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Высказывания депутата пока не стали поводом для возбуждения дела

  • 02/08/2022, 08:57
Автор:
новости Новосибирска
С момента возможного правонарушения прошел уже почти месяц.

Полиция и прокуратура не возбудили ни уголовного, ни административного дела в отношении депутата горсовета от либерально-оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Светланы Каверзиной, хотя соответствующее заявление комиссия по этике направила еще 11 июля. Об этом депутат сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети.

новости Новосибирска

Руководство горсовета «сдает» коллегу полиции

Напомним, что поводом для рассмотрения на комиссии стал комментарий Каверзиной от 2 июля к посту кого-то из ее друзей, где депутат, по ее же словам, недостаточно корректно высказалась про президента РФ. После чего в упомянутую комиссию на депутата поступили сразу несколько жалоб, хотя пост, под которым был написан неоднозначный комментарий, на тот момент был удален хозяином страницы.

Причины могут быть две, рассуждает Каверзина по поводу того, что дело еще не возбуждено. Первая: чтобы завести дело на депутата, нужно разрешение прокурора. Возможно, такое разрешение не получено. Меня не вызывали ни в полицию, ни в прокуратуру. Вторая причина: может быть, дело спустили в Советский РОВД, а там в связи с убийством девушки, не до меня. А 2 августа будет уже месяц как я, по мнению хейтеров и комиссии по этике, совершила «правонарушение».

Однако у правоохранителей, по законодательству, еще остается время до начала сентября.

До 2 сентября я точно никуда не поеду, так как все-таки жду вызова в прокуратуру или в полицию, говорит депутат. Не хочу, чтобы без меня решали и писали протоколы. Если не явлюсь в связи с отпуском, они могут это сделать без меня.

новости Новосибирска

Назначена дата судебного заседания по делу Хельги Пироговой

Напомним, что ранее уголовное дело с подачи главы СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено в отношении коллеги Каверзиной по коалиции Хельги Пироговой за неоднозначные высказывания о российских военных, погибших в ходе спецоперации. В настоящее время Пирогова покинула Россию и находится в Грузии. Осенью прошлого года из России, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, выехал вместе с семьей еще один депутат-коалиционер Сергей Бойко,  в настоящее время проживающий в Мексике. На внеочередной июльской сессии горсовета отсутствие Бойко было преподнесено как длительная командировка. До этого представители коалиции привлекались к ответственности за участие в несанкционированных протестных акциях в поддержку Алексея Навального (Оппозиционер, в марте 2022 года приговорен к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.), по итогам некоторые из них были задержаны и помещены в спецприемник.

 

Ранее редакция рассказывала о конфликте депутата от оппозиции и депутата-единоросса на июньской сессии горсовета.

Фото из сообщества коалиции ВКонтакте

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Рубрики : Общество Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация политика общество


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