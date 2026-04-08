Новосибирский регоператор утонул в долгах при рекордной выручке

Новосибирский мусорный оператор «Спецавтохозяйство» заработал за 2025 год рекордные 4,6 миллиарда рублей. Это на 15% больше, чем годом ранее. Но в плюс выйти не получилось — чистый убыток компании составил 10,6 миллиона. Такие данные следуют из бухгалтерской отчетности предприятия.

Главная причина убытка — расходы съедают почти всю выручку. Себестоимость продаж в 2025 году достигла 4,639 миллиарда рублей, что сразу дало валовый минус в 25 миллионов. Управленческие траты составили 367 миллионов, из них 61 миллион ушел на штрафы и пени, а еще 104,9 миллиона — на банковские гарантии и комиссии.

Без помощи города компания бы не справилась. Субсидия от мэрии составила 939,5 миллиона рублей — эти деньги зашли в графу «прочие доходы».

К концу 2025 года кредиторская задолженность «Спецавтохозяйства» достигла 1,6 миллиарда рублей. Для сравнения: ещё в октябре было около 2 миллиардов, то есть долг начал снижаться. По кредитам компания должна 459 миллионов, проценты за прошлый год потянули на 85 миллионов.

В декабре мэрия Новосибирска передала 100% акций компании областному правительству. Официальная версия — так проще контролировать оператора и оказывать ему поддержку. Депутаты, правда, предупредили: не надо думать, что областной бюджет теперь безлимитно закроет все дыры.

Сейчас население платит за вывоз мусора 89 рублей с человека. По подсчётам минЖКХ эта сумма составляет 130–140 рублей. Разница почти в полтора раза, но тариф выше 89 рублей просто так не поднять: в 2026 году разрешённый потолок повышения — всего 10,7%.

