Япония запретит импорт древесины, машинного оборудования и алкоголя

В рамках санкционных мер из-за ситуации вокруг Украины правительство Японии утвердило введение запрета с 19 апреля на импорт некоторых видов древесины из России, передает ТАСС со ссылкой на японского министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

— Под запрет попадают некоторые виды древесины, а также машинное оборудование и алкоголь, — сказал глава ведомства.

Запрет в течение трех месяцев после 19 апреля не будет распространяться на импортные контракты, которые были заключены до вступления в силу соответствующего постановления, сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

8 апреля о решении Токио ввести новые санкции против Москвы объявил японский премьер-министр Фумио Кисида.