Виды грузовых перевозок и их основные преимущества

Сейчас на рынке представлено немалое количество различных компаний занимающихся грузоперевозками, таких как, например, Ювента и многих других. Давайте постараемся лучше разобраться с тем, что представляют собой грузовые перевозки и какие виды их существуют.

Виды грузовых перевозок

В наше время существует несколько основных видов грузоперевозок: автомобильные, воздушные, железнодорожные морские. Каждый из этих видов обладает своими особенностями и преимуществами, рассмотрим их подробнее.

Автомобильные грузоперевозки

На текущий момент автомобильные грузоперевозки являются наиболее распространённым вариантом, на их долю приходится порядка 58% всех грузовых перевозок, если считать их в количестве километров. Для осуществления таких грузоперевозок чаще всего используются следующие транспортные средства: изометрические фургоны, малотоннажные грузовики, зерновозы, Фура 20 тонн от Ювенты, тягачи-рефрижераторы и некоторые другие.

К числу наиболее существенных достоинств этого способа грузовых перевозок можно отнести:

Можно доставлять различные грузы практически в любую точку;

Перевозки этого типа никак не привязаны к расписанию работы аэропортов, морских портов, железнодорожных станций, что нередко позволяет экономить время доставки;

На текущий момент автомобильные грузоперевозки являются одним из наиболее экономичных вариантов во многих случаях;

Имеется возможность осуществлять доставку сборных грузов, что особенно важно когда у клиента нет надобности заказывать полную машину.

Железнодорожные грузоперевозки

На данный момент по грузообороту железнодорожные грузоперевозки находятся на первом месте в России. Нередко перевозка грузов из СПб в Москву осуществляется именно таким способом. Одной из основных причин этого является развития железнодорожная сеть.

Многие компании отдают предпочтение именно этому варианту, так как он обладает целым рядом преимуществ:

Независимость от погодных условий;

Высокая грузоподъёмность;

Низкая себестоимость доставки различных грузов;

Особенно выгодно использовать этот вариант в тех случаях когда груз необходимо доставить достаточно далеко.

Воздушные грузоперевозки

Доставлять грузы при помощи самолётов можно очень быстро, однако, на данный момент такой вид грузовых перевозок не пользуется большой популярностью, что связано впервую очередь с высокой стоимостью. Однако, если учитывать как в последнее время стремительно развиваются технологии, в том числе и в сфере грузоперевозок можно предположить, что со временем воздушный способ доставки грузов будет становиться всё популярнее.

Наиболее существенными достоинствами этого варианта является:

Высокая скорость грузовых перевозок;

Повышенный уровень безопасности сохранности грузов;

Чаще всего, воздушные грузоперевозки используется тогда когда есть очень серьёзная потребность доставить тот или иной груз как можно быстрее.

Морские грузоперевозки

Данный вид грузоперевозок позволяет осуществлять транспортировку различных товаров с одного континента на другой по морю, при помощи специальных судов. Несмотря на то, что это один из самых длительных способов доставки грузов, он в тоже время является и одним из наиболее выгодных.

Причина этого заключается в том что судна отличаются большими размерами, что позволяет им за один раз переводить множество различных контейнеров с грузами. В результате этого себестоимость доставки одного контейнера очень сильно снижается.

Если говорить про основные сильные стороны такого способа грузовых перевозок, то здесь, однозначно, следует выделить такие важные моменты:

Позволяет осуществлять сборные грузоперевозки, когда в одном контейнере могут перевозиться грузы различных заказчиков;

Наиболее экономически выгодный способ грузовых перевозок с континента на континент;

Высокий уровень сохранности перевозимых грузов, благодаря использованию контейнеров;

Все эти преимущества и сделали морские грузоперевозки настолько востребованными в наши дни.