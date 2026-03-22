Чистая прибыль новосибирского аэропорта достигла 5 миллиардов рублей

Аэропорт Толмачево в Новосибирске продемонстрировал рост выручки и чистой прибыли в 2025 году. Данные были опубликованы в финансовом отчете АО «Аэропорт Толмачево», доступном в карточке организации на Rusprofile.

Доход акционерного общества вырос на 16%, достигнув 13 миллиардов рублей (в 2024 году было 12 миллиардов). Чистая прибыль аэропорта составила 5,2 миллиарда рублей (в 2024 году — 4,4 миллиарда). Согласно данным Rusprofile, выручка и прибыль Толмачево увеличиваются уже пятый год подряд.

Кредиторская задолженность акционерного общества выросла на 500 миллионов рублей: в 2024 году она составила 1,1 миллиарда, а годом ранее — 1,6 миллиарда рублей. Дебиторская задолженность увеличилась до 1,4 миллиарда, что на 25% больше по сравнению с предыдущим периодом.

