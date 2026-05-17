Продажи рассады упали из-за резкого похолодания в Новосибирске

С наступлением долгожданного тепла новосибирские дачники массово устремились на свои загородные участки, а в садоводческих магазинах стартовал горячий сезон. Но с окончанием первой декады мая в столицу Сибири вновь вернулась зима и владельцы садов и огородов приостановили закуп рассады. При этом спрос на сопутствующие товары в регионе остается стабильным, в отличие от показателей по центральной России. Об этом журналисту Infopro54 рассказала директор одного из филиалов сети «Семена успеха» Елена.

— Все зависит от погоды. Вот с наступлением холодов рассада встала. Люди перестали покупать саженцы, так как приостановились посадки. Хотя интересоваться рассадой начали еще в конце марта, когда снег лежал. А в целом продажи остались на уровне прошлого года. Люди идут за покупками стабильно. Если брать садовый инвентарь, то его приобретают круглый год. Эта зима снежная была. Так нам не успевали подвозить лопаты. При этом спросом пользовались абсолютно все виды, разбирали и совковые, и штыковые… Людям приходилось постоянно чистить снег на дачных участках и они регулярно приобретали новый инвентарь. Благодаря этому зимний сезон в этом году получился неплохой. Лето в этой году обещают засушливое, а значит поливочное хорошо пойдет, лейки, шланги. Сейчас востребованы удобрения, семена. У людей посадка идет. Хорошо расходятся средства от вредителей, для почвы, для растений. Постоянно удобрения берут. И так каждый весенний сезон, — рассказала директор магазина.

Интересно, что пока в сибирском регионе кипит торговля садово-огородной продукцией, в центральной России наблюдается резкий спад в этом секторе. Так, аналитики «Платформы ОФД» подсчитали, что в марте‑апреле 2026 года объём продаж товаров для сада в натуральном выражении сократился на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается также, что в 2025 году снижение были ни столь значительным и составило только 3 % за те же месяцы. Если рассматривать отдельные категории, то продажи грабель упали на 11 % год к году, мусорных мешков и саженцев на 10 %, а семян на 5 %.

