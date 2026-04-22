Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Недвижимость

Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Автор: Юлия Данилова

Дата:

К середине лета рынок недвижимости России откатится по выручке на два-три года назад, прогнозируют эксперты

Выручка новосибирских застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года составила 24,8 млрд рублей. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В целом по стране падение составило 39% — до 1,2 трлн рублей.

Больше всего выручка просела у девелоперов Тюмени — на 50%, Москвы — 46%, а также Ростовской области — на 45%.

По словам руководителя аналитического центра «Движение.ру» Яна Гравшина, падение относительно конца прошлого года ожидаемое и прогнозируемое.

— Учитывая, что в 2025 году был поставлен абсолютный исторический рекорд по продажам — почти 5,6 трлн рублей — достигнуть или хотя бы приблизиться к таким объемам реализации в денежном выражении в 2026 году в текущих условиях попросту невозможно — средств стимулирования рынка не осталось, — констатирует аналитик.

Во втором квартале эксперты центра ожидают сохранения тренда. По словам Яна Гравшина, в начале 2026 года первичный рынок недвижимости еще дышал — девелоперы собирали остатки спроса по семейной ипотеке.

— Во втором квартале ожидаем дальнейшую просадку, выручка уйдет ниже триллиона рублей, то есть мы откатимся на два-три года назад. Это крайне негативный сценарий для отрасли с учетом рекордного, опять же, вывода в первом квартале 2026 года новых девелоперских проектов и довольно серьезным накопленным объемом пока нереализованного жилья, — считает Гравшин.

По данным центра финансовой аналитики «Сбера», суммарные остатки непроданных квартир в сданных домах Новосибирской области за два года превышают 16 тысяч штук или 28% в общем объеме ввода. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным Росстата, за первый квартал 2026 года в Новосибирской области введено 399,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений. 254 064 м2 от общего объема  построено населением и 145 789 м2 составляет многоквартирное домостроение. Ввод МКД уменьшился к показателям 2025 года в 2,3 раза, а ИЖС — в 2,1 раза. Результаты марта по вводу, по словам Николаева, отстают от прошлогодних в 3,1 раза.

— Падение объемов строительства начнет оказывать существенное влияние на рынок новостроек минимум через 6-9 месяцев, — прогнозирует эксперт.

По его словам, на вторичный рынок будет оказывать давление большое число инвестиционных квартир, приобретенных для перепродажи в первые два года действия массовой льготной ипотеки.

Ранее редакция сообщала о том, что правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились. Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

941
0
0
Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Кредитные учреждения уделяют повышенное внимание проверке процедур банкротства и своих клиентов, а судебные органы ужесточают ответственность за недобросовестные действия. Общий тренд на рынке — стремление к прозрачности и этичности. Об основных тенденциях в сфере личного банкротства рассказал студентам Сибирского института управления (филиал Президентской академии) Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

По мнению Жорова, институт банкротства — это цивилизованный инструмент, позволяющий должникам по всему миру справляться с финансовыми трудностями, когда иные методы, такие как рассрочки или реструктуризация, оказываются неэффективными. В России этот механизм существует около десяти лет и, по мнению заместителя председателя, уже достиг мирового уровня.

Читать полностью

Производитель обоев из Бердска ликвидируется

Автор: Юлия Данилова

Бердская фабрика по производству обоев «Элизиум» закрывается. Об этом сообщил Бердск-Онлайн со ссылкой на работников предприятия. Информацию изданию также подтвердила замглавы города, инвестиционный уполномоченный Бердска Вера Шляхто.

— К сожалению, закрывают предприятие. Администрацию города поставили в известность о ликвидации фабрики, — пояснила Вера Шляхто.

Читать полностью

Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

Автор: Юлия Данилова

В общей структуре онкозаболеваний в Новосибирской области рак трахеи, бронхов и легкого занимает второе место. У мужчин эта локализация лидирует, они болеют раком легкого в три таза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, риск развития болезни увеличивается на 10 % с каждым прожитым годом. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области.

Для выявления онкологии на ранних стадиях с апреля 2026 года в регионе ввели дополнительное исследование: КТ органов грудной клетки. На процедуру врачи будут направлять граждан от 50 до 75 лет со стажем курения более 30 лет.

Читать полностью

Более 50 новосибирских компаний заинтересовались работниками из дальнего зарубежья

Автор: Юлия Данилова

Компании Центрального федерального округа уже довольно активно приглашают на работу сотрудников из определенных стран дальнего зарубежья и за счет этого снижают остроту кадрового дефицита, повышают свою конкурентоспособность. Об этом редакции Infopro54 рассказала директор HR-центра, руководитель комитета по развитию и управлению персоналом, вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Алла Литвинова.

Этот тренд начинает докатываться до Сибири и Дальнего Востока.

Читать полностью

По снимкам земельных участков с дронов новосибирцам будут выписывать штрафы

Автор: Юлия Данилова

Росреестр настаивает на расширении применения беспилотников в ходе государственного и муниципального земельного контроля. В ведомстве уверены, что это позволит обследовать земельные участки без взаимодействия с правообладателями. Соответствующий законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

В документе предлагается внести корректировки в Кодекс об административных правонарушениях РФ: дать право ведомству возбуждать дела на основании информации, полученной с беспилотников — по аналогии с выявлением нарушений правил дорожного движения.

Читать полностью

Будут ли аграрии сокращать площади под пшеницу: в Новосибирской области не продано порядка 400 тысяч тонн зерна

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области начались весенние полевые работы. В региональном Минсельхозе сообщили, что первыми в поля вышли аграрии Баганского района. К концу апреля список районов, где разворачивается посевная кампания, увеличится. При этом хозяйства региона ещё не продали зерно урожая 2025 года. Сейчас многие хозяйства решают, стоит ли сохранять привычные площади под зерновые культуры или стоит пересмотреть планы.

В 2025 году урожай зерновых и зернобобовых в Новосибирской области составил чуть более 3 миллионов тонн. На XXI Зерновом круглом столе Министерство сельского хозяйства Новосибирской области представило информацию о количестве зерна, подлежащего реализации, но пока ещё не проданного.

Читать полностью
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности