопределенность

Заместитель руководителя комитета по международным связям и экспорту НОО «Опоры России», исполнительный директор ООО «Сибтрейн» Намер Ради считает, что рост интереса к эзотерическим практикам в инвестиционной среде — это не смена парадигмы, а классическая поведенческая реакция на высокую макроэкономическую неопределенность.

— Когда фундаментальные факторы становятся труднопрогнозируемыми, часть участников рынка инстинктивно ищет альтернативные, простые ориентиры. Это явление хорошо описано в поведенческой экономике, где в условиях стресса рациональное мышление уступает место поиску иллюзии контроля, — говорит эксперт.

Адаптация под язык новой аудитории

Директор ИМиСК НГПУ Ирина Гронская уверена, что появление «Таро для трейдеров» и астрологических ориентиров на крупных платформах — это чистый маркетинг и геймификация, а не технология аналитики, так необходимая перед приятием решения.

— Площадки борются за вовлеченность пользователей, а внедрение шуточных или эзотерических инструментов снижает уровень стресса у трейдеров и превращает рутинный процесс торговли в интерактивную игру. Кроме того, молодое поколение инвесторов выросло в культуре поп-астрологии, и брокеры, и финтех-платформы просто адаптируют свой интерфейс под интересы и язык новой аудитории, чтобы монетизировать тренд. С другой стороны, рынок сейчас крайне волатилен, поэтому неудивительно, что появляются такие прогнозы и расклады — людям нужны хотя бы какие-то ориентиры, — комментирует Гронская.

Намер Ради также считает, что речь идет о психологической адаптации и маркетинговых предложениях, а не о новом классе аналитических инструментов.

— Денежные расклады и астрологические индикаторы на торговых платформах — это элементы геймификации контента, созданные для вовлечения аудитории, а не лицензированные инвестиционные рекомендации. Крупные платформы, внедряя подобные функции, обычно прямо указывают на их развлекательный характер, — подчеркивает господин Ради.

Передача ответственности

Старший преподаватель кафедры практической и специальной психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), психолог Ольга Радзиховская констатирует, что российские инвесторы, предприниматели, люди, которые привыкли оперировать цифрами и графиками, теперь сверяются с картами Таро и лунными циклами.

— Казалось бы — абсурд. Но если копнуть, все не так просто. С точки зрения психологии, это не про веру в магию, а про невыносимость неопределенности. Когда мир штормит, а на кону большие деньги, включается древний механизм: «Я могу ошибиться, и отвечать придется мне». В такие моменты психика ищет, кому бы передать ответственность. Когда-то в этой роли были родители. Сегодня — карты, гороскопы, астропрогнозы. Они дают иллюзию, что решение принято не наобум, а с опорой на «высшие силы». И если что-то пойдет не так, то виноват не я, а ретроградный Меркурий. Удобно, — комментирует психолог.

Ирина Гронская добавляет, что, подсев на «денежные расклады», инвестор перекладывает ответственность на звезды, планеты и карты. Он перестает оценивать реальные риски бизнеса, полагаясь на «благоприятный период».

— Однако эзотерические советы часто концентрируют капитал в одном-двух активах, что категорически противопоказано на волатильном рынке, ведь золотое правило инвестора — диверсификация. Кроме того, под видом «астрологов» могут скрываться обычные инфоцыгане, которые манипулируют сознанием неквалифицированных инвесторов, продавая им бесполезные курсы или загоняя в сомнительные неликвидные активы, — предупреждает Гронская.

Намер Ради также назвал ключевые риски для инвесторов, которые обращаются к эзотерическим практикам:

отсутствие верифицируемой методологии и доказательной базы;

высокая вероятность попадания в схемы инфомошенничества под видом эксклюзивных прогнозов;

когнитивные искажения, когда случайные совпадения воспринимаются как закономерность;

правовая незащищенность: деятельность «финансовых тарологов» не регулируется ЦБ РФ, и в случае убытков инвестор остается один на один с проблемой.

Прибыль приносит только анализ

Ольга Радзиховская предупреждает, что, передавая ответственность за провалы, мы незаметно лишаем себя и авторства за победы.

— Если я заработал, потому что так легли карты, — это моя заслуга или карт? Взрослая позиция, на мой взгляд, — это способность принимать решения без гарантий и выдерживать связанную с этим тревогу. Это непросто. Но именно так рождается настоящий контроль и над своей жизнью, и над своими деньгами. Так что Таро для трейдеров — это занятный тренд. Но, возможно, лучший расклад, — это просто честно спросить себя: я ищу подсказку или того, кто примет решение за меня, — рекомендует Ольга Радзиховская.

Чтобы не пострадать от инфомошенников, Намер Ради рекомендует проверять статус советника. Эксперт предупреждает, что если этого человека нет в реестре инвестиционных советников Банка России, то это уже должно стать красным флагом. Также он советует разделять эмоциональную разгрузку и инвестиционные решения: гороскоп может быть частью досуга, но не основой портфеля.

— Тем, кто выходит на финансовый рынок, нужно делать ставку на финансовую грамотность, диверсификацию, дисциплину и работу с проверенными источниками данных. Это единственные доказанные способы снижения рисков на длинной дистанции. Тренд на эзотерический трейдинг — это симптом запроса на простоту в сложное время. Но инвестиции — это марафон, где выигрывают не те, кто верит в чудеса, а те, кто следует системному подходу. Магия может успокоить, но прибыль приносит только анализ, — резюмирует Намер Ради.

