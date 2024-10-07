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В России нет механизмов внедрения новых технологий

  • 07/10/2024, 13:00

Андрей Степаненко, основатель инженерной компании «Гормашэкспорт»:

В России нет механизмов внедрения новых технологий— Мы занимаемся созданием технологий для переработки отходов уже около 25 лет. Экономика переработки отходов всегда складывается из двух компонентов.

Первое — есть ситуация и затраты, которые необходимо нести для того, чтобы избавляться от отходов. Можно переложить их на кого-то. Например, в случае с радиоизотопными отходами их берет на утилизацию «Радон».

Второй путь — начать переработку отходов. В такой ситуации стоит задача получить по максимуму товарную продукцию, которую затем можно реализовать, либо получить отходы пятого класса опасности, которые можно использовать для рекультивации. При этом желательно на утилизацию затратить как можно меньше, а продукт переработки получить как можно более высокой стоимости.

В тяжелой промышленности сейчас все более активно используется второй путь, накопленные техногенные отходы все активнее вовлекаются в глубокую переработку.

Что касается гражданского оборота, в том числе переработки тары, упаковки, то здесь проблема реально не решается. Причем если с сортовыми отходами, которые образуются в ходе производства и короткого оборота с ритейлом, ситуация еще более-менее нормальная. С материалами, прошедшими хозяйственно-бытовой оборот, все гораздо сложнее и запутаннее. Мы постоянно общаемся с ППК РЭО на эту тему, подписано огромное количество меморандумов, но мы не двигаемся никуда с точки зрения некой идеологии, концепции переработки мусора. Дело в том, что для кардинального решения вопроса в России сегодня с нуля нужно создавать две отрасли промышленности: переработки мусора и переработки вторичных продуктов, получаемых из мусора. В такой ситуации необходимо идти по пути стандартизации и технологий, а не по пути ограничений и запретов. Да, ограничения тоже необходимы, но они не позволят решить вопрос переработки.

К сожалению, сегодня в России нет механизмов внедрения новых технологий. Например, в соседнем Казахстане есть программы депонирования целевых налогов, которые используются для целевого внедрения новых разработок и технологий в конкретной отрасли. Эти программы были разработаны и использовались еще во времена СССР.

Фото: Infopro54. Автор фото Алексей Цилер

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : основатель инженерной компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко


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