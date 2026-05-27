Губернатор Травников раскритиковал ямочный ремонт в Новосибирске

Темпы ямочного ремонта в Новосибирске снизились, а новые ямы на дорогах появляются быстрее, чем их успевают заделывать. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил во время прямой линии 27 мая. Глава региона лично объезжал город на прошлой неделе и зафиксировал отставание.

— На прошлой неделе я достаточно много ездил именно по территории города Новосибирска и увидел, что темпы ямочного ремонта спали, и процесс образования ям стал опережать результаты труда дорожных рабочих. Обратил на это внимание профильного заместителя мэра, — отметил Травников.

В мэрии объяснили снижение темпов дождливой погодой: подрядчики не хотели нарушать технологию. Губернатор назвал этот аргумент неубедительным.

— Современные технологии позволяют ремонтировать в том числе и зимой, уж тем более весной. В апреле нужно находить такие возможности, — подчеркнул глава региона.

Травников добавил, что в этом году помощь Новосибирску была заложена на стадии областного бюджета, а не выделялась в процессе ремонтного сезона. На дорожную деятельность муниципалитетам направлено 4,6 млрд рублей, из которых 3,3 млрд получил Новосибирск. Губернатор пояснил, что такое распределение оправдано из-за самой разветвлённой уличной сети и высокой транспортной нагрузки в столице региона.

По словам Андрея Травникова, после его вмешательства заместитель мэра пообещал восстановить темпы на текущей неделе.

— Услышал заверения, что на этой неделе темпы ямочного ремонта будут восстановлены. Посмотрим на результат, — резюмировал губернатор.

