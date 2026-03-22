Чистая прибыль новосибирского аэропорта достигла 5 миллиардов рублей

Автор: Артем Рязанов

Прирост составил 19%

Аэропорт Толмачево в Новосибирске продемонстрировал рост выручки и чистой прибыли в 2025 году. Данные были опубликованы в финансовом отчете АО «Аэропорт Толмачево», доступном в карточке организации на Rusprofile.

Доход акционерного общества вырос на 16%, достигнув 13 миллиардов рублей (в 2024 году было 12 миллиардов). Чистая прибыль аэропорта составила 5,2 миллиарда рублей (в 2024 году — 4,4 миллиарда). Согласно данным Rusprofile, выручка и прибыль Толмачево увеличиваются уже пятый год подряд.

Кредиторская задолженность акционерного общества выросла на 500 миллионов рублей: в 2024 году она составила 1,1 миллиарда, а годом ранее — 1,6 миллиарда рублей. Дебиторская задолженность увеличилась до 1,4 миллиарда, что на 25% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Ранее редакция сообщала о том, что Ростехнадзор одобрил этап реконструкции аэропорта Толмачёво.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

«У всех упадническое настроение»: новосибирские фермеры считают, что выплаты за изъятый скот не покроют убытков

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области завершается изъятие скота в населенных пунктах, попавших в карантинные зоны по пастереллезу. Одним из основных вопросов для владельцев сельскохозяйственных животных становится вопрос убытков и компенсаций. Infopro54 узнал, что думают об этом фермеры.

Изъятия скота в пяти районах Новосибирской области коснулись личных подсобных хозяйств (ЛПХ), крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и крупных сельхозпредприятий – животноводческих комплексов. Финансовые последствия и вопросы ущерба для этих трех категорий имеют некоторые отличия. Для животноводческих комплексов возмещение убытка идет преимущественно по страховой линии. В публичном пространстве информации об этом немного, сами предприятия и органы власти подробности не сообщают, поясняя, что сведения относятся к коммерческой тайне. Единственным, кто на сегодняшний день прокомментировал изъятия скота в своем хозяйстве, стал председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко. Больше всего информации о компенсациях для ЛПХ: в региональном правительстве сейчас ежедневно сообщают о количестве семей, получающих выплаты. Что касается фермеров (КФХ), то свое положение они сами называют двойственным.

Нас тоже коснулась эта беда: новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза

Автор: Юлия Данилова

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко сообщил Infopro54 о том, что у него изъяли весь скот из-за пастеррелеза.

— Нас тоже коснулась эта беда. Мы все выполнили по рекомендациям. Общее поголовье, которое подверглось уничтожению, составило почти 2,5 тысячи КРС. Весь скот, который был, попал под процедуру изъятия,  — констатировал Елисеенко.

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Автор: Оксана Мочалова

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

Изъятие скота в Новосибирской области завершится в ближайшие дни

Автор: Юлия Данилова

Уже несколько дней в Новосибирске работает группа федеральных экспертов из Москвы, которая изучает ситуацию с изъятием скота у фермеров и личных подсобных хозяйств. Глава рабочей группы, руководитель федерального Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что меры, которые вынуждены были предпринимать в регионе, достаточно жесткие, но необходимые.

— Если наши люди хотят дальше развивать производство, то, чем быстрее мы завершим, тем быстрее можно будет начинать. Многие вещи, которые мы связываем с распространением (заболевания) — это нелегальное перемещение скота, — подчеркнул Данкверт.

«Приговор не имеет отношения к правосудию»: защита директора Новосибирского КБК намерена оспаривать решение суда

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский районный суд вынес приговор в отношении генерального директора АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) Игоря Диденко. Он обвинялся в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Прокуратура заявила к предпринимателю гражданский иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 244 миллионов рублей.

Суд признали бизнесмена виновным и назначил ему наказание условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством гофрированной бумаги, картона и тары из них, на срок 2 года 6 месяцев, сообщили в пресс-службе управления судов общей юрисдикции Новосибирской области. Ему также запретили менять постоянное место жительства без уведомления органов, и являться на регистрацию раз в месяц.

В Новосибирске выставят на торги один корпус исторических Красных казарм

Автор: Мария Гарифуллина

Двухэтажное кирпичное здание на улице Владимировской, построенное в начале прошлого века, планирует продать корпорация ДОМ.РФ. Информация о предстоящем аукционе опубликована на официальном сайте организации. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

Здание по адресу Владимировская, 2а является частью комплекса «Красные казармы»,  который признан объектом культурного наследия. В исторических документах здание называется «Казарма для размещения нижних чинов». В настоящее в нем,  согласно данным онлайн-справочников, расположен гараж.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

