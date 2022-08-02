Высказывания депутата пока не стали поводом для возбуждения дела

Полиция и прокуратура не возбудили ни уголовного, ни административного дела в отношении депутата горсовета от либерально-оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Светланы Каверзиной, хотя соответствующее заявление комиссия по этике направила еще 11 июля. Об этом депутат сообщила в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети.

— Причины могут быть две, — рассуждает Каверзина по поводу того, что дело еще не возбуждено. — Первая: чтобы завести дело на депутата, нужно разрешение прокурора. Возможно, такое разрешение не получено. Меня не вызывали ни в полицию, ни в прокуратуру. Вторая причина: может быть, дело спустили в Советский РОВД, а там в связи с убийством девушки, не до меня. А 2 августа будет уже месяц как я, по мнению хейтеров и комиссии по этике, совершила «правонарушение».

Напомним, что поводом для рассмотрения на комиссии стал комментарий Каверзиной от 2 июля к посту кого-то из ее друзей, где депутат, по ее же словам, недостаточно корректно высказалась про президента РФ. После чего в упомянутую комиссию на депутата поступили сразу несколько жалоб, хотя пост, под которым был написан неоднозначный комментарий, на тот момент был удален хозяином страницы.

Однако у правоохранителей, по законодательству, еще остается время до начала сентября.

— До 2 сентября я точно никуда не поеду, так как все-таки жду вызова в прокуратуру или в полицию, — говорит депутат. — Не хочу, чтобы без меня решали и писали протоколы. Если не явлюсь в связи с отпуском, они могут это сделать без меня.

Напомним, что ранее уголовное дело с подачи главы СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено в отношении коллеги Каверзиной по коалиции Хельги Пироговой за неоднозначные высказывания о российских военных, погибших в ходе спецоперации. В настоящее время Пирогова покинула Россию и находится в Грузии. Осенью прошлого года из России, опасаясь возможного преследования со стороны правоохранительных органов, выехал вместе с семьей еще один депутат-коалиционер Сергей Бойко , в настоящее время проживающий в Мексике. На внеочередной июльской сессии горсовета отсутствие Бойко было преподнесено как длительная командировка. До этого представители коалиции привлекались к ответственности за участие в несанкционированных протестных акциях в поддержку Алексея Навального (Оппозиционер, в марте 2022 года приговорен к 9 годам колонии строгого режима за мошенничество и оскорбление суда. — Ред.), по итогам некоторые из них были задержаны и помещены в спецприемник.

Ранее редакция рассказывала о конфликте депутата от оппозиции и депутата-единоросса на июньской сессии горсовета.