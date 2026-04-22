Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Выручка новосибирских застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года составила 24,8 млрд рублей. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В целом по стране падение составило 39% — до 1,2 трлн рублей.

Больше всего выручка просела у девелоперов Тюмени — на 50%, Москвы — 46%, а также Ростовской области — на 45%.

По словам руководителя аналитического центра «Движение.ру» Яна Гравшина, падение относительно конца прошлого года ожидаемое и прогнозируемое.

— Учитывая, что в 2025 году был поставлен абсолютный исторический рекорд по продажам — почти 5,6 трлн рублей — достигнуть или хотя бы приблизиться к таким объемам реализации в денежном выражении в 2026 году в текущих условиях попросту невозможно — средств стимулирования рынка не осталось, — констатирует аналитик.

Во втором квартале эксперты центра ожидают сохранения тренда. По словам Яна Гравшина, в начале 2026 года первичный рынок недвижимости еще дышал — девелоперы собирали остатки спроса по семейной ипотеке.

— Во втором квартале ожидаем дальнейшую просадку, выручка уйдет ниже триллиона рублей, то есть мы откатимся на два-три года назад. Это крайне негативный сценарий для отрасли с учетом рекордного, опять же, вывода в первом квартале 2026 года новых девелоперских проектов и довольно серьезным накопленным объемом пока нереализованного жилья, — считает Гравшин.

По данным центра финансовой аналитики «Сбера», суммарные остатки непроданных квартир в сданных домах Новосибирской области за два года превышают 16 тысяч штук или 28% в общем объеме ввода. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным Росстата, за первый квартал 2026 года в Новосибирской области введено 399,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений. 254 064 м2 от общего объема построено населением и 145 789 м2 составляет многоквартирное домостроение. Ввод МКД уменьшился к показателям 2025 года в 2,3 раза, а ИЖС — в 2,1 раза. Результаты марта по вводу, по словам Николаева, отстают от прошлогодних в 3,1 раза.

— Падение объемов строительства начнет оказывать существенное влияние на рынок новостроек минимум через 6-9 месяцев, — прогнозирует эксперт.

По его словам, на вторичный рынок будет оказывать давление большое число инвестиционных квартир, приобретенных для перепродажи в первые два года действия массовой льготной ипотеки.

