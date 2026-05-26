Ремонт кровли новосибирского краеведческого музея оценили в 14,5 млн рублей

В Новосибирске объявлена закупка на капитальный ремонт кровли здания краеведческого музея — объекта культурного наследия федерального значения «Здание Городского торгового корпуса, где 14 декабря 1917 года была провозглашена Советская власть» (Красный проспект, 23). Начальная (максимальная) цена договора составляет 14,5 млн рублей.

Согласно документации, размещённой в Единой информационной системе в сфере закупок, ремонт будет выполняться в два этапа. Работы планируют производить в условиях действующего музея без прекращения его функционирования.

Срок выполнения работ — с даты заключения договора по 30 октября 2026 года включительно. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, включающую реставрацию и ремонт таких объектов. Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации от 2022 года, состояние фальцевой кровли здания оценивается как неудовлетворительное. В документе указано, что имеются протечки с замоканием настила перекрытия и несущих элементов стропильной системы, наледь в зонах водосбора, а также щели по скатам, образовавшиеся из-за нарушения соединения фальцев.

Проектная документация предусматривает следующие виды работ: усиление элементов стропильной системы, замену существующей обрешетки (20% от общего объёма), замену покрытия кровли на металлические листы с полимерным покрытием с сохранением исторической геометрии крыши и цветового решения, реставрацию ограждения кровли и водосточных воронок. Также запроектирована система приточно-вытяжной вентиляции для снижения тепловой нагрузки на чердачное помещение.

В акте технического состояния объекта культурного наследия, составленный Научно-производственным центром по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области от 2023 года (есть в распоряжении Infopro54), фиксирует историю ремонтов крыши: ремонт выполнен в 2015 году с частичной заменой элементов стропильной системы и устройством стальной фальцевой кровли; в 2018 году проведены ремонтные работы на кровле с заменой отдельных участков. При этом на момент осмотра 2023 года состояние фальцевой кровли вновь признано неудовлетворительным из-за протечек, коррозии металлических листов и деформации фальцевых соединений.

Здание Городского торгового корпуса расположено в центре Новосибирска по красной линии Красного проспекта. Это кирпичное двухэтажное здание в стиле модерн, построенное в 1910–1911 годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Дмитриевича Крячкова.

На первом этаже первоначально располагались торговые помещения, второй этаж занимали Городская Дума и управа, казначейство, отделение Государственного банка. В официальных документах, в том числе в перечне памятников здание по адресу Красный проспект, 23 значится как здание, где 14 декабря 1917 была провозглашена Советская власть в городе. Историки называют это мифом и утверждают, что указанное событие произошло в соседнем здании – Красный проспект, 21. Оно было снесено в 1968 году, а важное историческое событие решили «прописать» в Городском торговом корпусе. На нем установили соответствующую мемориальную доску и закрепили информацию в различных документах. Об этом рассказывал Новосибирский государственный краеведческий музей.

В 1985 году здание передано Новосибирскому государственному краеведческому музею. Объект отнесён к объектам культурного наследия федерального значения.

