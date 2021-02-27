Виды грузовых перевозок и их основные преимущества

Сейчас на рынке представлено немалое количество различных компаний занимающихся грузоперевозками, таких как, например, Ювента и многих других. Давайте постараемся лучше разобраться с тем, что представляют собой грузовые перевозки и какие виды их существуют.
В наше время существует несколько основных видов грузоперевозок: автомобильные, воздушные, железнодорожные морские. Каждый из этих видов обладает своими особенностями и преимуществами, рассмотрим их подробнее.
На текущий момент автомобильные грузоперевозки являются наиболее распространённым вариантом, на их долю приходится порядка 58% всех грузовых перевозок, если считать их в количестве километров. Для осуществления таких грузоперевозок чаще всего используются следующие транспортные средства: изометрические фургоны, малотоннажные грузовики, зерновозы, Фура 20 тонн от Ювенты, тягачи-рефрижераторы и некоторые другие.
К числу наиболее существенных достоинств этого способа грузовых перевозок можно отнести:
На данный момент по грузообороту железнодорожные грузоперевозки находятся на первом месте в России. Нередко перевозка грузов из СПб в Москву осуществляется именно таким способом. Одной из основных причин этого является развития железнодорожная сеть.
Многие компании отдают предпочтение именно этому варианту, так как он обладает целым рядом преимуществ:
Особенно выгодно использовать этот вариант в тех случаях когда груз необходимо доставить достаточно далеко.
Доставлять грузы при помощи самолётов можно очень быстро, однако, на данный момент такой вид грузовых перевозок не пользуется большой популярностью, что связано впервую очередь с высокой стоимостью. Однако, если учитывать как в последнее время стремительно развиваются технологии, в том числе и в сфере грузоперевозок можно предположить, что со временем воздушный способ доставки грузов будет становиться всё популярнее.
Наиболее существенными достоинствами этого варианта является:
Чаще всего, воздушные грузоперевозки используется тогда когда есть очень серьёзная потребность доставить тот или иной груз как можно быстрее.
Данный вид грузоперевозок позволяет осуществлять транспортировку различных товаров с одного континента на другой по морю, при помощи специальных судов. Несмотря на то, что это один из самых длительных способов доставки грузов, он в тоже время является и одним из наиболее выгодных.
Причина этого заключается в том что судна отличаются большими размерами, что позволяет им за один раз переводить множество различных контейнеров с грузами. В результате этого себестоимость доставки одного контейнера очень сильно снижается.
Если говорить про основные сильные стороны такого способа грузовых перевозок, то здесь, однозначно, следует выделить такие важные моменты:
Все эти преимущества и сделали морские грузоперевозки настолько востребованными в наши дни.
Фото с сайта pixabay.com
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